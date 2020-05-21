Набор из десяти специальных таблеток для бачка омывателя позволит существенно сэкономить на дорогостоящих средствах. Подобные таблетки уже давно зарекомендовали себя, как эффективные и пользуются большой популярностью среди автомобилистов. Одна таблетка рассчитала на пять литров воды. Она быстро растворяется и отлично справляется со своими обязанностями. Посмотреть товар

Цена 71,92 руб. / набор (10 шт.)

Благодаря технологии инфракрасного импульса, зуд быстро проходит. Нужно сделать всего один щелчок, выключение происходит автоматически после 20 секунд. Можно выбрать два варианта температуры для "прижигания" места укуса 40 градусов Цельсия и 50. Однократное нажатие включает красный свет с температурой 50 градусов Цельсия, быстрое двойное нажатие включает синий свет с температурой 40 градусов Цельсия. Посмотреть товар

Цена 1 155,10 руб.

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Полка для телевизора, на которую можно поставить приставку, адаптер или что-то ещё. Цепляется и крепится она на верх телевизора, её размеры - 33*16*2,5 см. Вполне неплохая вещица для хранения тех вещей, под которые обычно приходится оборудовать отдельную полочку. Настраивается угол её наклона и расположения.

Выполнена с рельефной поверхностью против скольжения. Крепится к любому плоскому телевизору. Дизайнерская штуковина за копейки. Посмотреть товар

Цена 225,30 - 630,39 руб.

Индикатор поворота на боковое зеркало. Такой своеобразный элемент экстерьера. С другой стороны, очень удобно при осуществлении маневра видеть, что поворотник включен и одновременно удостовериться в безопасности. Индикатор поворота устанавливается под само зеркало и подходит для большинства автомобилей. Работает от 12 вольт. Посмотреть товар

Цена 72,66 руб. / набор (2 шт.)

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Не каждый водитель может похвастаться тем, что никогда не царапал свою или чужую машину на автостоянке. Чтобы помочь в нелегком деле парковки существуют различные автомобильные парковочные системы. Данная камера заднего вида обычно устанавливается в район заднего номерного знака, но кроме камеры в это устройство вмонтированы два парковочных датчика. Камера имеет широкий угол обзора и разрешение 720 на 480 пикселей, а дополнительная подсветка позволяет получить хорошую картинку даже в темное время суток. Всего за полторы тысячи рублей вы получаете камеру с двумя парктрониками, динамик для звуковой индикации, крепежные элементы и набор проводов для подключения. Посмотреть товар

Цена 1 439,10 руб.

Данный адаптер позволит осуществлять громкую связь посредством Bluetooth-соединения. Имеется FM-передатчик и удобный жидкокристаллический дисплей. Адаптер также имеет два USB-порта, посредством которых можно производить зарядку ваших гаджетов. Поддерживаемые частоты: 87,5-108,0 МГц. Поддержка зарядки USB2: 5 В/2,4 A. Посмотреть товар

Цена 1 247,57 руб.

Хороший автомобильный насос с "мозгами" - самостоятельно отключается при достижении заданного давления. Нужное давление можно установить с помощью специального колесика. Все данные отображается на ярком экране. Также в устройство встроен яркий фонарик для удобного использования в темное время суток. Посмотреть товар

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Цена 4 158,05 - 4 616,71 руб.

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