Гигантских размеров китайский телевизор с диагональю чуть более 3 метров. Ценник, конечно, космический. Но, похоже, что китайцы и не рассчитывают на большие продажи. Скорее всего, данная модель - просто демонстрация возможностей китайского инженерного гения.

Телевизор, разумеется, "умный", на Андроиде. Разрешение 4К + изгиб экрана, призванный обеспечить большее погружение при просмотре фильмов (хотя казалось бы, куда уж больше). Посмотреть товар

Цена 2 935 362,62 руб.

Цифровой мультиметр со встроенным ЖК-дисплеем. Диагональ дисплея составляет 3.5 дюйма. Он может показывать различные параметры: силу тока, частоту, напряжение и сопротивление. К сожалению, нет функции «прозвонки» (при помощи нее можно определить, может ли проходить ток по цепи или где-то есть пробой). Но продажи шли хорошо, в основном покупали студенты, которые учатся на технических специальностях. Посмотреть товар

анонсы и реклама <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Цена 1 026,67 - 3 766,17 руб.

Перед Вами прикольная штука, под названием "ТВ - Донгл". Это специальный приемник, позволяющий выводить на экран телевизора картинку с Вашего смартфона. Благодаря тому, что в этой штуке имеется свой процессор и память, устройство позволяет выводить картинку в FullHD разрешении. Поддерживает все популярные операционные системы. Посмотреть товар

Цена 558,47 руб.

Рюкзак с многофункциональными опциями, вместительность до 35 литров, двойные молнии, есть клапаны для мелочей и отсеки для крупных вещей. Отделение для ноутбука с диагональю до 15 дюймов. Порт usb для зарядки устройств. Удобные мягкие плечевые ремни, каркасная спинка, материал прочный водоотталкивающий. Посмотреть товар

Цена 2 583,19 - 2 647,77 руб.

реклама

Электрическая мини отвертка, используется для сборки мебели, монтажа, ремонта. Работает от литий ионного аккумулятора на 3,6 вольт. Есть набор сверл, скорость устройства 360 оборотов в мин. предусмотрен регулятор скорости, рабочая часть размером 6 мм. Можно использовать биты под головки и саморезы.

Посмотреть товар

Цена 3 328,06 - 5 732,91 руб.

Качественный монокуляр с 10-кратным увеличением. Отлично подходит для охоты, рыбалки, наблюдения за птицами, концертов, спортивных мероприятий и так далее. Имеет широкоугольный 42-мм объектив. Высокая светопроницаемость оптики до 99.5%. Корпус противоударный, водостойкий и пыленепроницаемый. Используя специальный адаптер можно присоединить к смартфону для фото и видеосъёмки. Посмотреть товар

Цена 718,45 руб.

реклама

Это портативная игровая приставка, под названием JXD S192K. Работает она на базе операционной системы Android 5.1. Внутри установлен процессор Cortex A17, имеющий 4 ядра и частоту 1,8 GHz. Объем оперативной памяти DDR3 - 4 гигабайта, а объем ПЗУ - 64 гигабайта (в качестве накопителя выступает eMMC). Увеличить можно с помощью карты памяти до 128 гигабайт. Дисплей консоли представлен в виде 7-ми дюймового IPS экрана с FullHD разрешением. Консоль имеет форму большого геймпада. С обеих сторон располагаются кнопки и стики. Играть будет более, чем удобно (учитывая такой большой экран). Емкость аккумулятора, судя по описанию - 10000 мАч. Имеется поддержка 4К видео. Посмотреть товар

Цена 22 449,49 - 23 697,05 руб.

Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.