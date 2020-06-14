Просто мега крутой смартфон, с гибким экраном, который опоясывает весь корпус смартфона. Можно на одной части играть, на другой общаться по whatsup и на боках получать уведомление. Внутри, 12 Гб оперативки и 512 внутренней памяти! Весьма мощная аккумуляторная батарея и чипсет последнего поколения от Snapdragon с таким же крутым видео усилителем. Реально, серьезный смартфон! Посмотреть товар

Цена 717 650,23 руб.

Зеркало с подсветкой

Это зеркало отлично подойдёт для путешественников или для тех, кто в дороге. Зеркало можно заряжать благодаря USB – проводу. Оно очень компактное и небольшое, когда нет возможности включить свет – то отличный прибор. Размер зеркала 15x85x85мм, а вес всего 72 грамма, поэтому его удобно носить с собой и оно не займёт много места. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 800мА. Аккумулятор потом можно перезаряжать, поэтому не нужно покупать дополнительные батарейки. Посмотреть товар

Цена 541,89 руб.

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Мобильный роутер со слотом для сим-карт, полностью поддерживающий российские частоты 4G и работу на скоростях до 300 Мбит/с. Автономность обеспечивает встроенный аккумулятор, которого хватает на полный рабочий день.

Максимально к этому роутеру можно подключить одновременно 32 устройства. Сигнал у гаджета мощный, несмотря на мобильность. Телефон спокойно подключается к WiFi-сети через 3 стены. Посмотреть товар

Цена 3 307,27 - 4 100,35 руб.

Маленькое, но очень полезное приспособление, предназначенное для намагничивания и размагничивания отвёрток или бит для них. Самое неприятное, что может случиться при работе с крепёжными деталями, это их соскакивание с отвёртки или выпадение из пальцев, когда вы хотите закрутить, или наоборот выкрутить, например, какой-то винтик в очень неудобном месте, к которому с трудом подберёшься.

В итоге этот самый винтик или совсем теряется, или вы тратите кучу времени на то, чтобы его достать. Чтобы избежать такой ситуации можно воспользоваться данным мини-инструментом. Внутри находятся два магнита. Чтобы намагнитить отвёртку нужно поводить её кончиком по нижней площадке в течение нескольких секунд, ну а для обратного процесса соответственно по верхней. Товар купили более 1000 человек. Посмотреть товар

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Цена 79,67 руб.

Небольшой, но очень прочный и надежный в эксплуатации нож для походных и экстремальных условий. Прежде всего хочется отметить его размеры: полная длина - 19см, длина лезвия 9см. Вес ножа составляет почти 300г, что довольно внушительно. Такой вес достигается благодаря деревянной рукоятке и толстому лезвию, изготовленному из стали 8 CrMoV, обладающей хорошей прочностью и износостойкостью. Посмотреть товар

Цена 1 362,96 руб.