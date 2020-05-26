Набор для скейтборда

Данный набор позволяет превратить простой скейтборд в электрический. Широкий выбор комплектаций, цены соответственно сильно варьируются. По стандарту в комплект входят два колесика с электромоторами внутри, плата контроллера и пульт для дистанционного управления. Диаметр колес на выбор 75 либо 83 мм. Посмотреть товар

Цена 4 423,48 - 11 501,04 руб.

Высокоскоростной USB флеш-накопитель

Высокоскоростная флешка с функцией отпечатка пальца, защищает ваши данные, можно задавать доступ меняя скан, максимальный объем памяти до 64 гб. Скорость передачи до 10 мбит в сек, поддерживается любыми операционными системами серии windows. Изготовлена из металла, вес изделия 20 грамм.

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Декоративный светильник

Цена 2 317,17 - 2 914,34 руб.

Модный декоративный LED-светильник для художественного украшения интерьера и создания эффектов светового дизайна. Устройство может настраиваться на несколько режимов работы и цветов с помощью дистанционного пульта управления.

Поставляется также без управляющего модуля в разных вариантах цветового исполнения. В выключенном виде представляет собой серебристый цилиндр со светодиодными микролампочками.

Светильник можно устанавливать на стену в сочетании с 3D-оформлением для создания модных декоративных эффектов. Посмотреть товар

Цена 366,42 - 519,03 руб.

Мини-слуховой аппарат Cofoe

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Перед Вами мини слуховой аппарат Cofoe. Он позиционируется, как усилитель звуков для пожилых людей. Аппарат имеет перезаряжаемый аккумулятор, благодаря которому пользоваться устройством можно 48 часов на 1 заряде. В описании указано, что медики рекомендуют использовать сразу 2 прибора - на оба уха. Они как раз и идут в одном комплекте.

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Цена 1 062,38 руб.

Наушники

Стерео гарнитура игровая с встроенным микрофоном и подсветкой, подключается через 3,5 мм интерфейс. Чувствительность 103 дб, качество звука hifi. Диапазон частоты от 20 до 20 000 герц. длинна кабеля 2 метра. Есть регулятор громкости и положения на голове пользователя. Для любых медиа задач. Посмотреть товар

Цена 867,74 - 949,58 руб.

4-канальный автомобильный усилитель

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Автомобильный усилитель с поддержкой четырех каналов по 60 Вт способен удовлетворить самого требовательного меломана.

Корпус алюминиевый, пластика нет. Оборудование может устанавливаться в любых транспортных средствах, а также в качестве домашней аудиосистемы. Питание – 12В, частотный диапазон - 20 Гц ~ 20 кГц. Комплект поставки включает автомобильный усилитель с поддержкой четырех колонок, крепежные винты, руководство пользователя на английском языке.

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Цена 3 745,21 - 5 587,59 руб.





Наклейка РФ

Качественная и долговечная наклейка для истинных ценителей своей прекрасной родины. Наклейка может быть нанесена на стекло вашего авто, на мобильный телефон, рюкзак, сумку или кошелек. Благодаря специальному покрытию наклейка не боится солнечных лучей и не соскочит при первом попадании влаги. Стоит довольно дешево и может стать приятным элементом декора вашей лично вещи. Посмотреть товар

Цена 43,50 - 289,01 руб.

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