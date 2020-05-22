BESI XT-2 Bluetooth приемник

Bluetooth аудио адаптер с разъёмом AUX 3.5 мм и штекером в комплекте. Его можно подключить, например, к аудиосистеме вашего автомобиля, если она изначально не поддерживает беспроводное соединение, а звук передавать со смартфона. Также с помощью этого устройства вы сможете превратить любые проводные наушники в беспроводные.

Кнопками можно регулировать громкость, переключать треки и отвечать на звонки. Версия Bluetooth 4.1. Адаптер работает от аккумулятора, заряда которого хватает до 4 часов использования. Заряжается через разъём Mini USB в течение 30-40 минут. Посмотреть товар

Цена 138,12 руб.

QCR Q1 беспроводные bluetooth-наушники

Это непросто обычные беспроводные наушники. Дело в том, что их зарядная станция является полноценным MP3 плеером и внешним аккумулятором на 6000 мАч. Иными словами, это многофункциональное устройство. Емкость аккумулятора наушников 50 мАч*2. Время работы 4-5 часов. Плеер имеет сенсорное управление. В наличии имеется 2 цвета - красный и черный. Также, эта штука имеет водонепроницаемость типа IPX7. Устройство довольно компактное, меньше смартфона. Наушники продаются в двух версиях - в обычной и PRO. Отличаются емкостью аккумулятора повербанка. Посмотреть товар

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Магнитный левитационный светильник

Цена 2 170,37 - 2 844,14 руб.

Светодиодный оригинальный светильник в виде левитирующего шара в сфере, лампа работает от переменного тока 220 вольт, можно поставить на стол или на пол. Используется технология магнитного удержания для создания эффекта парения. Плавающее расстояние 10-20 мм, размер 9 на 6 см, внешний контур 26 на 22 см. Посмотреть товар

Цена 4 573,13 - 8 300,02 руб.

Туристическая палатка Naturehike

Палатка Naturehike Mongar очень легко и быстро раскладывается. Если растянуть все ветровые оттяжки, тент достаточно устойчив даже при непогоде. Благодаря двухслойной конструкции и качественному прочному материалу, в такой палатке вполне можно переждать сильный дождь. При этом в пространстве между внешним тентом и внутренней палаткой обеспечивается циркуляция воздуха, а это способствует испарению конденсата. В набор входят все необходимые колышки, верёвки, дуги. По отзывам покупателей, отличное качество швов, все детали хорошо соединены, ничего не перекошено. Палатка достаточно вместительная. В ней спокойно могут сидеть 4 взрослых человека. Спальных мест помещается 3 или 2 взрослых + 2 ребенка.

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Самый мощный ТВ-бокс

Девайс цифрового типа, работает на 2х ядерном процессоре, с графической картой 6 ядер, есть жесткий накопитель на 4 тб, расширенная консоль портов usb. Работает по беспроводному каналу wifi, расстояние беспроводной передачи около 10 м. В комплекте идет пульт с голосовым дистанционным управлением. Питание автономно или от сети. Поддержка новейшего декодирования HEVC. Поддержка DLNA, Google TV Remote, lan, 3D Movie

Цена 7 450,87 - 9 356,71 руб.

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Цена 7 563,41 - 8 839,33 руб.

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