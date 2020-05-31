ЖК-цифровой тестер транзисторов

Простой, компактный и полностью универсальный измерительный прибор для точной проверки работоспособности радиокомпонентов. Данный прибор может запросто проверить транзисторы, мосфеты, измерить сопротивление, индуктивности, емкость и потерю конденсаторов. Определяет все автоматически, так что даже напрягаться не стоит. Посмотреть товар

Цена 225,64 - 470,86 руб.

Планшет Teclast M8

Планшет Teclast M8 можно купить со склада в России. Девайс имеет экран диагональю 8.4 дюйма с разрешением 2560*1200 пикселей. За графику отвечает Mali-T760 и заявлено 4К H.265/VP9 декодирование. Корпус планшета выполнен из металла. На борту 3Гб оперативной и 32Гб встроенной памяти. Планшет управляется прошивкой на базе Android 7.1. Встроенного аккумулятора 4800мАч должно хватить на 8 часов воспроизведения видео. В отзывах обладатели планшета Teclast M8 пишут, что это отличный вариант для серфинга по интернету или ребенку в школу за свои деньги. Кстати, в предыдущих подборках я уже рассматривал планшеты Teclast этого же ценового сегмента. Посмотреть товар

Цена 7 617,20 - 8 342,71 руб.

Системный блок

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Представляю Вашему вниманию отличный компьютер от Китайского бренда IPASON. Этот системник отлично подойдет для решения любых задач, а также для современных игр (на средних настройках). В наличии имеются комплектации с разными комплектующими. Процессор - AMD 860K или AMD 9700. Различие также в оперативной памяти - в первом случае это DDR3, а во втором - DDR4. Объем - 8 гигабайт. Также можно выбрать видеокарту - либо nVidia GeForce GTX 1060 3 гигабайта, либо AMD RX 560 4 гигабайта. Стоимость варьируется от 23 311 до 31 437 рублей.

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Цена 23 310,83 - 31 436,61 руб.

Колонки компьютерные с подсветкой

Компьютерные колонки с подсветкой. Очень красивый гаджет, он создаёт некий эффект светомузыки. Внутри колонок есть герметизированный отсек с водой и подсветкой, поэтому воспроизводя звук внутри создаётся эффект танца. Вещь неплохая, особенно для тех, кто создаёт стильный дизайн своей комнаты и рабочего стола.

Они проводные, длина провода - 1,2 метра. Работают на 3 Вт. Какого-то крутого звучания я бы не ждал, но аналог обычным колонкам вполне неплохой. Ценник тот же, а внешний вид куда круче. Посмотреть товар

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Внешний аккумулятор

Цена 1 496,02 - 1 664,34 руб.

Повер банк от проверенного бренда Floveme на 20 000 мАч. На странице товара можно взять купон на скидку в 72 руб. + нужно использовать промокод FLOVEME0211.

В таком случае удастся снизить цену до 967 руб, что делает этот аккумулятор очень выгодным приобретением, учитывая его большую емкость. В качестве минуса я бы отметил лишь простенький внешний вид, повер банк ничем не выделяется на фоне сотен других. Посмотреть товар

Цена 1 001,22 - 1 112,22 руб.

Игровые наушники

Стерео гарнитура для медиа задач, использует беспроводной канал связи bluetooth, есть встроенный микрофон, высокое качество звучания hifi. Динамики с чувствительностью до 100 дб. Диапазон частот до 20 000 герц. Подключаются на зарядку по usb кабелю. Удобный и практичный дизайн. Посмотреть товар

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Потолочная лампа с Bluetooth-динамиком 60 Вт

Цена 3 555,03 руб.

Лампа сделана качественно и имеет встроенный динамик. Управление лампой производится с помощью смартфона или пульта. Освещение хорошее и на комнату в 15-18 квадратов, ее хватает. Динамик работает громко и без помех, конечно не стерео, но музыку послушать, вполне хватает. Посмотреть товар

Цена 2 352,85 руб.

Умная камера

Ip камера для съемки видео в домашних условиях, на работе, в магазине и прочих помещениях. Работает по wifi каналу, качество видеопотока 1080р. Есть поддержка sd и tf карт памяти до 32 гб. Угол обзора 170 градусов. Вращается на 360 градусов. Размер устройства 5 на 5,6 см, вес 100 грамм. Посмотреть товар

Цена 906,17 - 1 958,17 руб.