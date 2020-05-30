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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Bluetooth наушники, лазерный дальномер и другое

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Конструктор для сборки генератора сигнала

Данный товар представляет собой целый комплект, который позволит вам собрать реальный и полностью рабочий генератор сигнала с частотой от 50 до 5кГц постоянного тока 12в. Судя по отзывам могу сказать, что покупатели довольны, все работает, доставка не заставила долго ждать, упаковка более чем надежна и защитит каждую деталь. Посмотреть товар

Цена 81,99 руб.

Baseus S06 Bluetooth наушники

Беспроводные наушники с громкой связью, имеют встроенный микрофон, работают на частоте от 20 до 20 000 герц, автономное питание до 200 часов. Емкость аккумулятора на 100 ма.ч. Для связи использует bluetooth порт. Чувствительность до 100 дб. Удобный шейный ободок для ношения, можно брать на улицу, природу. Зарядное в комплектации. Посмотреть товар

Цена 1 015,00 руб.

Качественный лазерный дальномер

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Отличный дальномер, поможет при ремонте и при строительстве. У него есть дисплей, который показывает необходимые показатели. Такой дальномер способен измерять расстояние до 40 метров в длину. Причём его размер компактнее обычного мобильного телефона - 100*32*12 мм. Работает такой дальномер от встроенного аккумулятора на 200 мАч . Зарядка через usb. Вещь неплохая и что важно - очень точно показывающая необходимые измерения. Посмотреть товар

Цена 1 375,58 руб.

Прибор для вакуумной чистки лица

На приборе расположены две кнопки: включения/ выключения и кнопка мощности. Всего 3 скорости, каждая отличается интенсивностью. Прибор упакован в картонную коробку, в комплекте есть USB кабель для зарядки, инструкция по применению и набор защитных колец и тампонов для насадок. Прибор оснащён литиевым аккумулятором и ЖК экраном. Стоит недорого, с функцией чистки справляется неплохо. Посмотреть товар

Цена 391,06 - 998,32 руб.

Xiaomi Mijia автомобильный освежитель воздуха

Весьма оригинальный освежитель воздуха в машину. Освежитель выполнен в виде небольшого старого патефона. В качестве материала используется металл, алюминий и дерево. Запах весьма приятный — называется «дыхание океана». Также в комплекте идут 3 сменные таблетки, которые нужно периодически менять. Посмотреть товар

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Цена 319,23 - 652,24 руб.

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Intel заполучила ещё одного опытного разработчика графики AMD
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