54.9 - дюймовый "умный" телевизор с разрешением 2160 x 3840 пикселей и поддержкой HDR. Дизайн с максимально тонкими рамками, прошивка автоматически обновляется по WiFi при первом подключении к сети. Доставка тут курьерская, поэтому за почту и сохранность посылки можно не переживать.

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Цена 32 493,50 руб.

Перед Вами необычная подставка для охлаждения ноутбуков. Ее размеры довольно малы - всего лишь 28 х 6,5 х 6,5 сантиметров. Дело в том, что устройство изготовлено так, что охлаждение идет под углом - прямо в место состыковки ноутбука с верхней крышкой. На подставке присутствует подсветка. Есть 3 режима скорости. Посмотреть товар

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Цена 1 720,99 руб.

Беспроводный высокотехнологичный стерео динамик используется для прослушивания музыки с различных мобильных устройств. Модель обладает компактными размерами, необычайно высоким качеством звука и высочайшим качеством исполнения. Динамик изготовлен из долговечных, износоустойчивых материалов, поэтому имеет длительный срок службы, который гарантирован производителем. Для более удобного использования устройство оснащено ремнем для переноски и жк-дисплеем. Посмотреть товар

Цена 1 155,00 - 1 443,39 руб.

Интересное решение от Китайских разработчиков. Аккумулятор для телефона, который присоединяется сзади к телефону и заряжает его. Вещь очень полезная и её отличие от повербанков в компактности. Они все по 4500 mAh. Отличие в цвете и телефоне, для которого покупаете. Есть кстати маленькие на 2800 mAh. Весят всего-то от 60 до 80 грамм. Его можно зарядить дома, кинуть в кошелёк и забыть до лучших времён. Посмотреть товар

Цена 1 559,89 - 2 466,05 руб.

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Крепление для перевозки велосипедов на крыше автомобиля. Китайцы придумали очень интересное решение, сделали его на присосках. Может показаться, что это не надёжно и велосипед в любой момент может сорваться и покалечить вашу или чужу машину, но это совсем не так.

Покупатели, которые уже успели протестировать покупку, очень хорошо отзываются о ней. Они проехали ни одну сотню километров, в том числе под дождём, но стойка держалась всё также крепко. На присосках есть специальные кнопки, которые нужно несколько раз понажимать, чтобы откачать воздух и присоски лучше присосались. В продаже есть стойки на один, два и три велосипеда. Также можно выбрать цвет изделия. Посмотреть товар

Цена 8 039,64 - 11 218,38 руб.

На выбор вы можете заказать комплектацию с одним или двумя гигабайтами оперативной памяти.

Процессор четырехъядерный с частотой 1 и 3 гигагерца. Емкостный сенсорный экран с разрешением 1024 на 600 имеет очень хороший угол обзора, который позволяет комфортно пользоваться магнитолой даже если она установлена достаточно низко.

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Также на мониторе есть gps, звуком управляет усилитель tda 73 88 и выдает по 41 ватта на канал. Минимальная нагрузка 4 ома. Есть доставка из России .

Цена 3 365,02 - 4 907,64 руб.



Нож позволяет нарезать фрукты и вырезать их них ломтики. Удобно для готовки стола на праздники. Нож довольно-таки простой, в нём нет каких-то сложных частей и инструкций. Размеры - 33*242 мм. Умельцы говорят, что это нож для фруктов (то-есть и других тоже), однако Китайцы заявляют, что это ножик исключительно для арбузов.

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Цена 310,69 руб.