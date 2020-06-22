Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: ручка-телефон, ультразвуковая зубная щетка и другое
Дубликатор
Данный инструмент предназначен для создания дубликатов домофонных брелков, различных электронных пропусков, ключей с NFC-метками и так далее. Иногда в Интернете можно столкнуться с мнением, будто бы дубликатор попадает под какие-то ограничения, но на самом деле это вовсе не так.
В отзывах полно довольных покупателей из России, которые после покупки предлагают услуги создания дубликатов на Авито. Для использования понадобится докупить 4 AA-батарейки.
Цена 428,76 - 2 289,78 руб.
Ультразвуковая зубная щетка
Данная щётка благодаря дополнительным функциям помогает ещё качественнее очищать зубы и зубной налёт. Именно благодаря качественной чистке можно избежать многих стоматологических заболеваний.
В данном приборе вы можете установить нужный режим, который нужен именно вам.
Итак, благодаря режиму clean щётка качественно и быстро удаляет зубной налёт. Режим Soft добавляет к чистке лёгкую вибрацию и делает деликатную чистку, в случае, если у вас чувствительная эмаль. Hand modem – это режим массажа, а white режим более эффективной и интенсивной чистке, благодаря интенсивным вибрациям, отбеливание зубов производит быстрее и эффективнее.
Благодаря удобному дизайну и конструкции в руке данная щётка лежит очень удобно. Сама щётка водонепроницаемая, поэтому вы можете не бояться намочить её, в любом случае она не боится влаги. При полном заряде вы можете пользоваться щёткой в течение 30 дней, а затем снова перезаряжать.Посмотреть товар
рекламаЦена 3 324,07 - 4 326,16 руб.
Ручка-телефон
Ручка-телефон Zanco, которая имеет беспроводное подключение к телефону и может принимать звонки, звонить и выполнять разные функции классических телефонов. У неё есть экран, кнопки цифр, клавиши приёма и отключения вызова, главный джойстик. Есть разные цвета. Это настоящий вызов современным гаджетам, потому что такого ещё не было в продаже. Посмотреть товар
Цена 1 590,46 - 3 578,17 руб.
Фонарик NITECORE
Перезаряжаемый фонарик в металлическом корпусе из анодированного алюминия. Есть в сером и чёрном цвете. Сзади есть клипса, чтобы прицепить к штанам или козырьку. Светит очень ярко. Имеет маленький дисплей для отображения текущей яркости в люменах. Режимы яркости переключаются кнопкой. Замечательный edc фонарик, за свои деньги просто огонь.
рекламаЦена 3 530,22 руб.
Камуфляжные шорты
Совершенно недорогие и достаточно качественные карго-шорты выполненные в камуфляжной расцветке отлично подойдут для повседневных задач, работы, охоты или рыбалки. Из преимуществ могу выделить стильный внешний вид, приятный прочный материал, который прослужит не один год, а также наличие кармашков для удобной транспортировки вещей. Посмотреть товар
Цена 875,40 - 1 130,93 руб.
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