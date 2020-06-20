Данный товар представляет собой прочные и многофункциональные часы для мужчин, с помощью которых вы сможете узнать не только точное время, но и температуру, количество пройденных шагов, направление, заряд батареи, скорость передвижения, долготу и ширину, пульс, а также многое другое. Часы однозначно стоят своих денег, так как такого функционала я еще не видел ни в каких часах. Посмотреть товар

Цена 4 166,17 руб.

Одни из самых доступных смарт-часов с сенсорным дисплеем, что только можно найти на алиэкспрессе, да и вообще. Вместе с доставкой цена выходит в 680 рублей. При этом часы приходят в хорошей подарочной коробке, обшитой кожзамом.

В комплекте правда только провод для зарядки и инструкция. Но радует наличие русского языка в меню, за такую-то цену этого ожидать не приходится. Подключение к смартфонам на Андроиде по блютуз моментальное, в режиме разговора заряда хватает на ~ 3 часа.

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Цена 377,57 руб.

Высококачественный, компактный накопитель используется для переноса и хранения информации. Модель имеет небольшие размеры, стильный дизайн, изготовлена из долговечных, надежных материалов с применением инновационных технологий и проверенных временем разработок. Устройство пользуется широкой популярностью благодаря своему привлекательному внешнему виду, небольшой стоимости и внушительным рабочим характеристикам. Флешка предлагается покупателям с различным объемом внутренней памяти и в разных цветах. Посмотреть товар

Цена 402,74 - 2 128,76 руб.

Флешка с надёжной защитой. Она работает от отпечатка пальцев. Такая защита позволяет хранить на флешке самую ценную инфу. Конечно для многих это может показаться баловством, но механизм рабочий. Биометрию давно применяют вокруг - на телефонах, замках, а теперь вот и на флешке. Есть разные объёмы накопителя, от 16 до 128 гигов.

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Цена 1 935,30 - 3 599,47 руб.

У многих возникала проблема со старыми жесткими дисками и трудностями с вытягиванием из них необходимой информации. Вот у вас дома залежался старый потрепанный жесткий диск, но вы вспомнили, что вам нужна определенная информация или даже фотография, которая хранится на нем. Вот как раз для этого и нужно приобрести переходник для жесткого диска. Он позволит вам безопасно и быстро извлечь нужную информацию и загрузить ее на новое устройство. Посмотреть товар

Цена 428,63 руб.

Представляю Вашему вниманию рулетку, со встроенным лазерным дальномером от известного Китайского бренда Xiaomi. Внутри устройства установлен литиевый аккумулятор на 300 мАч. Максимальная дальность измерения - 25 метров. Устройство очень компактное, поэтому его можно носить даже в кармане (если в Вашей деятельности часто используется рулетка). Посмотреть товар

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Цена 2 641,53 руб.