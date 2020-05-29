Индукционный нагреватель

Набор для создания индукционного нагревателя 2 кВт. В котором можно очень мощно нагревать различные металлические предметы собранном виде. Достаточно засунуть внутрь спиральки рандомных предметов из металла, поддержать его там в течение некоторого времени и он разогреется до 900 градусов по Цельсию. Очень занятная и полезная штука, особенно если нужно постоянно греть какие-нибудь инструменты. Посмотреть товар

Цена 4 239,92 руб.

Компьютерная мышь

А это отличная беспроводная мышь от Китайского бренда REDSTORM. Примечательно то, что она позиционируется, как бесшумное устройство (т.е. нажатие клавиш - беззвучное). Мышь имеет классный дизайн с RGB подсветкой на 7 цветов. Она удобно и легко сидит в руке. Мышь имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Максимальное количество точек на дюйм - 1600. В наличии имеется 4 модели. Посмотреть товар

Цена 630,48 руб.

Беспроводные Hi-Fi наушники с микрофоном

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Беспроводные наушники с качеством звука hifi, обладают удобным дизайном, можно носить на улице, во время спортивных соревнований. Работает ют аккумулятора, зарядка на док станции. Чувствительность звука 94 дб, на частоте 20-20 000 герц. Используют bluetooth канал для связи с устройствами, сигнал до 10 метров.

Цена 670,38 - 1 077,40 руб.

ТВ-приставка

Хорошо зарекомендовавшая себя ТВ-приставка от Xiaomi, превращает обычный телевизор в мощный Смарт-ТВ. Без тормозов воспроизводит видео в разрешении 4К UHD, в том числе онлайн (если скорость интернета позволяет).

Приставка работает на Андроид 8.1, соответственно доступна практически вся библиотека приложений в Google Play. Кстати, есть поддержка акустических систем конфигурации 5.1. Посмотреть товар

Цена 3 917,07 - 4 062,17 руб.

Кронштейн регулируемый

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Регулируемый кронштейн для поддержки локтя. Очень классная штука для тех кто долго работает за компьютером. Фиксируется с помощью винта на краю столешницы. В первую очередь служит для рабочей руки, которой вы управляете мышкой.

Но, в случае необходимости можно заказать и для обеих рук, например, если вы любите сидеть, подперев подбородок. Две составные части могут вращаться на 180 градусов, т.е. вы сможете приблизить или отодвинуть локоть к столу, а также смещать его в обе стороны. У продавца есть видео-демонстрация. Можете посмотреть по ссылке. У товара отличная оценка. Посмотреть товар

Цена 1 850,07 - 2 448,62 руб.

Мужская бритва Kemei

Мужская электробритва для удаления волос в нежелательных местах, корректировки бороды, усов. Выполняет роль триммера с 5 режимами работы. Автономно работает до 60 минут, аккумулятор на 300 ма.ч. Мощность устройства 2 ватта. Комплектация предусматривает сменные насадки. Вес 200 грамм, размер 13 на 3 см. Посмотреть товар

Цена 774,13 руб.

Портативный вентилятор на шею

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Как вы видите, ветродуйка надевается на шею, дужки гибкие, чтобы вы регулировали их направление по отношению к своему лицу или туловищу. Продолжительность работы зависят от выбранного режима скорости дуновения, от 2 до 10 часов. На основе устройства кнопочки выбора скоростей. Головки крутятся на 360 градусов и полностью безопасны, так как лопасти закрыты чехлами. Есть даже возможность капнуть эфирное масло или духи в центр воздушек, чтобы ароматизировать ветер. Сборка приличная, много цветов на вкус каждого, подзарядка проводная.

Цена 367,12 - 880,78 руб.

USB браслет

Это браслетик угольно-черного цвета из искусственной кожи, который плотно застегивается на магнит у вас на запястье. Его изюминка в том, что на одном конце у него разъем USB, чтобы подсоединить павер-банк или "вилку" от зарядника, воткнуть в ноут, компьютер, а на втором разъем (его важно выбрать при заказе), подходящий вашему смартфону - яблочному, корейскому, китайскому. Таким образом у вас всегда при себе шнур. Не нравится носить на руке? Хорошо, ведь он такой маленький, что положить его в кошелек, продеть как брелок для ключей, кинуть даже в самую маленькую женскую сумочку, вообще без проблем, ведь он не будет раздражающе путаться, как обычные провода. Максимальная длина вещицы 22,5 сантиметра, не всем рукам подойдет, тоже необходимо иметь в виду. Посмотреть товар

Цена 237,97 - 239,43 руб.

Взломщик WiFi паролей

Не знаю как реагировать на это изобретение. С точки зрения этики и закона, сами понимаете – отрицательно. А вот с точки зрения технологии – очень крутая вещь. Может работать как беспроводной адаптер до 200 м. Скорость передачи данных 150 Мбит/с.

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Цена 873,53 руб.