SSD накопитель

Это современный твердотельный SSD накопитель формата M.2 от Китайского бренда LVCARDS. Он предназначен только для современных материнских плат, имеющих такой разъем (поэтому, перед покупкой, удостоверьтесь в наличии такого разъема на Вашей материнке). Данный накопитель имеет крутой и стильный радиатор красного цвета. Но у продавца, ссылку на которого я оставлю ниже, имеются также варианты SATA SSD, которые более популярны среди пользователей. При заказе Вы можете выбрать объем SSD накопителя от 128 гигабайт до 1 терабайта. Посмотреть товар

Цена 1 095,42 - 8 549,94 руб.

Системный блок

Системный блок от компании Ipason, которая давно зарекомендовала себя на этом поприще. Сборки у них действительно хорошие по соотношению цена / производительность. Разумеется, если заказывать все комплектующие с того же Алиэкспресса по отдельности, не брезгуя б/у железом, то можно собрать и дешевле. Но заниматься этим готов не каждый, поэтому у Ipason так много заказов. Данный вариант обладает 6-ядерным процессоров Intel Core i5, свежей видеокартой Nvidia GTX 1650 на 4 Гб видеопамяти и двумя накопителями (SSD на 120 Гб и HDD на 1 Тб). Посмотреть товар

Цена 45 986,98 - 49 056,19 руб.

Наушники

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Перед Вами отличные беспроводные наушники Ausdom ANC8 с активным шумоподавлением и насыщенными басами. Это Bluetooth гарнитура, способная работать на протяжении 20 часов без подзарядки. Происходит это за счет встроенного перезаряжаемого аккумулятора на 400 мАч. Наушники без проблем сопрягаются со всеми популярными операционными системами.

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Цена 4 529,28 - 4 894,66 руб.

Робот пылесос

Портативный робот-пылесос. Уровень всасывания грязи и пыли 600 Pa. Предназначен для уборки квартиры и закрытого помещения. Эффективно борется с пылью, есть три режима чистки, автоматически возвращается для подзарядки, можно установить план чистки помещения. Имеет функции антистолкновения. Изготовлен из материала пластик и металл.

Имеет пульт дистанционного управления. Емкость пылесборника-0,5 л. Посмотреть товар

Цена 7 599,22 руб.

Мобильный телефон

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Перед Вами очень прочный и многофункциональный мобильный телефон от Китайского бренда MAFAM. Он имеет ударопрочный корпус, встроенный ТВ тюнер с антенной, для просмотра аналогового ТВ (к сожалению в настоящее время это неактуально в нашей стране). Кроме того, в телефоне имеется двойной фонарик. А еще, этот мобильник можно использовать в качестве повербанка, т.к. емкость его аккумулятора - 13800 мАч. Стоимость телефона составляет 1947 рублей.

Цена 1 946,76 - 2 367,68 руб.

Чехлы для запасных шин

Естественно, в комплекте идет 4 чехла, которые сделаны из полиэстера. Каждый чехол имеет небольшие ремни, при помощи которых можно крепко закрепить чехол вокруг колеса. Так что если вы хотите хранить свой комплект шин в чистоте, то однозначно советую купить такие чехлы, тем более, цена не такая высокая. Посмотреть товар

Цена 1 007,73 - 1 297,11 руб. / набор (4 шт.)

Тренировочный набор для вскрытия замков

Всегда было интересно, как профессиональные воры вскрывают замки? Купите себе такой учебный набор и познайте все тайны (ну не все, конечно) взлома замков, дверей и сейфов. Почувствуйте себя преступником, хоть на полчаса). Это своего рода конструктор, но он очень увлекателен! В набор входят два специальных тренировочных прозрачных замка, а также специальные спицы для тренировки их открытия. Вы будете видеть весь процесс, как работает замок, его принципы и механизмы, а также на прозрачном замке вы быстро набьете руку и... научитесь вскрывать замки.



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Цена 356,62 - 1 019,42 руб.

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