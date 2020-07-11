USB цветной тестер DC

Адаптер для тестирования зарядки, компактная штуковина с экраном в два пальца показывает все важные показатели касаемо напряжения поступаемого на ваш телефон или любое другое устройство. Можно проверять зарядники, действительно ли они показывают значения, которыми обладают. Профи найдёт множество применений адаптеру. Посмотреть товар

Цена 1 087,14 руб.

Оригинальные Xiaomi Mijia кварцевые смарт-часы

Смарт-часы имеют 1,5 дюймовый круглый дисплей, на котором изображаются основные показатели. В них встроены датчик движения и шагомер, что помогает отслеживать активность в течение дня. Часы водонепроницаемые, поэтому в дождливую погоду с ними ничего не случится. Они долго держат зарядку, благодаря низкому потреблению энергии, поэтому заряжать их необходимо пару раз в месяц. Легко подсоединяются к смартфону через специальное приложение.





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Цена 3 362,31 - 4 824,49 руб.

Роутер wi-fi с симкой

Очень производительный роутер от Китайского производителя. Это роутер, который позволяет подключить прямое соединение и дальше раздавать интернет-соединение на несколько десятков метров. Фишка роутера в том, что он раздаёт не только обычное соединение, но и 4G. Вставляешь симку с активированным тарифом и интернетом и он раздаёт тебе подключение. Это отлично подойдёт где-то за городом, где нет интернет-провода. На странице продавца есть вся статистика и данные относительно скорости работы, дальнодействия и частот. Посмотреть товар

Цена 2 182,32 - 3 410,56 руб.

Компьютерная мышь

Это беспроводная компьютерная мышь, позиционирующаяся, как игровой девайс. Мышка очень легкая и удобная. Ее максимальный dpi - 2000 точек на дюйм. Работает от мизинчиковых батареек (не входят в комплект). Мышка доступна в пяти расцветках. Материал изготовления - АБС пластик. Стоимость такой мыши составляет всего лишь 248 рублей. Посмотреть товар

Цена 247,85 руб.

Usb-кабель для быстрой зарядки iPhone

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На первый взгляд, это просто какой-то брелок в виде капсулы, но как вы понимаете, все не так просто.

В этой небольшой капсуле находится провод, который поможет зарядить ваши гаджеты. Носить с собой такую штуку очень полезно, ведь в любой момент можно пополнить заряд своего телефона, особенно сейчас, когда все больше и больше появляется общественного транспорта с разъемами под зарядку.

Как вы можете заметить, капсула выглядит симпатично, можно повесить на ключи или молнию сумки.

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Цена 364,82 руб.