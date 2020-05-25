Bluetooth Handsfree Car Kit 4,2

Автомобильный беспроводной аудио-плеер Bluetooth Handsfree Car Kit 4,2 (приемник Bluetooth V5.0 + EDR с мощными Hi-Fi-динамиками 2 Вт) с креплением на солнцезащитный козырек над водительским или пассажирским сидением. Медийный девайс является вариантом управления Handsfree Car со стильным дизайном. Работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 2400 мАч, который поддерживает до 500 часов в режиме ожидания, время разговора около 10 часов. Снабжен двойным микрофоном, обеспечивающим надежное голосовое управление Siri. Поддерживает одновременное подключение двух мобильных телефонов. Посмотреть товар

Цена 602,68 - 862,97 руб.

Саундбар для ПК

По сути это неплохой аналог для привычных всем колонок, но он удобнее, экономит место и лучше звучит, давай объёмное звучание. Размеры такого гаджета - 479*66*76 мм. Работает на мощности в 3,6 Вт.

Имеет симпатичную светодиодную регулируемую подсветку, хорошее качество материалов. Работает от подключения под usb. Инструкция по установке - наипростейшая. На AliExpress у товара рейтинг - 4,8 звёзд из 5. Имеется скидка в 35%. Посмотреть товар

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Беспроводная гарнитура

Цена 2 451,36 руб.

А это отличные беспроводные наушники от Китайского бренда Baseus, зарекомендовавшего себя на рынке. Гарнитура сделана по типу EarPods (проводные наушники) от Apple. Они очень удобно сидят в ушах. Емкость аккумулятора наушников - 40 мАч, а емкость зарядной станции - 400 мАч. Это обеспечивает до 150 часов беспрерывного прослушивания музыки. Наушники, к слову, имеют удобное сенсорное управление. На выбор предлагается 4 расцветки. Посмотреть товар

Цена 1 359,90 руб.

Портативный подогреватель для кружки Xiaomi Mijia

Миниатюрный подогреватель под кружку. Позволит сохранять чаю постоянно тёплую температуру. Компактная вещь и работает от провода usb. Сейчас остался только белый цвет. Устройство имеет размеры 17*12,2*2,5 см. Причём на нём можно подогревать как посуду, так например и тару (пакет с соком).

Максимальная температура нагрева - 60 градусов. Сделан подогреватель из прочных материалов, которые вряд ли будут плавиться и изнашиваться от постоянного подогрева. Сейчас на AliExpess есть скидка в 20%. Посмотреть товар

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Автомобильная массажная подушка

Цена 774,23 руб.

Автомобильная массажная подушка с подогревом и роликами – компактный массажер, которым можно пользоваться в любом месте. Её удобно прикреплять к сидению автомобиля, чтобы время от времени можно было снимать напряжение и усталость с плечевого пояса. Подушка работает от сети, в авто её подключают к прикуривателю. В гаджет встроены попарно вращающиеся массажные головки, которые имитируют разминающие и давящие движения. Также этот гаджет имеет функцию инфракрасного подогрева, который подогревает мышцы, органы, кости и суставы, ускоряя кровоток. Таким образом, ускоренная кровяная циркуляция улучшает питание мышц и повышает снабжение тканей кислородом. Массажные ролики, как пальцы массажиста обеспечивают комплексный массаж, благодаря которому улучшается кровоснабжение мозга, повышается концентрация и продуктивность, снимается напряжение мышц, уходит усталость, исправляется осанка. Посмотреть товар

Цена 1 297,04 - 1 902,67 руб.

Пылесос в авто

Портативный автомобильный пылесос для уборки в салоне, работает от разъема прикуривателя на 12 вольт. Сила всасывания 4800 па, мощность изделия 120 ватт. Есть встроенный фильтр, пылесборник емкостью на 0,5 литров. Размер 36 на 12 см. В комплекте есть насадки и все необходимые приспособления для обслуживания. Посмотреть товар

Цена 2 069,79 - 2 957,16 руб.

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