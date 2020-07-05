Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: игровая клавиатура, игровые наушники и другое
Игровая гарнитура
Это игровые наушники Redragon LADON H990. Это 7.1 гарнитура с микрофоном и USB подключением, что означает наличие встроенной звуковой карты. Наушники - полноразмерные, это позволит Вам полностью погрузиться в игровой мир, и ничто не будет Вас отвлекать. В совокупности со специальным программным обеспечением Вы получите объемный стереозвук, и будете понимать сразу же - где находится противник. Посмотреть товар
Цена 3 918,15 руб.
Внешний вентилятор для ноутбука
Очень полезное устройство для "горячих" ноутбуков. Это портативный кулер с питанием от USB. Пристраивается сбоку ноутбука напротив отверстий для выхода горячего воздуха. Кулер всасывает этот воздух и выводит через собственные вентиляционные отверстия.
Регулировка скорости осуществляется с помощью поворотной ручки сверху. При максимальных оборотах может понизить температуру более чем на 10 градусов. Но, тут всё индивидуально. В каких-то ноутбуках больше, в каких-то меньше. Эффективность максимально проявляется на старых ноутах. В комплекте три насадки разной ширины для стыковки.Посмотреть товар
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Цена 688,96 руб.
Механическая игровая клавиатура RedThunder K900
Игровая клавиатура подойдет для знатных игроманов и просто любителей поиграть. Первое, что бросается в глаза это крутой дизайн и яркая, но в то же время привлекательная подсветка. Корпус клавиатуры прочный, нет никаких тресков. Реагирует на нажатия быстро, кнопки нажимаются мягко и без шума. Для удобства имеются ножки, которые можно легко выдвинуть.
Цена 2 032,04 - 4 064,80 руб.
Xiaomi styj02ym робот пылесос
Робот пылесос с программой уборки, сила всасывания до 2100 па имеет беспроводной тип работы от батареи на 3200 ма.ч. Цикл работы до 60 минут, приводит в чистоту площадь до 250 квадратных метров. Емкость пылесборника 0,5 литров. Есть резервуар для влажного режима на 420 мл. Размер 350 на 96 мм. Зарядное устройство в комплекте.
Цена 19 963,87 - 24 029,38 руб.
Мини gps трекер
Автомобильный gps трекер, используется для отслеживания движения транспорта, можно установить в любое удобное место, датчик подключается к 12 вольтам борт сети авто. Срок автономной работы до 30 часов. Собственная батарея на 80 ма.ч. Передает сигнал и движении, скорости, изменении маршрута. Точность до 5-10 метров. Посмотреть товар
Цена 1 164,48 - 1 232,73 руб.
AUX приемник с Bluetooth
Такое решение будет полезным, если магнитола не имеет Bluetooth, а автомобилисту это очень нужно. Устройство подключается в стандартный разъем на магнитоле, после этого можно наслаждаться качественным звуком, переключать треки на смартфоне без всяких проводов. Приемник имеет еще и слот для карточек памяти, однако это сегодня не так востребовано. Передача данных стабильна на расстоянии до десяти метров.Посмотреть товар
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Цена 183,68 руб.
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