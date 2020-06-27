Кулер для процессора

Перед Вами годный кулер для процессора, под названием ALSEYE H120Z. Он имеет 4-пиновое подключение, что означает возможность регулировки оборотов вентилятора (используется при разгоне процессора). Кулер имеет классную RGB подсветку, которая более, чем актуальна в корпусе с прозрачной боковой стенкой. Материал теплоотвода - алюминий. Скорость вентилятора - 900 - 2200 об/мин. В комплекте присутствуют крепления на все сокеты. Посмотреть товар

Цена 1 011,61 руб.

Гибкая монокристаллическая солнечная панель

Большая портативная солнечная панель за счёт которой можно получить энергию от солнца и использовать её для своих нужд по хозяйству. Это весьма удобно и выгодно. Такая панель выдаёт около 100 Ватт. Она не пропускает влагу внутрь, так что ничего не намокнет и не замкнёт, если её в саду оставить. Это удобно в первую очередь тем, что можно круглосуточно использовать её для работы (ночью понятное дело - передышка). Работает на 16 и 18 вольт. Так что садовые поливалки можно подключать, а вот какие-нибудь мощные насосы я бы не советовал.

Посмотреть товар

реклама

Huawei P Smart Z

Цена 5 991,93 - 7 964,52 руб.

Один из наиболее доступных аппаратов с выдвижной фронтальной камерой, который сегодня можно приобрести по цене около 11 500 – 12 000 рублей. Фронтальная камера выдвигается здесь в виде небольшой квадратной рамки, находящейся в верхней части корпуса аппарата. P Smart Z – интересный смартфон, так как помимо уникальной системы работы передней камеры, здесь установлен набирающий популярность у людей модуль NFC, позволяющий оплачивать покупки и услуги без бумажных денег.

Посмотреть товар

Цена 11 405,69 - 13 116,65 руб.

Мультиинструмент

Многофункциональный мультитул, который вмещает в себе просто огромное количество самых часто используемых инструментов. Сперва стоит сказать, что мультитул изготовлен из 420 нержавеющей стали, благодаря чему хранить его можно в любых условиях, такой инструмент переживет все что угодно. Мультитул располагает в себе кусачки, плоскогубцы, набор ножей, открывашек, ножницы, отвертку, а также небольшой набор бит, который вы получите при покупке. Как по мне, так отличная вещица за свои деньги, положить ее в рюкзак на всякий случай - самое то.

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Цена 947,45 руб.