Беспроводные наушники JBL

Стерео гарнитура, работает от bluetooth канала, удобные наушники с посадкой в ухо, мягкая основа, водонепроницаемый материал. Частота работы динамиков до 20 000 герц, чувствительность 95 дб. Есть функция wifi. Для зарядки используется док станция. Качественный насыщенный звук.



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Цена 11 290,02 руб.

Apple Airpods беспроводные bluetooth-наушники

Оригинальные наушники Apple Airpods, с данными наушниками вы сможете ощутить какой же может быть по-настоящему качественный звук. Звук полностью чистый, без помех, связь с устройством не теряется. Вы можете без помех разговаривать по телефонному звонку, собственно не брать и телефон в руки, так как микрофоны встроены в сами наушники. А еще один из главных плюсов это то, что можно прикупить даже один наушник, на случай того, что вдруг у вас потерялся один из них. Посмотреть товар

Цена 3 877,36 - 11 633,49 руб

Радар-детектор

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Представляю Вашему вниманию отличный радар детектор от Китайской компании Ruccess. Дальность срабатывания сигнала - 800 метров. Кроме функции предупреждения камер, данное устройство можно использовать в качестве GPS. В радаре установлены базы России, Казахстана, Литвы, Латвии, Украины, Беларуси и т.д. Они обновляются каждые 1-3 месяца. Устройство очень полезное, если Вы часто выезжаете в различные регионы.

Цена 3 712,41 руб.

Цифровой сканер фотопленок

На фото ниже - топовая модель сканера фотопленок на Алиэкспресс. Большинство сканеров умеет сканировать лишь в разрешении 5 Мп, а данная модель - в 14 Мп. Кроме того, здесь доступна функция интерполяции до 22 Мп, правда я так и не понял, в чем её смысл.

Сканирует и негативы, и позитивы (слайды). Баланс белого выставлен хорошо, хорошая равномерность света по полю. Ч/б фотографии лучше сканировать в цветном режиме, так получается больше полутонов.

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Газовая сигнализация

Цена 6 334,44 - 7 111,34 руб.

Это громкий и достаточно чувствительный датчик, который улавливает углекислый газ и может спасти вас и ваших близких от неприятных ситуаций, также степень его реакции, чтобы, например, на несколько зажженных в комнате свечей он не реагировал, вы можете настроить сами. Работает от батареек, сложностей в эксплуатации не вызывает, всего одна центральная кнопка, чтобы его выключить или остановить звук предупреждения. После проверки могу резюмировать, что ложные срабатывания возможны, опять же со свечами, если они достаточно близко, а так реакция у него в течение 5 секунд, после распознавания того, что в помещении есть источник дыма или огня. Посмотреть товар

Цена 332,04 - 637,66 руб.