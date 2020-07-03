Высококлассные мужские кроссовки имеют современный внешний вид, обладают высокой степенью прочности и очень удобны в ежедневном использовании и при занятиях спортом. Обувь изготавливается из безопасных для здоровья материалов с использованием прогрессивных разработок, поэтому невероятно долго носится. Модель предлагается в нескольких размерах. Подошва обладает инновационной конструкцией и имеет отличные амортизационные свойства.



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Цена 4 573,71 руб.

Данное устройство подойдёт для большой компании, либо для семьи, где живёт много человек. То есть, если в вашем доме много гаджетов и приборов, которые необходимо постоянно заряжать, подобное устройство вам обязательно подойдёт. Устройство очень лёгкое и весит всего 115 грамм. Каждый из USB-портов имеет ток, так что можно подключать устройства сразу ко всем портам, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно. Размер изделия небольшой, шнур имеет длину 145 миллиметров. Данное изделие можно использовать дома, в офисе, в путешествие. Посмотреть товар

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Цена 652,67 руб.

Компактные и довольно многофункциональные часы для вашего автомобиля, подскажут вам не только точное время, но и вольтаж аккумулятора, а также температуру в салоне автомобиля. Данные часы питаются от прикуривателя, имеют широкий дисплей с теплой подсветкой, которая не слепит и не "выедает" глаза даже в темное время суток.



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Цена 699,13 - 799,31 руб.

Для своего дачного участка я приобрел специальный электронный таймер для полива растений. Я ввожу удобное промежуток времени, по которому вода должна разбрызгиваться по всей зеленой территории, и больше не беспокоюсь о том, что мне нужно бегать с ведрами с водой во время засухи. Таймер сам подает сигнал к действию. А мне остается спокойно отдыхать и наслаждаться свежестью. Посмотреть товар

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Цена 1 303,87 - 1 610,97 руб.

Богатенький набор универсальных и качественных инструментов, который отлично впишется в ваш гараж. В данном наборе содержатся все самые необходимые инструменты для работы с авто и прочим транспортным средством. Инструменты изготовлены из стали, которая запросто переживет большие нагрузки и продолжительную работу, а прорезиненные рукоятки подарят вам еще больший комфорт в работе. Посмотреть товар

Цена 997,51 - 15 172,37 руб.