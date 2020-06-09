Складная клавиатура

Складная клавиатура изготовлена из АБС-пластика, что делает ее очень легкой. Она имеет небольшие размеры даже в разложенном виде, что позволяет ее легко носить с собой в сумке или брать в путешествия.

У нее нет провод, она подключается к устройству с помощью Bluetooth, что очень удобно.

Она может поддерживать 20 часов активной работы или 30 дней в режиме ожидания, благодаря встроенному литиевому аккумулятору. Посмотреть товар

Цена 909,73 руб.

Наручные часы

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Электронные наручные часы Synoke с большим монохромным дисплеем. Носить можно как мужчине, так и женщине. На экране большим шрифтом показывается время, текущий день недели и список режимов, которые переключаются специальной кнопкой.

Для отображения времени можно выбрать 12-часовой или 24-часовой формат. Есть функция будильника. Правда в отзывах пишут, что сигнал достаточно тихий, поэтому часы лучше положить поближе к голове, чтобы не проспать. Кнопкой Light можно включить подсветку циферблата. Ремешок широкий и длинный. Корпус защищён от брызг. Посмотреть товар

Цена 580,65 руб.

Электрическая щетка

Перед Вами ультразвуковая электрическая зубная щетка Seago Sonic SG-507. Она имеет 5 разных режимов работы и таймер. Продается с комплектом дополнительных насадок. Время работы на одном заряде - около 4 часов. Размеры щетки 26 x 8.5 x 3 сантиметров. Заряжается от USB порта. На выбор представлено несколько комплектаций и расцветок. Посмотреть товар

Цена 1 263,48 - 3 095,62 руб.

Видеокамера

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Это простенькая видеокамера с возможностью записи видео в Full HD разрешении 1080p, имеет 16-кратный зум, неплохую стабилизацию и вполне сойдет для съемки дней рождений, свадьбы и прочих радостных моментов в жизни. С помощью выдвижного экрана вы сразу сможете посмотреть отснятый материал. Аккумулятора хватает на довольно продолжительное время, что также не может не радовать. Такое устройство может стать неплохим подарком к примеру для бабушек и дедушек.

Цена 1 438,24 - 1 868,09 руб.

Универсальный пульт ДУ

Универсальный пульт для дистанционного управления, который может подойти практически к любой технике, которая может так управляться. Этот пульт очень прост и имеет 6 кнопок (питание, отключение звука, и по две пары кнопок для регулировки громкости и переключения каналов). Когда будете использовать пульт, запрограммируйте его с помощью второго пульта, идущего в комплекте. Инструкция на русском - всё просто.



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Цена 210,70 руб.

Мощный фонарь

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Фонарь для кемпинга, легко подвешивается за карабин, удобный в походах, на рыбалку, природу, при ремонте и хозяйственных делах. Основа лампы из 30 светодиодов. Есть usb порт для зарядки, световые индикаторы уровня заряда. Яркость в 500 люмен. Размер устройства 13 на 11 см, водоустойчивый корпус, вес 418 грамм.

Цена 1 374,11 руб.

Новинка 2020 Xiaomi RIWA

Машинка для стрижки для волос, оснащен насадкой регулирующей глубину стрижки, есть светодиодная подсветка. Скорость оборотов до 6200 в минуту. Мощность прибора 6 ватт. Аккумулятор на 2000 ма.ч. Может работать напрямую от сети 220 вольт. Время зарядки устройства составляет 3 часа. Посмотреть товар

Цена 2 236,63 - 2 490,31 руб.

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