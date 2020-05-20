Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: электромотоцикл, качественная гарнитура, холодильник для авто и другое

для раздела Блоги
+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Летние дышащие мужские кроссовки

Скоро наступит жаркая, пора надевать летние кроссовки, так вот, нашёл отличный вариант. Выглядят модно и по современно, одинаково хорошо будут смотреться, как на взрослом мужчине так и на ребёнке. 

Кроссовки очень лёгкие и удобные. Подошва резиновая мягкая и упругая, стелька толстая перфорированная, двойная мелкоячеистая сетка, песок попадать не должен. 

Обувь поставляется в полиэтиленовом пакете, без коробки. Если вы хотите коробку, оставьте сообщение «с коробкой» при заказе. На сайте есть таблица размеров, кроссовки идут размер в размер. 

Посмотреть товар

реклама

Цена 1 271,22 - 1 398,42 руб.

Электромотоцикл

Электромотоцикл одноколесный, предназначен для прогулок и поездок по улице и пересеченной местности. Хорошая устойчивость за счет широкой шины колеса. Работает от батареи на 60V 1000 Вт. Развивает скорость до 25 км час, вес 28 кг. Есть фары, руль для маневрирования, тормоза. Не требует водительских прав. Посмотреть товар

Цена 89 785,80 руб.

Качественная гарнитура

Активные наушники с беспроводным каналом связи bluetooth, есть функция шумоподавления, можно работать как дома так и на улице, прием сигнала на расстоянии до 10 метров. Подключается к различным устройствам. Есть кнопки для регулировки громкости, качества звучания hifi. Чувствительность до 116 дб. Есть разъем под 3,5 мм.

Посмотреть товар

реклама

Цена 7 013,77 руб.

Холодильник для авто

На Aliexpress есть много вариаций холодильников, но данное решение отличается своей низкой стоимостью и хорошим качеством. Данное устройство будет полезным для многих автомобилистов. Оно выполнено из крепкого АБС-пластика. Габариты холодильника следующие: 25,5x18,5x32,5 сантиметров. Работает от бортовой сети. Устройство также работает и в качестве термо-кейса, который позволит сохранить продукты теплыми.Посмотреть товар

Цена 1 146,27 руб.

 Обманки для оптики авто

Когда вы устанавливаете светодиодные лампы в оптику автомобиля, система может подумать, что лампочка перегорела, так как светодиоды потребляют меньше энергии, чем галогеновые аналоги. Тогда, например, поворотники будут моргать слишком часто. Такая же проблема случается с установкой ксенона в головной свет. Чтобы устранить эту ситуацию, устанавливаются специальные обманки. Обманка подходит под большинство стандартных цоколей. Работает от 12 В.Посмотреть товар

Цена 216,24 руб.

Набор для резки стекла

Профессиональный набор для резки стекла, который пригодится в хозяйстве. Набор включает высококачественный нож, в котором есть специальная система подачи смазочной жидкости, благодаря которой резка очень легкая. Чтобы отделить отрезанную часть стекла от основной, в наборе присутствует специальное приспособление.Посмотреть товар

Цена 1 163,48 руб.

Больше полезных товаров вы можете найти в телеграм канале.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспрес
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
75
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
37
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
85
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator X299
29
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
22
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
18
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
25

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 85
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна причина, по которой процессоры AMD Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах В450 и Х470 – варианты решения проблемы
162
Началось производство видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 – сроки выхода и ожидаемые технические характеристики
61
Смарт-часы Blackview X1 упали в цене в два раза
5
Xiaomi Redmi Note 8T потерял в цене 100 долларов
7
Цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro с NFC упала на 65 долларов
3
Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
244
Анонсированы недорогие 4K-телевизоры Honor X1 Smart TV
9
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
231
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
146
Названа видеокарта-конкурент GPU Sony PlayStation 5, которую уже давно можно купить в рознице
39
В ходе презентации продвинутого движка Unreal Engine 5 была показана ненастоящая технология трассировки лучей, которая может стать стандартом для игр следующего поколения
53
Деньги вперёд: TSMC успела принять заказы на выпуск 5-нм процессоров HiSilicon
14
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
54
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
8
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
68
Huawei может лишиться флагманского 5-нанометрового процессора Kirin 1020 из-за санкций США
22
30 смартфонов Xiaomi получили актуальную прошивку MIUI 12
1
Intel Core i9-10900K выступил против AMD Ryzen 9 3900X и 3950X в ряде популярных игр и тестовых пакетов – тестирование TecLab
43
Эксперты рассказали о минимальных требованиях для игр следующего поколения – GeForce RTX 2070 SUPER и быстрый SSD
39
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
23

Популярные статьи

Как я возвращался на настольный компьютер - после долгих 11 лет на ноутбуке
157
Толстый-толстый слой термоинтерфейса на RX 580 - не надо так
37
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti в связке с процессором Ryzen 7 1700
14
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 1)
39
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
25
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
27
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
75
Build 2020: Что ожидать от онлайн-конференции Microsoft для разработчиков
4

Сейчас обсуждают

Сергей Михалкин
15:11
Т.е варианты 1600 -> 3600 / 2600 -> 4600 - вообще не рассматриваются ? ))
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
slKvEn
15:11
PS 5 "The GPU is a customized system-on-a-chip (SoC) based on AMD's RDNA 2, featuring 36 compute units running at a variable frequency, capped at 2.23 GHz, and capable of 10.28 TFLOPS."
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
enzolas
15:11
Это же замечательно! Срочно пришлите nVidia письмо, пусть используют его вместо EPYC.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
Когтехват
15:10
На 35 гигов изменений там нет конечно. А так плюсы: мыла (бич оригинала) нет совсем тени в разы лучше освещение в разы лучше Из минусов: прибавилось графических багов конечно на 1080P чтобы на ульт...
Журналисты сравнили графику ремастера Mafia II с оригиналом
enzolas
15:10
Ну так что мешало Интелу на 10 нм положить чип? Ничего. А АМД смогли на 14 потом на 12 и далее на 7 переложить. Да создают пластины они не сами, но компоновка и разработка то их.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
McArcher
15:10
>Сжечь прилюдно процессор Интел и материнскую плату? Покакать квадратом по периметру материнской платы и два раза сказать "Ку".
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
Алексей
15:10
4х канал дает ровно 0 в большинстве приложений
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Дмитрий Рапкин
15:10
Есть шанс что с 4-ой попытки таки догонит Intel в играх )))
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
Олег Анетько
15:10
хм... лет 7 назад был RISC проц с 144 ядрами. Я уже не говорю о Xeon Phi.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
Max Payne
15:09
Слыхал что материнки можно шить без процессора? А про программаторы?
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем