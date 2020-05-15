Флеш накопитель

Перед Вами отличный флеш накопитель от Китайского бренда EginDisk. Он имеет прочный металлический корпус. Интерфейс накопителя - USB TypeC, а значит он подойдет для большинства смартфонов и ноутбуков. На выбор предлагается объем памяти от 16 до 64 гигабайт. Поэтому, стоимость флешки варьируется от 534 до 1067 рублей.

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Цена 533,37 - 1 066,73 руб.

Недорогая электронная книга с 4 Гб встроенной флэш-памяти. Из них 2 Гб занимает система и ещё 2 свободны. Большинство людей сейчас предпочитают читать книги в цифровом виде, чтобы не загромождать дома полки и беречь лес.

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Меню книги на английском и ещё нескольких других иностранных языках. Но, вряд ли это станет для вас большой проблемой. Читать книги на русском языке всё равно можно. Поддерживает форматы txt, epub и pdf. Сенсорный 6-дюймовый экран e-ink(электронные чернила) с разрешением 1024 * 758 имеет подсветку для чтения в вечернее время. Есть Wi-Fi модуль. Посмотреть товар

Цена 3 884,08 - 4 451,57 руб.

На сегодня это уже далеко не единственный магнитный кабель, но бренд USILON можно назвать лидером в данном сегменте. Шнур недорогой, продаётся с разными насадками и в разных расцветках, длиной от 1 до 2 метров. Оплётка кабеля нейлоновая. Провод поддерживает 12 Ватт зарядки (5V/2.4А). Сразу отмечу, что магнитный кабель поворотный с двумя контактами, что удобно для зарядки, то передачу данных не поддерживает. При подаче питания на провод включается подсветка по всей длине, а также на коннекторе, что позволит без труда соединить его с второй частью даже в тёмной комнате. Ответная часть имеет два контакта. Можно выбирать из таких вариантов: MicroUSB или Type-C. При подаче сопротивления в 3А, кабель выдаёт напряжение в 4,2V. Магнит достаточно сильный, он удерживает даже пауэрбанк весом в 200 г. Кабель удобно использовать не только в помещении, но и в автомобиле. Посмотреть товар

Цена 60,18 - 281,08 руб.

Вся сущность этого контейнера заключается, по сути, в функции ультразвуковой очистки. Да, есть ещё красивая цветная светодиодная подсветка, но пользы от неё не много. Внутри контейнера есть зеркальце и место под пинцет для контактных линз, если вы им пользуетесь.

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Ультразвуковая очистка происходит абсолютно бесшумно, по крайней мере для человеческого слуха. Устройству понадобится периодическая зарядка от USB, провод в комплекте. Посмотреть товар

Цена 2 346,03 - 2 371,17 руб.

Длинная настольная лампа с пультом управления. Её можно зафиксировать на столешнице стола с помощью зажимного винта. Ножка у лампы очень гибкая и длинная. Может вращаться на все 360 градусов. Её можно изогнуть как угодно, придав практически любую форму, приподнять, или наоборот опустить, чтобы свет падал так, как вам нужно.

Лампа имеет 5 уровней яркости и цветовой температуры. Т.е. днём свет не будет слишком тусклым, а вечером слишком ослепляющим, ведь его всегда можно подстроить под внешнее освещение. На пульте есть две кнопки таймера выключения на минуту и на 10 минут. В комплекте адаптер питания для включения в розетку. Более тысячи заказов. Рейтинг 4.9 звезды. В продаже есть чёрная лампа. Имеется доставка из России. Посмотреть товар

Цена 2 558,61 руб.

Современный LED-светильник для ноутбука или плоского дисплея заменит настольную лампу и сохранит качество зрения. Устройство подключается к порту USB и подзаряжается, не требуя дополнительного источника питания. Обеспечивает равномерное освещение клавиатуры ноутбука. Это современное решение для защиты глаз существенно уменьшит нагрузку на глазные мышцы при чтении книг или информационного материала с экрана компьютера, косвенно улучшив качество изображения матрицы. Просто устанавливается и имеет стильный дизайн. Посмотреть товар

Цена 2 134,21 руб.

Крепежный чехол с макетом гранаты, учебно тактическая модель, используется в страйкболе и теоретическом практическом обучении. Размер 113 на 76 мм, вес 100 грамм. Изготовлен из сплава стали и пластика. Носит только имитационный характер. Изделие полностью разбирается. Не является оружием, полностью безопасно. Посмотреть товар

Цена 1 016,44 руб.

Классно года у вас есть переходник под usb и вы можете заряжать свой телефон, но вашим пассажирам тоже может понадобиться зарядить свои устройства. Для таких случаев есть специальное устройство, вам остается лишь вставить его в прикуриватель одну часть и другую повесить на спинку ваших кресел, и все доступ зарядке имеете не только вы, но и все ваши пассажиры.

Описание товара: Поставляется с длинным шнуром 1,7 м/5,6 дюйма, удобным для людей, сидящих на заднем сиденье, для зарядки и одновременного использования телефона во время вождения.

Поддержка входного напряжения 12 В-24 В постоянного тока, подходит для большинства автомобилей, грузовиков и т. д.

Встроенная защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перенапряжения, защита от перегрева. Посмотреть товар

Цена 607,27 руб.

Если вы молоды и амбициозны, то вам хочется выделяться из толпы (мужику это не нужно, он все и так знает). Если у вас есть автомобиль, то выделиться среди молодежи проще, а если у вас крутой автомобиль или авто с различными необычными аксессуарами, подсветкой или эффектами. Именно такую функцию несут эти небольшие диодные подсветки. При открытии дверей они автоматически включаются и проецируют на дорожное покрытие логотип вашего авто. Логотип получается, яркий четкий и красивый. Есть практически все марки машин. Работает от батареек, которых хватит месяца на три активного использования девайса. Советую снять обшивку и поставить гаджет во внутрь - так будет эффектнее. Посмотреть товар

Цена 378,69 руб. / набор (2 шт.)



