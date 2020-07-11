Выключатель wi-fi

Вещь часто используется в компаниях, фирмах или дома. Знаете функцию "закончить соединение на всех устройствах"? Вот эта штука работает примерно так же. Она одномоментно может отключить от подключения все устройства, которые подключены к сети.

На плате есть даже небольшой экран, на которым идёт основная информация о режиме работы и о подключениях в настоящий момент. Работает такая вещь от батареек. Можно кстати поставить дома, если у вас гаджеты работают от wi-fi (Например камеры или сигнализации). Тогда вы сможете отключать все устройства в один момент, когда уходите из дома. Посмотреть товар

Цена 2 558,83 руб.

Электрический триммер Xiaomi

Оригинальный электрический триммер для удаления катышков и волос с одежды, имеет автономное питание от батареи, мощность 3 ватта, скорость вращения лезвия 7000 оборотов в мин. Заряжается от usb кабеля. Размер изделия 110 на 80 мм, время эксплуатации до 45 мин, вес прибора 160 грамм. Компактный и практичный. Посмотреть товар

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Цена US $14.32

Бюджетный тонкий ноутбук

Данный ноутбук действительно тонкий, его максимальная толщина - всего 22 мм. Понятное дело, что ноутбук не для игр, а для работы. Он шустро работает с офисными программами и с браузерами. В качестве накопителя используется SSD объемом до 512 Гб.

На ноутбуке предустановлена лицензионная Windows 10. Экран с диагональю 15.6 дюйма имеет разрешение 1920*1080 пикселей, матрица на выбор IPS либо TN. Посмотреть товар

Цена 16 010,96 - 19 007,72 руб.

Сумка мужская

Мужская сумка из кожи для деловых личностей, а также для тех, кто просто следит за своим внешним видом и хочет выглядеть статусно. Данное изделие произведено китайской фирмой Westal, занимающаяся пошивом сумок, рюкзаков, кошельков, ремней и т.д. для мужчин и женщин.

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Вся продукция фирмы исключительно из натуральной кожи. У продавца большой выбор цветов. Т.е. эту сумку можно выбрать из семи цветовых вариантов. Сумку можно носить на плече, или просто в руке. Плечевой ремень отстёгивается. Товар есть и на российском складе, но осталось всего 7 штук. Посмотреть товар

Цена 2 269,32 - 2 449,17 руб.

Надувная кровать для автомобиля

Такая кроватка – необходимый элемент в багажнике каждого авто-путешественника. Раскладываем ее на задних сидениях и можно спать! Длинна кровати 180 сантиметров, ширина 105 см, а высота всего 5 см. Такие габариты говорят сами за себя- эту кровать достаточно легко надуть и в последствии сдуть! Насколько удобно использование такой кровати конкретно в вашей машине сможете узнать только вы, ведь такие тонкости индивидуальны. Посмотреть товар

Цена US $27.17

Термос

Герметичный, вместительный и крайне прочный термос емкостью 1.5Л, позволит вам без проблем носить с собой чай или кофе, сохраняя напитки в тепле на протяжении всего дня. Данный термос может похвастаться не только стильным дизайном, но также низкой ценой, прочным корпусом, отличной герметичностью, а также возможностью сохранять температуру напитка на протяжении от 12 до 24 часов, что является просто отличным результатом. Совсем забыл отметить, что термос полностью изготовлен из нержавеющей стали. Посмотреть товар

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Цена 1 082,02 - 1 842,36 руб.

NFSTRIKE 1:20 модель аэродвигателя

Модель аэродвигателя, выполнена в масштабе 1:20, для изготовления использовано до 150 отдельных деталей, есть деревянная подставка для размещения на столе или стендах. Размер 28 на 15 см, вес 3 кг, изготовлен из металла разного типа, полностью повторяет габаритный аналог, используется для теоретического изучения и наглядного пособия. Посмотреть товар

Цена 11 361,21 руб.