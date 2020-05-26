Douk Audio HiFi Bluetooth 5,0 усилитель мощности

Перед Вами портативный усилитель мощности от Китайской компании Douk Audio. В нем имеется встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0. Это обеспечивает передачу данных на расстоянии около 12 метров, а также совместимость с 99% устройств. Этот усилитель имеет встроенную звуковую карту, которую можно использовать на компьютере. Из портов здесь имеется AUX и USB. Выходная мощность усилителя составляет 2 х 50Вт. Размеры устройства 10,8 х 8,8 сантиметров. К сожалению, адаптер питания Вам придется докупить отдельно. Продавец предлагает на выбор 4 цвета девайса.





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Цена 766,00 - 1 296,82 руб.

Беспроводная зарядка

Перед Вами беспроводное зарядное устройство от Китайского бренда LIONSTAR. Вся фишка заключается в том, что зарядник сделан так, чтобы его можно было встроить в Ваш стол. Представьте - насколько это удобно. В качестве выходных разъемов здесь выступают USB и USB TypeC. По мощности здесь предлагается 3 варианта - на 5, 10 или 15 Вт. Посмотреть товар

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Пульт для управления умным домом Broadlink RM4 Pro

Цена 913,45 - 1 138,31 руб.

Качественный пульт для организации дома системы "умный дом", это когда с одного устройства можно управлять всеми гаджетами и электричеством, вплоть до сигнализационных систем. Крутая штука и за бюджетную цену. Работает с помощью Wi-Fi. Гаджет надо синхронизировать с мобильным приложением. Работает со многими современными смартфонами. Фишка устройства в том, что через него можно управлять всеми гаджетами, которые работают с пультом. Телевизор, мультимедийные системы, кондиционер и так далее. То-есть нет нужды использовать 1000 и 1 пульт, потому что всё будет в телефоне. Посмотреть товар

Цена 973,17 - 3 709,09 руб.

Цифровой микроскоп

На микроскопе установлены 8 светодиодов, которые помогут «подсветить» изучаемый объект. Микроскоп работает от обычного usb-кабеля, а максимальное увеличение объекта достигает 1600 раз. Также есть возможность записи увиденного, для этого в микроскоп встроена камера, которая снимает видео формата avi. Так что однозначно рекомендую к покупке. Посмотреть товар

Цена 875,12 руб.

Вольтметр

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Универсальный и крайне небольшой по своим размерам вольтметр в салон вашего авто. Имеет простое и понятное подключение, качественный и яркий дисплей, а также точное отображение информации. Отзывы у товара просто отличные, а количество заказов только начинает расти.

Цена 197,59 - 223,39 руб.

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