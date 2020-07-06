



Яркий, стильный ночной светильник, станет не только прикроватной лампочкой, но и неотъемлемым декором для вашей спальни. Светильник имеет специальную форму, благодаря которой и получается эффект 3D изображения, что в живую выглядит просто потрясающе. Отлично решение для тех, кто любит почитать на ночь. Посмотреть товар

Цена 1 450,52 руб.

Телевизор LED Starwind 40" Full HD Smart TV

Представляю Вашему вниманию 40-дюймовый телевизор Starwind SW-LED40SA301. Телевизор имеет FullHD разрешение экрана (1920х1080 пикселей). Из полезных и необходимых функций тут присутствуют встроенный DVB цифровой приемник, а также SmartTV. Угол обзора 178 градусов. Внутри установлено 2 динамика, мощностью по 8 Вт. Из интерфейсов тут доступно 3 HDMI порта, 2 USB, антенный и композитный выходы, а также слот для Cl+ карты. Присутствует WiFi. SmartTV работает на базе операционной системы Android. (Play Market также доступен). Старая цена 16 990 рублей. Цена во время распродажи 11 893 рубля. Но продавец также дает Вам промокод 1100LETO, по которому окончательная стоимость телевизора будет составлять всего лишь 10 454 рубля. Посмотреть товар

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Цена 11 893,00 руб.

Электро-зажигалка станет для вас незаменимой вещью в домашнем быту, ведь ей можно поджечь все что угодно: плиту, сигару и даже костер. При нажатии на кнопку включения идёт разряд, и загорается индикатор аккумулятора. Через пару секунд индикатор гаснет. Благодаря длинной ручке и вращающейся головке ей очень удобно пользоваться. А за счет доставки из РФ получить ее можно за короткие сроки. Посмотреть товар

Цена 587,33 - 707,84 руб.

В нем находится мощный процессор и матрица от Sony. В нем встроена база радаров который определяет камеры ГИБДД. С такой функцией регистратор выручит вас от штрафов. Качество видеосъемки в Full HD, объем встроенной памяти до 128 гб. Встроены различные датчики такие как, датчик удара и движения. Есть режим ночной съемки, с которым можно разглядеть все детали в неосвещенном месте. Посмотреть товар

Цена 9 074,82 - 9 800,80 руб.

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Если вы думаете, что время селфи-палок прошло, то вы глубоко ошибаетесь. В настоящее время существует огромное количество современных устройств, позволяющих проводить фото или видео съемку через Bluetooth.

Вы просто устанавливаете ваш телефон в фиксатор, держите палку в руках или же ставите на дополнительные ножки. Для любителей домашней или съемки на природе такое устройство станет незаменимым. Посмотреть товар

Цена 311,45 - 362,27 руб.

Представляю Вашему вниманию устройство для измерения уровня ядерного излучения (радиации). Правильное его название - счетчик Гейгера - Мюллера (от фамилий двух выдающихся ученых). Счетчик имеет цифровой ЖК дисплей, на котором отображаются показатели - гамма излучение, рентгеновское излучение, бета частицы. Посмотреть товар

Цена 5 462,32 руб.