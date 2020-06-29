Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: смарт-часы глобальная версия Honor Magic Watch 2, водонепроницаемая сумка для бега и другое

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Смарт-часы глобальная версия Honor Magic Watch 2 

Стильные часы с "умной" начинкой от Huawei - Honor Magic Watch 2. Выглядят реально солидно, эдакие "куранты" на руке 😏. На выбор продавец предоставил целых 16 комплектаций. Есть даже выбор размера экрана, что вообще не типично для умных часов.

Собственно экран может быть либо 1.2 дюйма с разрешением 390 x 390 пикселей, либо 1.36 дюйма с матрицей 454 x 454 пикселя. Что интересно, плотность пикселей будет одинаковая в любом исполнении, она равно 326 PPI, и это кстати идентично экрану iPhone 7, например.Посмотреть товар

Цена 8 064,33 - 11 459,87 руб.

Хитрый велосипедный замок

Хитрый водонепроницаемый велосипедный замок, который великолепно подойдёт для использования, в том числе на улице. Он не боится воды, совсем - водонепроницаемый механизм обеспечивает защиту. Замок хорош тем, что работает от мобильного приложения. Синхронизация, сигнализация, включение и отключение - всё происходит дистанционно. Посмотреть товар

реклама

Цена 1 425,09 руб.

Водонепроницаемая сумка для бега


Все бегуны и любительницы вечерних прогулок сразу подумали, что это самая необходимая вещь! А все потому, что у сумки полно положительных качеств. Встроенные наушники, крепкий корпус, водонепроницаемость, так ее можно носить прямо на руке! Сумка представлена в двух цветах: чёрном и красном. Кстати говоря, на сумке есть светоотражающие элементы, что обеспечивает безопасность владельца в темное время суток.Посмотреть товар

Цена 623,79 - 632,35 руб.

Сумка поясная

Удобная мини сумка, одевается на пояс, крепится на карабин из пластика на защелке, материал непромокаемый, застегивается на молнию. Отлично подойдет для денег, телефона, ключей, мелких вещей. Размер изделия 31 на 12 см, вес 140 грамм. Сплошной крой, удобное расположение, надежно и просто выполненный дизайн. Посмотреть товар

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Цена 498,32 руб.

Сумка на плечо 

Мужская сумка из прочного нейлона с внутренней отделкой полиэстром, материал легкий и удобный, не промокает. Есть несколько отделений на молниях и в виде карманов. Настраиваемый по длине ремешок. Размер 28 на 21 см, вместительность 2 литра, вес изделия 210 грамм. Для ежедневного использования. Посмотреть товар

Цена 588,15 - 737,86 руб.

Спортивный рюкзак

Крайне вместительный и надежный спортивный рюкзак для безопасной транспортировки личных вещей. Рюкзак, несмотря на свою стоимость и размеры, обладает высокой емкостью в 30л, чего более чем достаточно для ежедневного использования или даже для небольших походов, поездок на дачу. Рюкзак изготовлен из нейлона, благодаря чему может складываться до размеров небольшой сумочки или органайзера для документов. Посмотреть товар

Цена 324,37 руб.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
30
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
10
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
17
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
76
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
5
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
27

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
64
Популярные аппараты Huawei 2017 и 2018 годов начали получать новую прошивку EMUI 10 в Европе
26
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
20
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
152
Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5
10
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
72
AMD готовит ещё более приизводительный графический чип чем Big Navi - новое решение может оказаться многоядерным GPU
39
Российская цена на флагманский Xiaomi Mi 9 обвалилась на 9 000 рублей – большая распродажа лучшего смартфона 2019 года
6
Из Cyberpunk 2077 начали вырезать контент — сообщил немецкий сайт GameStar
30
Реальная производительность PlayStation 5 может оказаться гораздо ниже, чем указывает Sony и значительно меньше, чем у Xbox Series X
28
Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
14
Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины
18
Доля Intel и AMD Ryzen показаны на рынке DIY после запуска линейки Intel 10-го поколения Comet Lake
16
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
32
Стало известно, чем Cyberpunk 2077 отличается от GTA 5
12
В Forza будут жёстко наказывать за использование флага Конфедерации
49
5 смартфонов Huawei и Honor получили прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 с новыми функциями
1
В нашей галактике расположились миллиарды планет с возможной разумной жизнью
39
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
59
Графика Cyberpunk 2077 сильно изменилась за последние 2 года
21

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
54
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
108
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
8
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
10
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
30

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
22:28
У него фризы потому что у него HDD 5400 и 4GB оперативы
AMD дарит к процессорам Ryzen 7 и Ryzen 9 игру Assassin's Creed: Valhalla стоимостью 50 долларов
NeoFart
22:26
Ну давай, расскажи нам в середине 2020 года, как хорошо пользоваться SSD хардами?
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
olob
22:25
С 26го это 1я волна, там тока 3 модели или 5. Все остальные во 2ю волну, даты которой никто не называет
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
Shyntyl Kilo
22:23
1,5 Ah это ёмкость аккумулятора, а вольтаж влияет напрямую на мощьность эл. двигателя
Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Мощный шуруповерт WOSAI, светодиодная лампа Baseus и другое
Ford_Mondeo
22:23
>для надежного хранения архивов использую блюрэй диски на 50 и 100ГБ А что диски не накроются? Не поцарапаются и пр? Что-то данный способ совсем не выглядит надёжным
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
LAVRADAR
22:22
3080Ti потянет ?
Crytek покажет игровой процесс ремастера Crysis в эту среду
Андрей Златин
22:22
Повезло вам! А меня не позвали! Дискуссия у вас и правда весьма содержательная вышла!
Windows File Recovery - это новый инструмент от Microsoft для восстановления удаленных файлов
Пузо
22:18
Осталось выкинуть графическое ядро (или обрезать его по максимуму) и на освободившемся месте разместить жирный l3 кеш. Была бы просто атомная бомба, а не процессор...
Образец процессора AMD Renoir позволил поднять частоту шины памяти до 2166 МГц
Denis Belokopytov
22:12
Когда заявили, что третий ведьмак будет похож на готику очень ждал именно таких мелочей, но так и не дождался.
Найдена ещё одна важная деталь в Cyberpunk 2077, доказывающая, что в игру вложили годы усердной работы
Сева Шевченко
22:11
Солидно. 3700х не такой уж и плохой как я погляжу)
AMD дарит к процессорам Ryzen 7 и Ryzen 9 игру Assassin's Creed: Valhalla стоимостью 50 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем