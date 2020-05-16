Катушка Тесла, хороший подарок мальчику или девочке кто любит экспериментировать и создавать что-то интересное. Приходит в разобранном состоянии и ваша задача собрать и запустить её. Схемы нет, но печатная плата маркируется, собирается легко. Вам также понадобится источник питания 12 В. Брал своему сыну он увлекается физикой так вот на практике сказал куда интересней работать чем в теории. После того как она будет собрана можно увидеть, что получилось много лет назад у Тесла. В целом очень хороший набор, чтобы узнать о катушки Тесла, рекомендуется. Посмотреть товар

Цена 250,62 руб.

Представляю Вашему вниманию полноценный системный блок от Китайской компании IPASON. Он построен на базе четырехъядерного процессора AMD Ryzen 2200G. В качестве графики здесь выступает встроенное графическое ядро Radeon Vega 8. Оперативная память - DDR4 на 8 гигабайт. В роли накопителей установлены SSD на 240 гигабайт, а также HDD на 1 терабайт. Все это находится в очень крутом и стильном корпусе с качественным активным охлаждением. Стоимость системника, с бесплатной доставкой из России, составляет 30 874 рубля. Посмотреть товар

Цена 24 474,49 - 30 873,04 руб.

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Беспроводная стерео гарнитура с bluetooth портом для связи, есть встроенный микрофон. Удобное крепление, зона действия до 10 метров. Время разговора или воспроизведения музыки: 8 часов. Чувствительность динамиков 80 дб. Можно носить на улице и заниматься спортом. Размер гаджета 170 на 148 мм, вес 55 грамм.

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Цена 1 522,71 руб.

Портативный озонатор предназначен для удаления запахов. Может использоваться как в помещении, так и в автомобиле или даже в холодильнике, например. Разумно будет использовать также в шкафу для обуви.

Размеры устройства не велики - высота 43 мм, диаметр 82 мм, а вес всего 0.1 кг, так что при желании его можно носить с собой куда угодно. Озонатор может работать как от сети, так и от своего аккумулятора - его хватит на ~ 15 часов работы. Посмотреть товар

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Цена 1 508,24 руб.

Автомобильный пылесос с силой всасывания 5000 па, автономная работа от аккумулятора, зарядка через кабель usb. Используется для удаления пыли, мусора на тканевых и других поверхностях, а также из поступающего воздуха в салон. Есть пылесборник. Цикл работы до 20 минут, размер изделия 19 на 6 см, вес 80 грамм.

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Цена 2 799,37 руб.

Отличный кабельный тестер. Определяет длину кабеля, расстояние до повреждения (обрыва), ну и понятное дело перепутанные и недожатые жилы тоже определяет. Сам таким пользуюсь. Отличная вещь. Только данная модель имеет 8 ответных модулей с разными ID, что позволяет ещё и определять где какой кабель.

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Цена 1 584,41 руб.



















