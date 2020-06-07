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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: SSD-накопитель, смарт-часы Amazfit Stratos 3 и другое

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Накопитель SSD

Твердотельный SSD-накопитель от крупного американского производителя SanDisk, который уже более 20 лет занимается устройствами хранения данных. В ассортименте магазина есть накопители объёмом 120, 240, 280 Гб и 1 терабайт.

Скорость чтения составляет 535 Мб, а скорость записи 445 Мб в секунду. Накопитель находится в корпусе, устойчивому к вибрациям и падению. Он также может работать при повышенных и низких температурах. По отзывам всё отлично. Диск оригинальный. Некоторые подключают его через адаптер к смарт ТВ, который определяет его как флешку. Можно накачать фильмы в высоком качестве и затем смотреть.Посмотреть товар

Цена 2 212,88 - 9 996,14 руб.

Прибор для массажа в виде пистолета 

Массажёр для глубоких и поверхностных мышц. Отлично помогает для лечения боли, снятия напряжения и восстановления после тренировок. Он приходит в специальном защитном кейсе для хранения и в комплекте идут сразу несколько массажных насадок. Есть разные цвета массажёров и разные наборы насадок - на цену это тоже влияет. Вообще сейчас на AliExpress приятные скидки, так что можно успеть купить по выгодной цене. Скидка до 48% на данный момент. Посмотреть товар

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Новые смарт-часы Amazfit Stratos 3

Смарт-часы с многофункциональным комплексом, поддерживают беспроводную передачу данных по bluetooth каналу, gps навигацию, есть датчик атмосферного давления, информация о погоде, программа тренировок. Батареи хватает на 14 дней автономного использования. Емкость батареи 450 ма.ч, сделана из абс пластика.

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Цена 15 708,63 - 16 494,10 руб.

Power bank

Беспроводное зарядное устройство на 10 000 ма.ч., позволяет заряжать гаджеты на расстоянии, с наименьшей потерей энергии. Есть также 2 usb порта для зарядки самого устройства. Сопрягается с любыми девайсами. Большая энергоемкость, светодиодные индикаторы. Вес 280 грамм. Посмотреть товар

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Цена 1 284,60 - 1 356,01 руб.

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