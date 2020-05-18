Этот миниатюрный микроскоп заслуживает внимания хотя бы своими размерами. Он способен увеличивать объект до 50 крат! Причём степень увеличения регулируется специальным колёсиком на корпусе. микроскоп кроме всего прочего имеет светодиодную подсветку. Например, такими гаджетами любят пользоваться те, кто занимается ювелиркой.

Микроскоп идёт в чехле. Он работает от батареек, которые можно купить в любом магазине. Размеры микроскопа - 48*36*26 мм. Посмотреть товар

Цена 257,34 руб.

Устройство для нейтрализации комаров и прочих насекомых, работает автономно от батареи, зарядка через usb кабель. Излучает свет на который летят вредители засасывает в специальный сборный резервуар. Размер 118 на 190 мм. Есть несколько режимов световой сигнализации. Для дома и других помещений.

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Цена 1 170,53 руб.

Если быть предельно откровенным, то бренд Xiaomi к данному товару имеет весьма посредственное отношение, ибо производитель называется ECHEN (очень по китайски).

Почему якобы от Xiaomi? - просто они позволяют продавать качественную, проверенную продукцию под своим именем.

Можно сказать, что Xiaomi рекомендует бренд ECHEN, так как они делают классные и качественные вещи.

Так вот, собственно, машинка как машинка. Стрижет отлично, волосы не дерет, нож: металл + керамика (подвижный - керамика, неподвижный - сталь) и ей не требуется розетки для полноценной работы. Питается от встроенного аккумулятора. Насколько хватает полного заряда не понятно, но 3-4 стрижки держит без проблем.

Заряжается через разъем USB Type-C, что-то новенькое, обычно же Micro USB везде применяют. Минимально возможная длина волос после стрижки: 0,7 мм. Насадка универсальная с шагом в 3 мм. Посмотреть товар

Цена 378,03 - 1 106,00 руб.

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Кто ездил ночью на велосипеде с обычными передними фонарями, тот наверняка знает, что их света практически не хватает для комфортной езды – двигаться безопасно можно только на низких скоростях. Но для серьёзной езды нужно серьёзное освещение. Его может дать фонарь nitecore BR35. В нём сочетаются: ближний и дальний свет, аккумулятор на 6,5 А/часов, световой луч в 1800 люменов (примерно как люстра в гостиной). Посмотреть товар

Цена 6 806,79 руб.

Прибор ночного виденья, выполнен в форме монокуляра, с увеличением 5 на 60 крат, высококачественная просветленная оптика. Работает на батареи до 72 часов. Используется для наблюдений, поиска, а также для рыбалки, охоты. Максимальная дальность до 200 метров. Вес 660 грамм

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Цена 27 783,57 руб.



