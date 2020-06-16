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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: смарт-часы, качественные наушники и другое

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Плата контроля доступа

Плата контроля доступа по отпечатку пальца. Для любителей электроники и каких-то поделок своими руками. Модуль способен запомнить до 300 отпечатков. После успешного опознания отпечатка модуль включает реле на какое-то время от 0.5 до 20 секунд. Это значение можно настроить.

Для работы платы нужен блок питания 10-30 вольт DC. Плата помещена в металлический корпус. Может работать при температуре от минус 20 до 60 градусов. Данный модуль можно использовать, например, для открытия дверей. Для этого нужно подключить к нему электромагнитный замок. В общем идей использования много, если есть фантазия.Посмотреть товар

Цена 1 559,34 руб.

Качественные наушники

Беспроводная гарнитура с активной функцией шумоподавления. Наушники типа вкладыши, работают от bluetooth порта на расстоянии до 10 метров. Емкость аккумулятора 500 ма.ч. Время зарядки составляет полтора часа.

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Диапазон звучания в пределах до 20 000 герц. Можно носить на тренировку, прогулку в поездку. Для взрослых и детей.Посмотреть товар

Цена 2 423,15 руб.

Смарт-часы 

Недорогие спортивные смарт-часы с огромным количеством различных функций помогут вам раз и навсегда определиться, стоит ли приобретать такие часы и носить их каждый день на постоянке или нет. Часы, как уже говорилось выше - крайне многофункциональны, они совместимы с Android, IOS девайсами, соединение происходит с помощью Bluetooth. С помощью данных часов вы сможете узнать свой пульс, кардиограмму, количество ударов сердца в минуту, принять звонок или смс, посмотреть количество пройденных шагов и многое другое.

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Цена 2 265,70 руб.

Силиконовые заглушки для портов

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Заглушки, для таких портов, как например usb и HDMI. Это очень удобно против попадания пыли или насекомых, да и от воды спасёт такая вещица. В наборе разные заглушки, даже для джеков и зарядки. Есть разные расцветки, стилистически сами подберёте, как вам больше по душе. В комплекте 13 штук и все подписано! Сделаны из силикона. Товар только появился на AliExpress - рейтинг не сформирован ещё. Посмотреть товар

Цена 70,06 руб.

Видеорегистратор

Десятидюймовый полностью сенсорный экран станет функциональной заменой зеркала заднего вида в машине. Идет в наборе вместе с двумя камерами. Камера пишет видео в UltraHD качестве и днем, и ночью, угол обзора 170 градусов. К ней можно подключить GPS, может записывать информацию одновременно с камер заднего и переднего вида, а вы пожеланию можете между ними переключаться, есть функция помощи при парковке. При этом демонтировать стандартное большое зеркальце не нужно, так как девайс навешивается плотно с помощью креплений, входящих в комплект, на него поверх. И при желании без стресса, можно снять гаджет и положить в бардачок)Посмотреть товар

Цена 2 237,53 - 5 214,64 руб.

Рамка для номера с камерой

Перед Вами отличная штука - это рамка для номерного знака автомобиля, которая устанавливается сзади. В ней имеется встроенная камера заднего вида, что удобно для многих автолюбителей. Угол обзора камеры 170 градусов. Имеется функция ночного видения. Размер рамки 14 х 54,6 сантиметров. Посмотреть товар

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Цена 724,42 - 977,21 руб.

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Штатные новости надо чаще читать, а не только блоги. Лексагон этот источник упоминал уже раз 10. ;-)
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Вот ты обосрался.Я же написал что будет 4500,а ты как баран 4700.Прогон как и зелот.
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Błąčķ_Øvēŗłøřð
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Ты уже повторяешься, на сверхразум ты точно не тянешь.
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imgrosh
18:51
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Kopcheniy
18:51
А зачем? Теперь разница в 100-150 МГц между 3600 и 3600Х превратится в 250-300 МГц между 3600 и 3600ХТ, которая будет стоить на 30-40% дороже. Оно надо?
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