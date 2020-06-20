Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: смарт-часы, флеш-накопитель и другое
Смарт-часы Makibes BR2 GPS
Данный товар представляет собой прочные и многофункциональные часы для мужчин, с помощью которых вы сможете узнать не только точное время, но и температуру, количество пройденных шагов, направление, заряд батареи, скорость передвижения, долготу и ширину, пульс, а также многое другое. Часы однозначно стоят своих денег, так как такого функционала я еще не видел ни в каких часах.Посмотреть товар
Цена 4 166,17 руб.
Бюджетные смарт-часы
Одни из самых доступных смарт-часов с сенсорным дисплеем, что только можно найти на алиэкспрессе, да и вообще. Вместе с доставкой цена выходит в 680 рублей. При этом часы приходят в хорошей подарочной коробке, обшитой кожзамом.
В комплекте правда только провод для зарядки и инструкция. Но радует наличие русского языка в меню, за такую-то цену этого ожидать не приходится. Подключение к смартфонам на Андроиде по блютуз моментальное, в режиме разговора заряда хватает на ~ 3 часа.
Цена 377,57 руб.
Флеш-накопитель
Высококачественный, компактный накопитель используется для переноса и хранения информации. Модель имеет небольшие размеры, стильный дизайн, изготовлена из долговечных, надежных материалов с применением инновационных технологий и проверенных временем разработок. Устройство пользуется широкой популярностью благодаря своему привлекательному внешнему виду, небольшой стоимости и внушительным рабочим характеристикам. Флешка предлагается покупателям с различным объемом внутренней памяти и в разных цветах. Посмотреть товар
Цена 402,74 - 2 128,76 руб.
Флешка с биометрией
Флешка с надёжной защитой. Она работает от отпечатка пальцев. Такая защита позволяет хранить на флешке самую ценную инфу. Конечно для многих это может показаться баловством, но механизм рабочий. Биометрию давно применяют вокруг - на телефонах, замках, а теперь вот и на флешке. Есть разные объёмы накопителя, от 16 до 128 гигов.
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Цена 1 935,30 - 3 599,47 руб.
Конвертер для жесткого диска Type-C
У многих возникала проблема со старыми жесткими дисками и трудностями с вытягиванием из них необходимой информации. Вот у вас дома залежался старый потрепанный жесткий диск, но вы вспомнили, что вам нужна определенная информация или даже фотография, которая хранится на нем. Вот как раз для этого и нужно приобрести переходник для жесткого диска. Он позволит вам безопасно и быстро извлечь нужную информацию и загрузить ее на новое устройство. Посмотреть товар
Цена 428,63 руб.
Рулетка с дальномером
Представляю Вашему вниманию рулетку, со встроенным лазерным дальномером от известного Китайского бренда Xiaomi. Внутри устройства установлен литиевый аккумулятор на 300 мАч. Максимальная дальность измерения - 25 метров. Устройство очень компактное, поэтому его можно носить даже в кармане (если в Вашей деятельности часто используется рулетка). Посмотреть товар
рекламаЦена 2 641,53 руб.
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