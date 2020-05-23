Внутренний концентратор

Плата с множеством портов, в том числе 3 USB и 2 Type-С, а также версия как на картинке, где только USB. Каждая деталька уверенно держится на своем месте. Подойдёт тем, кто хочет прокачать свой компьютер сделать его более функциональным. Есть решётка мини охладителя на поверхности так что по поводу перегрузок и перегрева переживать не стоит. Подключается к внутреннему 19-контактному порту USB 3,0 на материнской плате. Отлично работают все USB порты (включая Type-C). Для расширения портов USB 3.0 (включая Type-C) рекомендую!





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Цена 1 679,30 - 1 826,18 руб.

USB 3,0 концентратор

Полезная штука, если много чего и сразу надо подключить к ноуту или куда угодно . Я не только для ноута использую. Например, дома, когда надо поставить на зарядку несколько устройств, еще включить увлажнитель через юсб и лампу какую-нибудь, а розетка рядом одна. В общем, для меня это просто находка. Посмотреть товар

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Беспроводные наушники Mixcder

Цена 158,58 - 217,77 руб.

Беспроводные наушники с bluetooth гарнитурой, работает на расстоянии до 10 метров от сопрягаемого устройства. Максимальное время эксплуатации в автономном режиме до 30 часов. Чувствительность динамиков 96 дб. Диаметр ушных полостей 40 мм. Подойдут для любых мультимедийных задач. Посмотреть товар

Цена 3 606,33 руб.

Bluetooth наушники

Беспроводные наушники все больше набирают популярность, и это действительно удобно: не путаешься в проводах и не цепляешься о каждую дверную ручку. Стильный кейс сбережет ваши наушники от каких-либо повреждений или потери.

Они могут работать без подзарядки до 12 часов, что является отличным показателем среди таких товаров. Не беспокойтесь о том, что наушник вдруг выпадет и потеряется, за счет особой формы наушники надежно держатся в ухе и не болтаются. Посмотреть товар

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Очки в стиле стимпак

Цена 1 302,23 руб.

Форма линзы - классический авиатор, который идет практически всем женским лицам и вообще всем мужским лицам. А сбоку ваше боковое зрение в прямом смысле перекрывается металлическими перфорированными шорами. В итоге мы получаем стильный и необычный аксессуар, на вкус и цвет, но точно повышающий оригинальность и современность вашего внешнего вида. Посмотреть товар

Цена 336,16 руб.

Электронный микрометр

Электронный микрометр с диапазоном измерения от 0 до 100 мм, водонепроницаемый корпус, измеряет толщину покрытий на различных материалах - дерево, металл, пластик, камень. Толщиномер работает с точностью до 0,001 мм. Механическая доводка, жк дисплей для значений, есть кнопки с настройкой прибора. Посмотреть товар

Цена 3 653,82 - 6 430,00 руб.

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