Скоро наступит жаркая, пора надевать летние кроссовки, так вот, нашёл отличный вариант. Выглядят модно и по современно, одинаково хорошо будут смотреться, как на взрослом мужчине так и на ребёнке.

Кроссовки очень лёгкие и удобные. Подошва резиновая мягкая и упругая, стелька толстая перфорированная, двойная мелкоячеистая сетка, песок попадать не должен.

Обувь поставляется в полиэтиленовом пакете, без коробки. Если вы хотите коробку, оставьте сообщение «с коробкой» при заказе. На сайте есть таблица размеров, кроссовки идут размер в размер.

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Цена 1 271,22 - 1 398,42 руб.

Электромотоцикл одноколесный, предназначен для прогулок и поездок по улице и пересеченной местности. Хорошая устойчивость за счет широкой шины колеса. Работает от батареи на 60V 1000 Вт. Развивает скорость до 25 км час, вес 28 кг. Есть фары, руль для маневрирования, тормоза. Не требует водительских прав. Посмотреть товар

Цена 89 785,80 руб.

Активные наушники с беспроводным каналом связи bluetooth, есть функция шумоподавления, можно работать как дома так и на улице, прием сигнала на расстоянии до 10 метров. Подключается к различным устройствам. Есть кнопки для регулировки громкости, качества звучания hifi. Чувствительность до 116 дб. Есть разъем под 3,5 мм.

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Цена 7 013,77 руб.

На Aliexpress есть много вариаций холодильников, но данное решение отличается своей низкой стоимостью и хорошим качеством. Данное устройство будет полезным для многих автомобилистов. Оно выполнено из крепкого АБС-пластика. Габариты холодильника следующие: 25,5x18,5x32,5 сантиметров. Работает от бортовой сети. Устройство также работает и в качестве термо-кейса, который позволит сохранить продукты теплыми. Посмотреть товар

Цена 1 146,27 руб.

Когда вы устанавливаете светодиодные лампы в оптику автомобиля, система может подумать, что лампочка перегорела, так как светодиоды потребляют меньше энергии, чем галогеновые аналоги. Тогда, например, поворотники будут моргать слишком часто. Такая же проблема случается с установкой ксенона в головной свет. Чтобы устранить эту ситуацию, устанавливаются специальные обманки. Обманка подходит под большинство стандартных цоколей. Работает от 12 В. Посмотреть товар

Цена 216,24 руб.

Профессиональный набор для резки стекла, который пригодится в хозяйстве. Набор включает высококачественный нож, в котором есть специальная система подачи смазочной жидкости, благодаря которой резка очень легкая. Чтобы отделить отрезанную часть стекла от основной, в наборе присутствует специальное приспособление. Посмотреть товар

Цена 1 163,48 руб.

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