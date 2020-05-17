Боковое крепление для дополнительного второго дисплея. Представляет собой пластиковое крепление с зажимом, с помощью которого можно пристроить второй дисплей к вашему ноутбуку или монитору. В качестве дополнительного дисплея можно использовать смартфон или планшет. Для планшета с большой диагональю нужно приобрести 2 крепления.

Такой девайс может быть полезным для работы в каких-то программах с одновременным отображением большого количество информации. Например, вы дизайнер и на втором дисплее открываете эскиз, по которому будете рисовать или моделировать. А может вы торгуете акциями или валютой и вам нужно следить за большим количеством графиков и новостями. Посмотреть товар

Цена 322,22 руб.

Перед Вами портативный внешний аккумулятор от Китайского бренда Baseus, с возможностью беспроводной зарядки 5Вт. Емкость аккумулятора 8000 мАч. Внешне, этот девайс напоминает смартфон. Размеры 21 х 9,4 х 2,5 сантиметров. На повербанке располагаются 2 USB выхода, а также 1 microUSB, для зарядки. Стоимость составляет 1599 рублей. Посмотреть товар

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Цена 1 598,88 руб.

Интересный мобильник, который помимо своей основной функции является ещё и своего рода ретро-консолью. "Из коробки" в этот телефон загружены 84 классические игры, но при желании можно закинуть ещё. Телефон поддерживает карточки памяти до 32 Гб включительно, места хватит.

Размеры устройства 173 x 72 x 16 мм. Диагональ дисплея равна 2.8 дюйма, что кстати немного больше, чем экран у такой известной игровой приставки как Game Boy Color. Есть поддержка русского языка. Посмотреть товар

Цена 2 127,53 - 2 733,10 руб.

Аудио колонка с возможностью беспроводной связи, все данные поступают через bluetooth порт. Мощность 10 ватт. Звучание на частотах от 20 герц до 20 кгерц. Управляется с телефона. прочный металлический и водонепроницаемый корпус. Можно брать в поездки, на вечеринки, в пешие походы на природу. Посмотреть товар

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Цена 2 842,03 руб.

Цифровой электронный микроскоп, снабжен камерой с 500 кратным увеличением, обладает высокой четкостью изображения и качеством разрешения. Используется для детального изучения предметов и объектов. Диапазон фокусировки от 0 до 40 мм. Есть встроенный источник света, размер изделия 112 на 33 мм, вес 340 грамм. Посмотреть товар

Цена 712,23 - 1 648,40 руб.

Кроссовки фабричного качества, больше подойдут для повседневной носки, чем для спорта. У продавца есть 6 вариантов расцветок. Примечательны эти кроссовки своим дизайном: шнуровка идёт несколько в бок, чем и привлекает внимание.

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Цена 3 427,04 - 3 472,75 руб.