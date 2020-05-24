Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: SSD накопитель, системный блок, робот пылесос и другое
SSD накопитель
Это современный твердотельный SSD накопитель формата M.2 от Китайского бренда LVCARDS. Он предназначен только для современных материнских плат, имеющих такой разъем (поэтому, перед покупкой, удостоверьтесь в наличии такого разъема на Вашей материнке). Данный накопитель имеет крутой и стильный радиатор красного цвета. Но у продавца, ссылку на которого я оставлю ниже, имеются также варианты SATA SSD, которые более популярны среди пользователей. При заказе Вы можете выбрать объем SSD накопителя от 128 гигабайт до 1 терабайта. Посмотреть товар
Цена 1 095,42 - 8 549,94 руб.
Системный блок
Системный блок от компании Ipason, которая давно зарекомендовала себя на этом поприще. Сборки у них действительно хорошие по соотношению цена / производительность. Разумеется, если заказывать все комплектующие с того же Алиэкспресса по отдельности, не брезгуя б/у железом, то можно собрать и дешевле. Но заниматься этим готов не каждый, поэтому у Ipason так много заказов. Данный вариант обладает 6-ядерным процессоров Intel Core i5, свежей видеокартой Nvidia GTX 1650 на 4 Гб видеопамяти и двумя накопителями (SSD на 120 Гб и HDD на 1 Тб).Посмотреть товар
Цена 45 986,98 - 49 056,19 руб.
Наушники
Цена 4 529,28 - 4 894,66 руб.
Робот пылесос
Портативный робот-пылесос. Уровень всасывания грязи и пыли 600 Pa. Предназначен для уборки квартиры и закрытого помещения. Эффективно борется с пылью, есть три режима чистки, автоматически возвращается для подзарядки, можно установить план чистки помещения. Имеет функции антистолкновения. Изготовлен из материала пластик и металл.
Имеет пульт дистанционного управления. Емкость пылесборника-0,5 л. Посмотреть товар
Цена 7 599,22 руб.
Мобильный телефон
рекламаПеред Вами очень прочный и многофункциональный мобильный телефон от Китайского бренда MAFAM. Он имеет ударопрочный корпус, встроенный ТВ тюнер с антенной, для просмотра аналогового ТВ (к сожалению в настоящее время это неактуально в нашей стране). Кроме того, в телефоне имеется двойной фонарик. А еще, этот мобильник можно использовать в качестве повербанка, т.к. емкость его аккумулятора - 13800 мАч. Стоимость телефона составляет 1947 рублей. Посмотреть товар
Цена 1 946,76 - 2 367,68 руб.
Чехлы для запасных шин
Естественно, в комплекте идет 4 чехла, которые сделаны из полиэстера. Каждый чехол имеет небольшие ремни, при помощи которых можно крепко закрепить чехол вокруг колеса. Так что если вы хотите хранить свой комплект шин в чистоте, то однозначно советую купить такие чехлы, тем более, цена не такая высокая. Посмотреть товар
Цена 1 007,73 - 1 297,11 руб. / набор (4 шт.)
Тренировочный набор для вскрытия замков
Всегда было интересно, как профессиональные воры вскрывают замки? Купите себе такой учебный набор и познайте все тайны (ну не все, конечно) взлома замков, дверей и сейфов. Почувствуйте себя преступником, хоть на полчаса). Это своего рода конструктор, но он очень увлекателен! В набор входят два специальных тренировочных прозрачных замка, а также специальные спицы для тренировки их открытия. Вы будете видеть весь процесс, как работает замок, его принципы и механизмы, а также на прозрачном замке вы быстро набьете руку и... научитесь вскрывать замки.
Посмотреть товар
рекламаЦена 356,62 - 1 019,42 руб.
Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила