Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: профессиональный микрофон, солнечная батарея и другое
Микрофон
Один из самых популярных микрофонов на Алиэкспресс - Fifine T669. На Ютубе лежит множество обзоров данного микрофона, в большинстве случаев обзорщики приходят к выводу, что это как минимум один из лучших бюджетных микрофонов.
Хорошее решение для проведения прямых трансляций, для не профессиональной записи звука и так далее. Комплектация богата на аксессуары, не нужно ничего дополнительно покупать и искать.
Цена 4 016,15 руб.
Солнечные панели ALLPOWERS, 10 Вт, 5 В
Цена 1 934,68 руб.
Мужской спортивный костюм
Этот мужской спортивный костюм подойдет как для бега, занятий спортом, так и отдыха на природе. Он состоит из пуловера с капюшоном и штанов. Материал - утепленный хлопок. Такой костюм можно легко носить в прохладную погоду, в нем не замерзнешь. Смотрится он очень модно. Подойдет как для молодежи, так и мужчин зрелого возраста. Размеры есть, начиная от S до XXXL.
рекламаЦена 1 512,54 руб.
Подушка для шеи Baseus
Подушка на подголовник с регулировкой боковых частей позволит добавить больше комфорта. Шея будет поддерживаться, а значит автомобилист станет меньше уставать во время длительных поездок. Подушка стоит дороже своих аналогов, это обусловлена тем, что она изготовлена из натуральной кожи, а крепление поддается регулировке по длине. Посмотреть товар
Цена 2 190,30 руб.
Пояс
Дозаправка любимым горючим может стать в разы комфортнее, если использовать эту странную ну не лишенную определенный полезности вещь. Кобура для ношения сразу нескольких банок с напитком. Благодаря которой любимая жидкость будет всегда рядом с владельцем и никто не сможет взять ее без вашего ведома. Посмотреть товар
Цена 466,69 - 531,69 руб.
Телескопическая удочка для путешествий
рекламаНа выбор есть удилища разной длины, так что без проблем подберете удочку нужного размера. Удочка очень легкая, что удобно. Но вот катушка тяжелая, поэтому многие, кто покупал удилище, сразу же меняли катушку. Хотя некоторым очень понравился данный товар, несмотря на катушку. Посмотреть товар
Цена 771,25 - 2 664,29 руб.
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