Крестообразная флешка

Необычная флешка на каждый день. Здесь всё просто, помимо разных объёмов памяти (от 8 до 256 гб) ты можешь выбрать разный цвет товара. У флешки 4 типа подключения, начиная от традиционного usb, заканчивая Type-C и Micro USB. То-есть её можно подключать даже к телефону, а потом к компу - очень удобно и быстро. Посмотреть товар

Цена 677,00 - 3 209,72 руб.

Мини проектор

Представляю Вашему вниманию 3D проектор WZATCO D1 DLP 3D. Он работает на операционной системе Android 6.0, под управлением процессора ARM Cortex-A7. Объем оперативной памяти - 2 гигабайта DDR3, а объем внутренней - 32 гигабайта (eMMC). Имеются встроенные модули Bluetooth и Wifi. Максимальная диагональ проекции - 300 дюймов при расстоянии 6 метров до экрана. Имеется полноценная поддержка 3D. Поддерживается FullHD видео. Яркость - 4000 люмен. Посмотреть товар

Цена 23 618,36 - 28 179,14 руб.

Автомагнитола

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Дисплей этой универсальной автомагнитолы имеет и ps матрицу и диагональ 10 дюймов, а еще она оснащена электроприводом, что позволяет использовать его не только в горизонтальном, но и вертикальном положении.

Магнитола работает под управлением современной операционки android 9.0. По железу все так же очень хорошо: оперативной памяти у нее два гигабайта, встроенной 32. Функционал богатые китайцы запихнули в нее пожалуй все, что только возможно. Есть поддержка wi-fi, bluetooth, 4g, сзади подключаются различные аудио и видео входы, а также выходы. Плюс, бонусом, вы бесплатно получаете камеру заднего вида.

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Цена 12 430,91 руб.

Игровая мышь Redragon

Игровая мышь превзойдет любую другую, ведь она удобно лежит в руке, оперативно действует на нажатия, а если еще скачать программу, то самостоятельно можно запрограммировать кнопки. Нажатия мягкие, еле слышно, так что тыкать можно сколько влезет и вас никто не услышит. Удивила меня подсветка, она настолько яркая и приятная. Провод у нее длинный и довольно толстый, сразу видно, что сделано все добротно. Посмотреть товар

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Колонка

Цена 2 080,43 руб.

Беспроводной bluetooth динамик, с автономным питанием от аккумулятора на 5200 ма.ч. мощность прибора 40 ватт. Можно использовать в комплексе с другими аудио и видео устройствами. Частота воспроизведения от 20 до 20кгерц. Прочный металлический корпус, насыщенный звук с чувствительными динамиками до 100 дб. Посмотреть товар

Цена 5 140,34 руб.

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