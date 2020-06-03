Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: ТВ-приставка, 4G модем и другое
Карманный калькулятор
Прикольные цветные калькуляторы размером с кредитку. Очень тонкие, толщиной всего 3 миллиметра. Вполне можно засунуть в бумажник вместе с пластиковыми карточками. Работает только от солнечной батареи. Но, калькулятору много энергии не нужно, поэтому будет функционировать при обычном дневном свете. Можно выбрать из 7 доступных цветов и взять в подарок детям или для себя. Посмотреть товар
Цена 101,58 - 111,52 руб.
ТВ-приставка
Обновленная версия одной из самых популярных ТВ-приставок на Алиэкспресс. Теперь объём оперативной памяти - 4 Гб, а объём встроенной памяти - до 64 Гб. Устройство работает под управлением мобильной операционной системы Андроид 9.0
Приставка способна воспроизводить даже тяжелые видео в разрешении 2160p и с частотой кадров до 60 к/с включительно. При помощи пульта можно даже поиграть в простенькие игры из Google Play, а уж если подключить bluetooth-джойстик, то выбор игр будет просто огромен.Посмотреть товар
Bluetooth лазерная клавиатура
На вид это небольшая коробка чёрного цвета. В ней есть разъём для зарядки устройства, USB-порт для зарядки телефона, окошко для лазера, окошко для считывания информации. Установлена функция Bluetooth. Аккумулятор мощный, поэтому позволяет заряжать телефон и даже планшет. Размер виртуальной клавиатуры – 24х10 см. По отзывам пользователей, работает прибор качественно и быстро, точно улавливает каждое нажатие. Работает на плоских и твёрдых поверхностях: стол, пол, стена.
Функция Bluetooth позволяет подключать клавиатуру и к компьютеру, и к смартфону. Поддерживает практически все используемые сегодня ОС. При определённой комбинации клавиш становится мышью, т.е. пользователь выходит из печатного режима, и на экране появляется стандартная стрелка, которая можно управлять. Самый главный плюс – на клавиатуре можно работать даже в тёмном помещении, видна она и при дневном свете. Никаких драйверов устанавливать не нужно, просто подключаетесь к устройству и начинаете работать.Посмотреть товар
Цена 1 870,26 - 2 555,00 руб.
Ip-телефон с поддержкой PoE
Новинка в мире техники. Телефон с поддержкой видеосвязи прекрасно подойдет для деловых разговоров. Устройство поддерживает 6 телефонных линий, что позволяет вести переговоры с несколькими людьми сразу. Устройство обеспечивает сохранность контактных данных и предоставляет доступ владельцу ко всей телефонной книге. Высокое качество аудио и видео связи. Посмотреть товар
рекламаЦена 16 099,96 руб.
4G модем
Перед Вами отличный и универсальный LTE модем от Китайского бренда JINSHENGDA. Кроме своей основной функции, модем можно использовать в качестве точки доступа WiFi. Это очень удобно, если Вы не хотите подключать проводной интернет. Скорость передачи данных - до 100 бит/сек. Посмотреть товар
Цена 1 233,82 руб.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила