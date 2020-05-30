Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: смарт-трекер Baseus, адаптер для подключения жестких дисков и другое
Беспроводной смарт-трекер Baseus
Потерянные ключи - вечная больная тема. Ну согласитесь, у всех же бывает, кинешь их куда-нибудь, забудешь, а потом ходишь и ищешь. А ведь есть специальные небольшие фишечки с функцией блютуз, которые помогут вам найти ключи, в случае утери. Если быть честным, то это не совсем трекер, ибо он не покажет вам местоположение ключей на карте.
Однако он может издать громкий звук по сигналу вашего смартфона, когда это понадобится, и по этому звуку вы сможете найти брелок.
Работает система с использованием специального приложения (которое, к сожалению, есть лишь на китайском, но разобраться будет несложно).
Связывается смартфон с брелком посредством Bluetooth, так что при использовании функция должна быть всегда включена.
В связи с этим, брелок подойдет лишь тем, кто может позволить себе постоянно ходить с включенным блютузом.
Питание осуществляется от плоской батарейки CR2016, которой хватает на 5-6 месяцев работы.Посмотреть товар
Цена 494,08 - 658,77 руб.
Адаптер для подключения жестких дисков
Цена 1 250,79 - 1 375,58 руб.
Беспроводные наушники Baseus W04
Свежие наушники от Besus, наушники напоминают знаменитые вкладки от яблока, и это классно, а тут мы имеем уши с отличным качеством звука и быстрым блютусом который цепляется за телефон практически моментально. Производитель заявляет что можно прослушивать музыку 20 часов с одной зарядки результат достойный и ещё микро момент у них широкий выбор разных цветов, есть как для мужчин так и для женщин. Посмотреть товар
Цена 1 855,15 - 2 175,83 руб.
Подставка для стула
Удобная подставка с креплением к стулу. Отличный вариант, если у вашего компьютерного стола нет выдвижной полки под клавиатуру и мышку, и чтобы вам не приходилось придвигаться слишком близко к монитору, а ваши локти не висели всё время в воздухе.
рекламаЕщё эта подставка может использоваться под ноутбук. Вы сможете работать с ним где бы вы не находились, ведь стул всегда можно перенести. В продаже есть несколько вариантов подставок. Например, есть удлинённый вариант с местом для клавиатуры и мышки. Либо вариант, изображённый на фото выше, где подставки идут отдельно.Посмотреть товар
Цена 2 779,46 - 3 211,86 руб.
Домкрат
Автомобильный электро-гидравлический домкрат, работает от постоянного тока в 12 вольт, раскладывается на 470 мм, обладает грузоподъемностью до 6 тонн. Металлопластиковая конструкция, размер 30 на 17 см, удобная платформа для опоры и подъема. Устройство имеет независимый фиксатор положения, вес изделия 5,69 кг. Посмотреть товар
Цена 4 679,58 руб.
Регулятор машинного оборудования 4 кВт
В физике я не силён, но могу сказать что устройство отвечает за такой аспект как нагрузка на какой-либо электрический прибор, каким образом с начала он включается в розетку, а только после к нему цепляется нужный прибор. На красном счётчике выводиться значение текущего напряжения. Отлично подойдёт для вентилятора. Посмотреть товар
рекламаЦена 1 424,19 руб.
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