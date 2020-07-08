Беспроводной WIFI эхолот

Уже давно рыбачу, и решил взять себе сонар, очень крутая штука. Кейс чёрный матовый внутри всё что нужно для зарядки и рыбалки. В комплекте кроме эхолота: зарядки от сети и прикуривателя, провод USB, две запасные крышки, сумочка, описание на русском. Цепляю его за спиннинг и делаю дальнюю проводку, благодаря чему могу исследовать всю округу и дно, в том числе. Кстати он выводит картинку на телефон или планшет на расстояние до 70м. Работает на своём приложении. Посмотреть товар

Цена 5 837,26 - 6 204,38 руб.

Универсальный автомобильный bluetooth адаптер

Универсальный bluetooth-RCA модуль, благодаря которому вы сможете прослушивать музыку в своем авто без каких-либо проводов, что крайне удобно и действительно не хватает в старых автомобилях. Данный модуль крайне прост в установке, что также является неотъемлемым плюсом товара. Отдельно стоит отметить стабильность работы, дальность приема сигнала и надежность самой платы.

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Цена 555,83 руб.

Ordro EP7 портативная видеокамера 4K

Портативная видеокамера для съемки с ободковым креплением на голову, качество записи изображения 4К. Поддерживает множество аудио и видео форматов. Использует автофокус, подсветку, настройку и корректировку. Есть съемный тип хранения данных sd. Питание от аккумулятора, вес изделия 100 грамм.

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Цена 12 408,03 - 15 929,47 руб.

Рюкзак для ноутбука 15 дюймов

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Вместительный, легкий и что самое важное - надежный и долговечный рюкзак для повседневного использования, который позволит вам транспортировать ваши личные вещи и не бояться за их сохранность. Стоит отметить, что рюкзак порадовал наличием кармашков для лучшей организации пространства, а также системой "Анти-Кража", которая не позволит преступникам залезть внутрь вашего рюкзака без вашего ведомства. Такой рюкзак отлично подойдет, как для учеников школы, студентов, так и для взрослых. Посмотреть товар

Цена 2 201,27 руб.

Набор электронных сигнализаторов поклевки

В современной карповой и донной рыбалке сигнализаторы поклевки прочно заняли место устаревших колокольчиков. Они помогают не пропустить момент поклевки, сообщая о нем с помощью звуковых и световых сигналов, реагируя на натяжение лески. И в момент того, как рыба начнет клевать - сигнализатор будет издавать громкий звук, говорящий о том, что нужно подсекать. Отличная штука для рыбаков, которые ставят сразу несколько удочек. Вы можете приобрести набор из 2,3 или сразу 4 сигнализаторов. Посмотреть товар

Цена 1 986,87 - 3 359,91 руб.

Смеситель с питьевым краном

Неплохой смеситель, у которого есть функция питьевого крана. На самом деле такие смесители и в России продают, вот только стоят они раза в 1,5 дороже. Я привык искать выгоду, так что смотрю такие товары именно в Китае. На кран можно установить шланг из комплекта или специальный питьевой фильтр.

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Самое важное в кране - то что направление воды будет делиться на 2, так что вы и пить сможете и просто смесителем пользоваться. Кстати, кому надо быстрее - можно прям из России домой заказать. Доставка около недели. Посмотреть товар

Цена 3 035,38 - 3 463,44 руб.

Чехол для зонта

Простой аксессуар, который будет хорошим выбором для каждого автомобилиста. Сейчас дожди – нередкое явление, поэтому стоит заранее побеспокоиться о месте для зонта. Данный чехол крепится за подголовник, он довольно длинный, его можно регулировать, что очень удобно. В чехол будет стекать вся вода. Есть несколько заклепок, которые и регулируют диаметр, поэтому все будет надежно зафиксировано. Посмотреть товар

Цена 155,67 руб.