Данный инструмент предназначен для создания дубликатов домофонных брелков, различных электронных пропусков, ключей с NFC-метками и так далее. Иногда в Интернете можно столкнуться с мнением, будто бы дубликатор попадает под какие-то ограничения, но на самом деле это вовсе не так.

В отзывах полно довольных покупателей из России, которые после покупки предлагают услуги создания дубликатов на Авито. Для использования понадобится докупить 4 AA-батарейки.

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Цена 428,76 - 2 289,78 руб.

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Щетки с различными функциями уже давно популярны. Данная зубная щётка имеет несколько режимов, благодаря которым можно осуществить качественную чистку зубов. Именно качественная зубная щётка помогает предотвратить зубной камень или избавиться от него.

Данная щётка благодаря дополнительным функциям помогает ещё качественнее очищать зубы и зубной налёт. Именно благодаря качественной чистке можно избежать многих стоматологических заболеваний.

В данном приборе вы можете установить нужный режим, который нужен именно вам.

Итак, благодаря режиму clean щётка качественно и быстро удаляет зубной налёт. Режим Soft добавляет к чистке лёгкую вибрацию и делает деликатную чистку, в случае, если у вас чувствительная эмаль. Hand modem – это режим массажа, а white режим более эффективной и интенсивной чистке, благодаря интенсивным вибрациям, отбеливание зубов производит быстрее и эффективнее.

Благодаря удобному дизайну и конструкции в руке данная щётка лежит очень удобно. Сама щётка водонепроницаемая, поэтому вы можете не бояться намочить её, в любом случае она не боится влаги. При полном заряде вы можете пользоваться щёткой в течение 30 дней, а затем снова перезаряжать. Посмотреть товар

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Цена 3 324,07 - 4 326,16 руб.

Ручка-телефон Zanco, которая имеет беспроводное подключение к телефону и может принимать звонки, звонить и выполнять разные функции классических телефонов. У неё есть экран, кнопки цифр, клавиши приёма и отключения вызова, главный джойстик. Есть разные цвета. Это настоящий вызов современным гаджетам, потому что такого ещё не было в продаже. Посмотреть товар

Цена 1 590,46 - 3 578,17 руб.

Перезаряжаемый фонарик в металлическом корпусе из анодированного алюминия. Есть в сером и чёрном цвете. Сзади есть клипса, чтобы прицепить к штанам или козырьку. Светит очень ярко. Имеет маленький дисплей для отображения текущей яркости в люменах. Режимы яркости переключаются кнопкой. Замечательный edc фонарик, за свои деньги просто огонь.

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Цена 3 530,22 руб.

Совершенно недорогие и достаточно качественные карго-шорты выполненные в камуфляжной расцветке отлично подойдут для повседневных задач, работы, охоты или рыбалки. Из преимуществ могу выделить стильный внешний вид, приятный прочный материал, который прослужит не один год, а также наличие кармашков для удобной транспортировки вещей. Посмотреть товар

Цена 875,40 - 1 130,93 руб.