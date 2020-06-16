Плата контроля доступа по отпечатку пальца. Для любителей электроники и каких-то поделок своими руками. Модуль способен запомнить до 300 отпечатков. После успешного опознания отпечатка модуль включает реле на какое-то время от 0.5 до 20 секунд. Это значение можно настроить.

Для работы платы нужен блок питания 10-30 вольт DC. Плата помещена в металлический корпус. Может работать при температуре от минус 20 до 60 градусов. Данный модуль можно использовать, например, для открытия дверей. Для этого нужно подключить к нему электромагнитный замок. В общем идей использования много, если есть фантазия. Посмотреть товар

Цена 1 559,34 руб.

Беспроводная гарнитура с активной функцией шумоподавления. Наушники типа вкладыши, работают от bluetooth порта на расстоянии до 10 метров. Емкость аккумулятора 500 ма.ч. Время зарядки составляет полтора часа.

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Посмотреть товар Диапазон звучания в пределах до 20 000 герц. Можно носить на тренировку, прогулку в поездку. Для взрослых и детей.

Цена 2 423,15 руб.

Недорогие спортивные смарт-часы с огромным количеством различных функций помогут вам раз и навсегда определиться, стоит ли приобретать такие часы и носить их каждый день на постоянке или нет. Часы, как уже говорилось выше - крайне многофункциональны, они совместимы с Android, IOS девайсами, соединение происходит с помощью Bluetooth. С помощью данных часов вы сможете узнать свой пульс, кардиограмму, количество ударов сердца в минуту, принять звонок или смс, посмотреть количество пройденных шагов и многое другое.

Посмотреть товар

Цена 2 265,70 руб.

реклама

Посмотреть товар Заглушки, для таких портов, как например usb и HDMI. Это очень удобно против попадания пыли или насекомых, да и от воды спасёт такая вещица. В наборе разные заглушки, даже для джеков и зарядки. Есть разные расцветки, стилистически сами подберёте, как вам больше по душе. В комплекте 13 штук и все подписано! Сделаны из силикона. Товар только появился на AliExpress - рейтинг не сформирован ещё.

Цена 70,06 руб.

Десятидюймовый полностью сенсорный экран станет функциональной заменой зеркала заднего вида в машине. Идет в наборе вместе с двумя камерами. Камера пишет видео в UltraHD качестве и днем, и ночью, угол обзора 170 градусов. К ней можно подключить GPS, может записывать информацию одновременно с камер заднего и переднего вида, а вы пожеланию можете между ними переключаться, есть функция помощи при парковке. При этом демонтировать стандартное большое зеркальце не нужно, так как девайс навешивается плотно с помощью креплений, входящих в комплект, на него поверх. И при желании без стресса, можно снять гаджет и положить в бардачок) Посмотреть товар

Цена 2 237,53 - 5 214,64 руб.

Перед Вами отличная штука - это рамка для номерного знака автомобиля, которая устанавливается сзади. В ней имеется встроенная камера заднего вида, что удобно для многих автолюбителей. Угол обзора камеры 170 градусов. Имеется функция ночного видения. Размер рамки 14 х 54,6 сантиметров. Посмотреть товар

реклама

Цена 724,42 - 977,21 руб.