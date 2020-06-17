Каждый водитель переживает о сохранности своего авто. Поэтому мы ставим сигнализацию и различные противоугонки . Этот GPS-трекер тоже можно отнести к противоугонному средству и средству контроля за месторасположением автомобиля. Работает в паре с мобильным приложением на смартфоне или ПК. Есть ряд настроек при которых кроме месторасположения авто можно отслеживать его скорость, настроить автоматическое отключение топливного насоса при пересечении заданного радиуса на карте и.т.д. Посмотреть товар

Цена 1 129,57 - 1 195,68 руб.

Перед Вами классное зарядное устройство на целых 8 портов. Это продукт Китайской компании ONLENY. Зарядное устройство имеет 6 обычных красных USB портов, 1 зеленый USB порт - для быстрой зарядки QC3.0, а также 1 порт USB Type-C. На зарядке имеется трехдюймовый дисплей, на котором отображаются текущие параметры. Одновременно можно заряжать все 8 девайсов. Посмотреть товар

Цена 796,16 - 2 206,68 руб.

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Один из популярных товаров из Китая. Его популярность обусловлена тем, что многие люди любят поснимать друг друга на свои мобильные телефоны, находясь в воде. Конечно же есть риск выронить дорогой смартфон из рук в воду и попрощаться с ним, так как он может не выжить после этого.

Для этого и придуман такой герметичный чехольчик, в который поместится любой телефон с диагональю экрана не более 6 дюймов. Кроме телефона в чехол можно сложить карты, ключи и другие вещи, которые не хочется оставлять без присмотра. В комплекте идёт шнурок на шею. Предвещая вопрос, отвечаю: "Да, сенсор будет работать через материал." Посмотреть товар

Цена 138,69 руб.

Спортивные тактические часы с прочным металлопластиковым корпусом, водонепроницаемые. Сочетают двойной циферблат - стрелочный и цифровой, есть подсветка, компас, секундомер, таймер и прочие функции. Размер 55 мм, длинна ремешка 20 см.

Поддерживают часовые пояса, удобно сидят на руке, работают от кварцевого механизма. Посмотреть товар

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Цена 783,23 - 952,09 руб.

Особенность этой магнитолы в том, что она размера 1din, но при этом имеет экран диагональю 4,1 дюйма, причем с сенсорным управлением. Также магнитола поддержит управления через пульт дистанционного управления .есть поддержка видео файлов, так что помимо прослушивания музыки можно смотреть фильмы или клипы .воспроизводит видео и аудио с флешки или sd карты. Есть возможность подключить к магнитоле камеру заднего вида, а также при синхронизации с телефоном по bluetooth осуществлять прием звонков.

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Цена 2 370,51 - 3 259,36 руб.

Крайне вместительный и достаточно надежный тканевый рюкзак для повседневного использования - поездок на работу, учебу, транспортировки личных вещей и т.д. Данный рюкзак привлекает внимание прежде всего огромным количеством кармашков и отделений, благодаря которым каждую вещь можно уместить на свое место и не устраивать бардак. Также стоит упомянуть, что рюкзак имеет всего одну лямку, что также может стать огромным плюсом для некоторых покупателей. Посмотреть товар

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Цена 5 788,10 - 6 378,80 руб.

Кроссовки, созданные для работы, с толстой защищенной подошвой. Довольно увесистые, поэтому бегать в них комфортно не будет (каждый кроссовок весит по 0.45 кг). Массы тут добавляет и стальная чашка, которая защищает пальцы на ногах от падения всяких тяжестей.

Таблице размеров у продавца можно верить, она соответствует реальности. Есть и мужские, и женские размеры + разные цветовые решения и несколько вариантов подошвы. Посмотреть товар

Цена 1 005,98 - 1 931,48 руб.