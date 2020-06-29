Стильные часы с "умной" начинкой от Huawei - Honor Magic Watch 2. Выглядят реально солидно, эдакие "куранты" на руке 😏. На выбор продавец предоставил целых 16 комплектаций. Есть даже выбор размера экрана, что вообще не типично для умных часов.

Собственно экран может быть либо 1.2 дюйма с разрешением 390 x 390 пикселей, либо 1.36 дюйма с матрицей 454 x 454 пикселя. Что интересно, плотность пикселей будет одинаковая в любом исполнении, она равно 326 PPI, и это кстати идентично экрану iPhone 7, например. Посмотреть товар

Цена 8 064,33 - 11 459,87 руб.

Хитрый велосипедный замок

Хитрый водонепроницаемый велосипедный замок, который великолепно подойдёт для использования, в том числе на улице. Он не боится воды, совсем - водонепроницаемый механизм обеспечивает защиту. Замок хорош тем, что работает от мобильного приложения. Синхронизация, сигнализация, включение и отключение - всё происходит дистанционно. Посмотреть товар

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Цена 1 425,09 руб.





Все бегуны и любительницы вечерних прогулок сразу подумали, что это самая необходимая вещь! А все потому, что у сумки полно положительных качеств. Встроенные наушники, крепкий корпус, водонепроницаемость, так ее можно носить прямо на руке! Сумка представлена в двух цветах: чёрном и красном. Кстати говоря, на сумке есть светоотражающие элементы, что обеспечивает безопасность владельца в темное время суток. Посмотреть товар

Цена 623,79 - 632,35 руб.

Удобная мини сумка, одевается на пояс, крепится на карабин из пластика на защелке, материал непромокаемый, застегивается на молнию. Отлично подойдет для денег, телефона, ключей, мелких вещей. Размер изделия 31 на 12 см, вес 140 грамм. Сплошной крой, удобное расположение, надежно и просто выполненный дизайн. Посмотреть товар

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Цена 498,32 руб.

Мужская сумка из прочного нейлона с внутренней отделкой полиэстром, материал легкий и удобный, не промокает. Есть несколько отделений на молниях и в виде карманов. Настраиваемый по длине ремешок. Размер 28 на 21 см, вместительность 2 литра, вес изделия 210 грамм. Для ежедневного использования. Посмотреть товар

Цена 588,15 - 737,86 руб.

Крайне вместительный и надежный спортивный рюкзак для безопасной транспортировки личных вещей. Рюкзак, несмотря на свою стоимость и размеры, обладает высокой емкостью в 30л, чего более чем достаточно для ежедневного использования или даже для небольших походов, поездок на дачу. Рюкзак изготовлен из нейлона, благодаря чему может складываться до размеров небольшой сумочки или органайзера для документов. Посмотреть товар

Цена 324,37 руб.