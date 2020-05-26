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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Audio HiFi Bluetooth 5,0 усилитель мощности, пульт для управления умным домом, цифровой микроскоп и другое

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Douk Audio HiFi Bluetooth 5,0 усилитель мощности

Перед Вами портативный усилитель мощности от Китайской компании Douk Audio. В нем имеется встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0. Это обеспечивает передачу данных на расстоянии около 12 метров, а также совместимость с 99% устройств. Этот усилитель имеет встроенную звуковую карту, которую можно использовать на компьютере. Из портов здесь имеется AUX и USB. Выходная мощность усилителя составляет 2 х 50Вт. Размеры устройства 10,8 х 8,8 сантиметров. К сожалению, адаптер питания Вам придется докупить отдельно. Продавец предлагает на выбор 4 цвета девайса.

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Цена 766,00 - 1 296,82 руб.

 Беспроводная зарядка

Перед Вами беспроводное зарядное устройство от Китайского бренда LIONSTAR. Вся фишка заключается в том, что зарядник сделан так, чтобы его можно было встроить в Ваш стол. Представьте - насколько это удобно. В качестве выходных разъемов здесь выступают USB и USB TypeC. По мощности здесь предлагается 3 варианта - на 5, 10 или 15 Вт. Посмотреть товар

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Цена 913,45 - 1 138,31 руб.

Пульт для управления умным домом Broadlink RM4 Pro

Качественный пульт для организации дома системы "умный дом", это когда с одного устройства можно управлять всеми гаджетами и электричеством, вплоть до сигнализационных систем. Крутая штука и за бюджетную цену. Работает с помощью Wi-Fi. Гаджет надо синхронизировать с мобильным приложением. Работает со многими современными смартфонами. Фишка устройства в том, что через него можно управлять всеми гаджетами, которые работают с пультом. Телевизор, мультимедийные системы, кондиционер и так далее. То-есть нет нужды использовать 1000 и 1 пульт, потому что всё будет в телефоне. Посмотреть товар

Цена 973,17 - 3 709,09 руб.

Цифровой микроскоп

На микроскопе установлены 8 светодиодов, которые помогут «подсветить» изучаемый объект. Микроскоп работает от обычного usb-кабеля, а максимальное увеличение объекта достигает 1600 раз. Также есть возможность записи увиденного, для этого в микроскоп встроена камера, которая снимает видео формата avi. Так что однозначно рекомендую к покупке. Посмотреть товар

Цена 875,12 руб.

Вольтметр

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Универсальный и крайне небольшой по своим размерам вольтметр в салон вашего авто. Имеет простое и понятное подключение, качественный и яркий дисплей, а также точное отображение информации. Отзывы у товара просто отличные, а количество заказов только начинает расти. Посмотреть товар

Цена 197,59 - 223,39 руб.

Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.

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Елисей Творимиров
20:27
Мода.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
Елисей Творимиров
20:27
Так комментарий мой удалился.) Заново читать обзор неохота. Тогда прочитал. А память также лишь на 2800 МГц.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
mukfas
20:26
недавно посоны твердили, что 4/8 в 2020 это зашквар, но вот амд выпускает такой камушек, сразу всё ОК, 4/8 тянет, хватит на долго
Intel Core i5-10400F станет лучшим выбором для игр в средней ценовой категории — AMD Ryzen 5 3600 и 3600X остаются позади — тестирование ComputerBase
Елисей Творимиров
20:21
С меня тоже предсказатель, как с тебя. Чёрт его знает что там с этими процами литл-биг у интел получится.
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Adam Smith
20:21
тесты не тесты
Тест производительности AMD "Matisse Refresh": Ryzen 9 3900XT быстрее Core i9-10900K, Ryzen 5 3600XT превосходит Intel Core i9-10900 и Core i7-10700K
hihimik
20:20
Любопытно, что изменилось в этом обзоре с прошлого раза. 20-ого числа в 16:00 появился минут на 20 и исчез.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
Елисей Творимиров
20:19
Тоже не дешево. Старых цен уже наверно не будет.
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
Кромвель
20:17
Чем ты упарываешься, пришли по почте, дам адрес. Архитектура Intel Core и Sandy Bridge две абсолютно разные архитектуры, отойди от трипа.
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сумел превзойти флагманский Intel Core i9-10900K в однопоточном тесте Cinebench R20 и вплотную приблизился к производительности 18-ядерного Core i9-9980XE в многопотоке
omoikane
20:16
пруфы) Весь мир их давно опроверг, разве что в фотошопе нарисуешь. Сама интел заявляет 95-125 для базовых частот(3.70 GHz) PL1. :D
AMD Ryzen 9 3900XT обошёл Intel Core i9-10900K, а Ryzen 5 3600XT оказался быстрее, чем Core i9-10900 и Core ii-10700K в Cinebench R20
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