Карманный калькулятор

Прикольные цветные калькуляторы размером с кредитку. Очень тонкие, толщиной всего 3 миллиметра. Вполне можно засунуть в бумажник вместе с пластиковыми карточками. Работает только от солнечной батареи. Но, калькулятору много энергии не нужно, поэтому будет функционировать при обычном дневном свете. Можно выбрать из 7 доступных цветов и взять в подарок детям или для себя. Посмотреть товар

Цена 101,58 - 111,52 руб.

ТВ-приставка

Обновленная версия одной из самых популярных ТВ-приставок на Алиэкспресс. Теперь объём оперативной памяти - 4 Гб, а объём встроенной памяти - до 64 Гб. Устройство работает под управлением мобильной операционной системы Андроид 9.0

Приставка способна воспроизводить даже тяжелые видео в разрешении 2160p и с частотой кадров до 60 к/с включительно. При помощи пульта можно даже поиграть в простенькие игры из Google Play, а уж если подключить bluetooth-джойстик, то выбор игр будет просто огромен. Посмотреть товар

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Bluetooth лазерная клавиатура

Цена 1 695,52 - 3 252,53 руб.

На вид это небольшая коробка чёрного цвета. В ней есть разъём для зарядки устройства, USB-порт для зарядки телефона, окошко для лазера, окошко для считывания информации. Установлена функция Bluetooth. Аккумулятор мощный, поэтому позволяет заряжать телефон и даже планшет. Размер виртуальной клавиатуры – 24х10 см. По отзывам пользователей, работает прибор качественно и быстро, точно улавливает каждое нажатие. Работает на плоских и твёрдых поверхностях: стол, пол, стена.

Функция Bluetooth позволяет подключать клавиатуру и к компьютеру, и к смартфону. Поддерживает практически все используемые сегодня ОС. При определённой комбинации клавиш становится мышью, т.е. пользователь выходит из печатного режима, и на экране появляется стандартная стрелка, которая можно управлять. Самый главный плюс – на клавиатуре можно работать даже в тёмном помещении, видна она и при дневном свете. Никаких драйверов устанавливать не нужно, просто подключаетесь к устройству и начинаете работать. Посмотреть товар

Цена 1 870,26 - 2 555,00 руб.

Ip-телефон с поддержкой PoE

Новинка в мире техники. Телефон с поддержкой видеосвязи прекрасно подойдет для деловых разговоров. Устройство поддерживает 6 телефонных линий, что позволяет вести переговоры с несколькими людьми сразу. Устройство обеспечивает сохранность контактных данных и предоставляет доступ владельцу ко всей телефонной книге. Высокое качество аудио и видео связи. Посмотреть товар

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4G модем

Цена 16 099,96 руб.

Перед Вами отличный и универсальный LTE модем от Китайского бренда JINSHENGDA. Кроме своей основной функции, модем можно использовать в качестве точки доступа WiFi. Это очень удобно, если Вы не хотите подключать проводной интернет. Скорость передачи данных - до 100 бит/сек. Посмотреть товар

Цена 1 233,82 руб.