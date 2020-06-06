Сварочный модуль

Инновационный модуль используется для высокоточной точечной сварки. Модель изготовлена из самых надежных компонентов с использованием прогрессивных разработок, поэтому имеет длительный срок бесперебойной службы и отличается исключительно высокими рабочими характеристиками. Благодаря своей надежности и невысокой стоимости, этот сварочный прибор очень востребован среди электротехников. Посмотреть товар

Цена 1 220,34 руб.

Wi-fi роутер

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Двухчастотный Wi Fi роутер имеет двухъядерный процессор и покрытие в 360 градусов. Им можно легко управлять даже дистанционно.

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В него встроена антенна высокого усиления, что делает сигнал очень устойчивым. Также у него есть светодиодные индикаторы, различные адаптивные порты и интерфейс ввода питания.





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Специальный ребристый алюминиевый радиатор отводит тепло, что не позволяет роутеру перегреваться.

Цена 3 336,81 - 3 411,79 руб.

Водонепроницаемые часы

Качественные и долговечные спортивные часы от довольно популярного бренда на китайском рынке - SANDA, позволят вам всегда следить за временем, независимо от условий вокруг вас, будь вы на отдыхе, в бассейне или реке, на море или за авто, часы всегда подскажут точное время и выдержат все нагрузки. Если вы искали недорогие и качественные часы, то данный товар может вам подойти. Посмотреть товар

Цена 849,74 руб.

Экшн-камера

Экшн-камера с 2,4 дюймовым экраном, пишет видео и фото в качестве 4 к, скорость обработка кадров 120fps, есть стабилизатор изображения. Размер 145 на 57 мм, угол обзора объектива 180 градусов. Поддержка записи на карту памяти, корпус металлический, с крепежным элементом, вес девайся 240 грамм. Посмотреть товар

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Внешняя звуковая карта

Цена 45 628,50 - 49 912,87 руб.

Внешняя звуковая карта подключается к разъёму USB на компьютере, а взамен позволяет подключить 2 пары наушников и микрофон. Есть крутилка для регулировки громкости - это намного удобнее и быстрее, чем лазить в настройки звука в Windows и менять громкость там.

Также эта штука будет полезна тем, у кого встроенная в материнскую плату звуковая карта совсем уж плохой звук выдает. С этой звуковой картой вы конечно Hi-Fi не получите, но резать слух вам точно не будет. Посмотреть товар

Цена 641,95 - 749,05 руб.