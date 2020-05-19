Задний фонарь для велосипеда с классом защиты от попадания воды IPx6. Алюминиевое крепление и корпус. Крепления в комплекте двух видов: под седло и на подседельный штырь. У фонаря два режима работы: автоматический и ручной. Встроен датчик, реагирующий на движение и на торможение. Светодиоды светят вполне ярко. Есть спящий режим, активирующийся через минуту бездействия. Фонарь питается от перезаряжаемого аккумулятора. Более 1500 заказов. Посмотреть товар

Цена 490,52 - 2 034,73 руб.

Перед Вами внешняя звуковая карта Phoinikas T10. Она имеет свой собственный чип, через который происходит вывод и обработка звука. Также, кроме своей основной функции, эта штука выполняет роль USB хаба. Всего - 3 USB2.0 порта, 2 выхода на наушники, 1 на микрофон. Данное устройство автоматически устанавливается в системе, без необходимости скачивания драйверов. Стоимость составляет 1168 рублей. Посмотреть товар

Цена 1 167,52 руб.

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Радиоприемник RETEKESS V115 обеспечивает стабильный прием в нескольких диапазонах: AM, FM, SW. В качестве дополнительных функций имеются: MP3-плеер, диктофон с тремя режимами записи (в том числе запись радиоэфира). Радио снабжено небольшим жидкокристаллическим дисплеем. Зарядка аккумулятора происходит через microUSB. Емкость аккумулятора – 1050 миллиампер в час. Компактные размеры, качественный пластик. Масса устройства – 160 грамм. Радио можно переносить на специальном ремешке, есть подставка.

Цена 1 386,94 руб.

Давно мечтаете сделать свой телевизор круче, так вот нашёл решение, приставка позволяет смотреть ютуб и все сервисы которые доступны на компьютере на своем телике, достаточно лишь подключить шнур интернета. Тут множество самых разных функций как полезных так и не очень. Управление довольно простое есть пульт в который встроена функция голосового управления, как на телефоне. Набор стандартный: приставка, все нужные кабели и пульт. Посмотреть товар

Цена 2 557,45 - 4 288,12 руб.

Электронная дуговая зажигалка, создает плазменный импульс, удобно зажигать газ, свечи, духовую печь и прочее. Корпус металлический, есть индикаторы уровня заряда. Заряжается через usb кабель. Управляется через кнопку питания. Длина 15 см на 6 мм, вес 50 гр. Для бытовых нужд. Посмотреть товар

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Цена 790,83 - 1 015,49 руб.

Такая особенность позволяет существенно повысить уровень безопасности движения, а также лучше ориентироваться в лесу и на пересеченной местности.

Производитель данного агрегата гарантирует более 40 000 часов работы, а также высокую степень защиты от влаги, пыли и устойчивость к температурным перепадам. Посмотреть товар

Цена 2 891,45 - 13 122,72 руб.

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