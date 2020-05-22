Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: стильные кроссовки, смарт-часы и другое
Мужская обувь для бега
Стильные кроссовки за примерно ~ 10$ даже на Алиэкспресс обычно не купить. Но все же изредка на Алике какой-нибудь магазин выкидывает что-то очень годное, в нашем случае это "Bestdeals Store".
Цены у них в целом приятные, но вот эти кроссовки - самое интересное, что у них сейчас есть в наличии. Доступны 8 размеров и 4 расцветки, есть бесплатная доставка и 97.3% положительных отзывов о продавце.Посмотреть товар
Цена 723,46 руб.
Смарт-часы
Перед Вами одни из самых качественных смарт-часов в бюджетном сегменте. Это Zeblaze Crystal 3. Емкость аккумулятора 220 мАч. Экран - IPS матрица с разрешением 240х240. Браслет изготовлен из силикагеля. Часы не имеют слота под сим карту, и работают по сопряжению со смартфоном (по технологии Bluetooth). Они показывают всю необходимую информацию, включая пульс, активность и т.д. Стоимость смарт-часов составляет 1100 рублей.
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Качественная гарнитура
Беспроводные наушники, звучат в стерео диапазоне от 20 до 21 000 герц, с чувствительностью 96 дб. Есть встроенный микрофон, канал удаленной связи bluetooth действует до 10 метров. Сопрягаются с любыми гаджетами. Зарядка через док станцию, удобные и практичные для ношения на улице. Посмотреть товар
Цена 4 275,71 руб.
Многофункциональный автомобильный преобразователь
Если вам в машине необходима розетка, то можете воспользоваться многофункциональным автомобильным преобразователем, подключив который к прикуривателю вы сможете получить вход для четырёх usb и розетку 220 В.
рекламаЦена 2 174,03 - 2 245,64 руб.
Складной нож
Ручка ножа выполнена из красивых деревянных вставок, которые не скользят в руке, что очень удобно. Лезвие ножа выполнено из закаленной стали, поэтому очень прочное. Ну и конечно, нож острый, что радует. Продажи шли хорошо, в основном покупали те, кто увлекается активным отдыхом на природе. Посмотреть товар
Цена 1 028,92 руб.
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