Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: сварочный модуль, Wi-fi роутер и другое
Сварочный модуль
Инновационный модуль используется для высокоточной точечной сварки. Модель изготовлена из самых надежных компонентов с использованием прогрессивных разработок, поэтому имеет длительный срок бесперебойной службы и отличается исключительно высокими рабочими характеристиками. Благодаря своей надежности и невысокой стоимости, этот сварочный прибор очень востребован среди электротехников.Посмотреть товар
Цена 1 220,34 руб.
Wi-fi роутер
реклама
реклама
В него встроена антенна высокого усиления, что делает сигнал очень устойчивым. Также у него есть светодиодные индикаторы, различные адаптивные порты и интерфейс ввода питания.
реклама
Специальный ребристый алюминиевый радиатор отводит тепло, что не позволяет роутеру перегреваться.Посмотреть товар
Цена 3 336,81 - 3 411,79 руб.
Водонепроницаемые часы
Качественные и долговечные спортивные часы от довольно популярного бренда на китайском рынке - SANDA, позволят вам всегда следить за временем, независимо от условий вокруг вас, будь вы на отдыхе, в бассейне или реке, на море или за авто, часы всегда подскажут точное время и выдержат все нагрузки. Если вы искали недорогие и качественные часы, то данный товар может вам подойти. Посмотреть товар
Цена 849,74 руб.
Экшн-камера
Экшн-камера с 2,4 дюймовым экраном, пишет видео и фото в качестве 4 к, скорость обработка кадров 120fps, есть стабилизатор изображения. Размер 145 на 57 мм, угол обзора объектива 180 градусов. Поддержка записи на карту памяти, корпус металлический, с крепежным элементом, вес девайся 240 грамм. Посмотреть товар
рекламаЦена 45 628,50 - 49 912,87 руб.
Внешняя звуковая карта
Внешняя звуковая карта подключается к разъёму USB на компьютере, а взамен позволяет подключить 2 пары наушников и микрофон. Есть крутилка для регулировки громкости - это намного удобнее и быстрее, чем лазить в настройки звука в Windows и менять громкость там.
Также эта штука будет полезна тем, у кого встроенная в материнскую плату звуковая карта совсем уж плохой звук выдает. С этой звуковой картой вы конечно Hi-Fi не получите, но резать слух вам точно не будет. Посмотреть товар
Цена 641,95 - 749,05 руб.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила