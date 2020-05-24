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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: программируемый модуль питания, электро-самокат и другое

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Программируемый модуль питания

Модуль имеет большой функционал и несколько режимов работы, главные из которых преобразование большого тока в меньший и наоборот, и может хранить 10 групп предустановленных значений. Диапазон входного напряжения: 6,00-40,00 В, а диапазон выходного напряжения: 0-32,00 В с шагом-0,01 В. Диапазон регулируемого выходного тока составляет 0-3.000A, шаг 0.001A. Вы можете настроить значение перенапряжения, значение перегрузки по току, значение сверхмощности, набор данных и яркость ЖК-дисплея. Подробная инструкция есть на сайте.Посмотреть товар

Цена 1 460,07 - 1 793,30 руб.

Xiaomi высокоточный лазерный дальномер

Портативная точная лазерная компактная линейка-дальномер от бренда Xiaomi. Предназначен для измерения расстояний и пространств. Материал алюминиевый сплав и АБС пластик. Размер изделия 86*22*11 мм. Максимальное расстояние для измерения - 40 метров. батарея 180 мАч литиевая.

Имеет функции энергосбережения, автовыключения, многофункционального переключения, ЖК-подсветка.Посмотреть товар

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Цена 2 586,91 руб.

Электро-самокат

Электро-самокат kugoo S3 Jilong. скорость движения до 30км/ч. литиевый аккумулятор на 36V, может продолжать движение без подзарядки 15-20 км. Полная зарядка аккумулятора в течение 4 часов. Мощность двигателя -350 Ватт. Диаметр колес 8 дюймов, выдерживает до 120кг нагрузки.

Изготовлен из сплавов металлов и АБС пластика, резины. Комфортный в использовании, подойдет в качестве подарка для подростка, ребенка. Посмотреть товар

Цена 16 990,00 руб.

Металлоискатель

Миниатюрный металлодетектор, или как его ещё называют - пинпоинтер. Размеры корпуса 230*40*40 мм. Для питания используется 9-вольтовая батарея типа Крона. В отзывах советуют сразу взять аккумуляторную, так как приборчик немного прожорливый. Имеет класс влагозащиты IP 66. Работать может и в мороз и в жару.

Применять данный пин можно для поиска монет и других металлических предметов. Реагирует даже на самые маленькие. Саморезы через гипсокартон тоже видит. Оповещает с помощью звуковых и вибрационных сигналов. На ручке имеется светодиодный фонарик. Расстояние обнаружения примерно 8 см, в зависимости от площади поверхности металла. Посмотреть товар

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Цена 1 019,42 - 1 775,76 руб.

Грибной нож

Любите ли вы ходить за грибами? Если да, то этот продукт точно будет оценен по достоинству.



Ведь это специализированный ножик для этого вида досуга и хобби. У него деревянная ручка, простенький карабин, с одной стороны щеточка, чтобы очистить шляпку, не пачкая руки, проверяя, какой именно перед вами гриб. Разумеется, складное изогнутое лезвие - идеальное, чтобы подрезать ножку одной рукой. Также на рукояти есть разметка от 0 до 4 см, но мне не понятно, что можно и нужно к ней прикладывать для измерения. Ножки грибочков, их шляпки? С разложенным лезвием этот гаджет будет в длину всего 21 сантиметр, то есть компактный, но не мелкий.Посмотреть товар

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Цена 453,81 - 567,08 руб.

Проверка зазора свечи

Свеча с правильным зазором залог нормальной работы двигателя. От величины зазора зависит температура искры. Она в свою очередь непосредственно влиять на процесс поджига воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Приспособление служит для проведения калибровки зазора между электродами свечи зажигания. Изделие подходит для профессионального использования в сфере ремонт и обслуживание автомобилей. Диапазон измерений составляет от 0,5 миллиметра до 2,53 мм. Посмотреть товар

Цена 127,89 руб.

Автомобильный парктроник AOSHIKE

На многих современных авто производитель оставляет место для парктроников, а сама опция, чтобы все шло в комплекте с машиной, стоит намного дороже, чем реальная польза от данной функции. Поэтому дешевле установить свои датчики, дабы избежать конфуза, когда сзади предмет оказался намного ближе, чем Вы представляли.

Ультразвуковые датчики с погрешностью в несколько миллиметров станут отличным помощником. Обнаружение предмета за 150 см от бампера. Держите парктроники всегда в чистоте, так как чувствительность после дождя и снега снижается примерно на 20%. Останавливаться при сигнале датчиков нужно сразу, так как инерция автомобиля сработает не в Вашу пользу. Да и помните, что это всего лишь помощник, а не система автоматического паркинга.

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Цена 548,08 - 1 001,88 руб.

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Елисей Творимиров
15:10
Я говорю о теме " сколько ядер надо в играх". Но соглашусь с тобой, ибо это блог и кликбейт зелота. В материнской теме наверняка просто сравнили примерно равные по цене процессоры. Лень читать. Хотя и...
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Михаил Ааа
15:09
Может отказаться, что 2700 будет ещё ок, 2600 ХЗ, на него бы я денег не поставил.
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Alexander Semushin
15:09
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Михаил Ааа
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Так и будут запускаться, только как будет какой замес, у вас будет лагать.
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DiLouk
15:05
Видел я один телевизор Сяоми, рядом с LG и Samsung. Зрелище печальное.
Xiaomi представила 43" телевизор по цене 155 долларов
MriS
15:05
Никто валить ничего не будет, игры должны запускаться на всех популярных сборках пк. У меня 7700к нет, а 3300х думаю взять ))
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iWicked_d
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