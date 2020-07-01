Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: беспроводная ip-камера, электросамокат и другое
Прицел для охотничьего ружья
Одиннадцати или двадцати миллиметровый тактический прицел, которой отлично сядет на охотничье ружье. Еще подходит для игры в страйкбол. Можно выбрать из четырех вариантов мушек. Обладает водонепроницаемостью и антибликовым покрытием. По размерам небольшой, не громоздкий - для реплики оригинальной фирмы, по моему мнению, хороший вариант, стоящий своей цены. В коробку также положены два ключа шестигранника для регулировки и закрепления, тряпка для протирки, инструкция по настройке и батареечка-таблетка. Сделан из металла, пластика и стекла.
Цена 1 043,01 - 1 158,90 руб.
Беспроводная ip-камера Hiseeu 1080P
Беспроводная камера нужна, в случае если вы хотите наблюдать за каким-то местом, но не можете часто там находиться. Вы можете установить её около своего гаража, на даче, либо в квартире, если это необходимо. Стоит отметить, что данная модель камеры может вращаться вокруг себя на 355 градусов и подниматься вверх на 75 градусов. Вы можете не волноваться за качество видео, потому что в камере HD съёмка. Она следит за передвижениями и сообщает в случае какой-то опасности. Она регулирует освещение и может снимать даже ночью. Также камера записывает аудио, так что вы всё можете слышать. Причём она поддерживает двухстороннюю голосовую связь и функцию одностороннего звонка. К камере можно подключиться через телефон, и она будет отправлять уведомления. Вы можете вставить SD-карту в камеру до 128Гб. В случае, если камера отключиться от Wi-Fi вы всё её может продолжить наблюдение в течение некоторого времени, однако, стоит как можно быстрее снова подключить её к Wi-Fi. Посмотреть товар
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Цена 1 274,79 - 3 161,29 руб.
Солнцезащитные очки
Инновационные солнцезащитные очки имеют антибликовое покрытие и очень удобны для занятий рыбалкой, бегом, велосипедным спортом и активным отдыхом. Модель изготовлена из высококачественных материалов с применением высоких технологий, поэтому имеет стильный внешний вид, высокие рабочие характеристики и длительный срок эксплуатации.
Цена 623,46 - 718,81 руб.
Электросамокат HIPER
Девайс с литыми каучуковыми шинами, имеет до 18 км запаса хода, развивает скорость до 20 км час, допускается нагрузка в 100 кг.
Выдвижной руль, удобное управление, мощность до 300 ватт. Работает от
аккумулятора. Рама изготовлена из алюминия, вес 8 кг. Складная конструкция.
Цена 14 990,00 руб.
Смартфон Xiaomi
А это отличный, недавно вышедший, смартфон Xiaomi Redmi Note 9. Внутри девайса установлен восьмиядерный процессор MTK Helio G85. По выбору памяти имеется 2 варианта - 3 ОЗУ + 64 ПЗУ, либо 4 ОЗУ + 128 ПЗУ. На задней стенке располагаются 4-х модульная камера, с основным модулем на 48 мегапикселей. Фронталка - 13 МП. Емкость аккумулятора здесь весьма внушающая - 5020 мАч (имеется быстрая зарядка на 18 Вт). Экран - 6,53 дюйма. Старая цена базовой комплектации была 15 085 рублей. Цена во время распродажи - 11 012 рублей. Продавец любезно предоставляет Вам промокод ENJOYAEPLUS, дающий скидку в 5,46 доллара.
Цена 11 148,86 - 14 596,20 руб.
Набор термоусадочных трубок
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Большой набор, который поставляется в компактном кейсе, а на выбор есть 260, 530 и 580 штук. Сами термоусадки разных цветов и разных размеров. В этом кейсе есть множество разных отсеков, в которых термоусадочные трубки рассортированы по размерам. Посмотреть товар
Цена 291,93 - 476,03 руб.
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