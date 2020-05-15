Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: флеш накопитель, электронная книга и другое

для раздела Блоги
+
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

Флеш накопитель

Перед Вами отличный флеш накопитель от Китайского бренда EginDisk. Он имеет прочный металлический корпус. Интерфейс накопителя - USB TypeC, а значит он подойдет для большинства смартфонов и ноутбуков. На выбор предлагается объем памяти от 16 до 64 гигабайт. Поэтому, стоимость флешки варьируется от 534 до 1067 рублей.

Посмотреть товар

Цена 533,37 - 1 066,73 руб.

Электронная книга

Недорогая электронная книга с 4 Гб встроенной флэш-памяти. Из них 2 Гб занимает система и ещё 2 свободны. Большинство людей сейчас предпочитают читать книги в цифровом виде, чтобы не загромождать дома полки и беречь лес.

реклама

Меню книги на английском и ещё нескольких других иностранных языках. Но, вряд ли это станет для вас большой проблемой. Читать книги на русском языке всё равно можно. Поддерживает форматы txt, epub и pdf. Сенсорный 6-дюймовый экран e-ink(электронные чернила) с разрешением 1024 * 758 имеет подсветку для чтения в вечернее время. Есть Wi-Fi модуль. Посмотреть товар

Цена 3 884,08 - 4 451,57 руб. 

USLION магнитный кабель

На сегодня это уже далеко не единственный магнитный кабель, но бренд USILON можно назвать лидером в данном сегменте. Шнур недорогой, продаётся с разными насадками и в разных расцветках, длиной от 1 до 2 метров. Оплётка кабеля нейлоновая. Провод поддерживает 12 Ватт зарядки (5V/2.4А). Сразу отмечу, что магнитный кабель поворотный с двумя контактами, что удобно для зарядки, то передачу данных не поддерживает. При подаче питания на провод включается подсветка по всей длине, а также на коннекторе, что позволит без труда соединить его с второй частью даже в тёмной комнате. Ответная часть имеет два контакта. Можно выбирать из таких вариантов: MicroUSB или Type-C. При подаче сопротивления в 3А, кабель выдаёт напряжение в 4,2V. Магнит достаточно сильный, он удерживает даже пауэрбанк весом в 200 г. Кабель удобно использовать не только в помещении, но и в автомобиле.Посмотреть товар

Цена 60,18 - 281,08 руб.

Контейнер для линз

Вся сущность этого контейнера заключается, по сути, в функции ультразвуковой очистки. Да, есть ещё красивая цветная светодиодная подсветка, но пользы от неё не много. Внутри контейнера есть зеркальце и место под пинцет для контактных линз, если вы им пользуетесь.

реклама

Ультразвуковая очистка происходит абсолютно бесшумно, по крайней мере для человеческого слуха. Устройству понадобится периодическая зарядка от USB, провод в комплекте.Посмотреть товар

Цена 2 346,03 - 2 371,17 руб.

Настольная лампа с дистанционным управлением

Длинная настольная лампа с пультом управления. Её можно зафиксировать на столешнице стола с помощью зажимного винта. Ножка у лампы очень гибкая и длинная. Может вращаться на все 360 градусов. Её можно изогнуть как угодно, придав практически любую форму, приподнять, или наоборот опустить, чтобы свет падал так, как вам нужно.

Лампа имеет 5 уровней яркости и цветовой температуры. Т.е. днём свет не будет слишком тусклым, а вечером слишком ослепляющим, ведь его всегда можно подстроить под внешнее освещение. На пульте есть две кнопки таймера выключения на минуту и на 10 минут. В комплекте адаптер питания для включения в розетку. Более тысячи заказов. Рейтинг 4.9 звезды. В продаже есть чёрная лампа. Имеется доставка из России.Посмотреть товар

Цена 2 558,61 руб.

 Baseus USB подвесной светильник

Современный LED-светильник для ноутбука или плоского дисплея заменит настольную лампу и сохранит качество зрения. Устройство подключается к порту USB и подзаряжается, не требуя дополнительного источника питания. Обеспечивает равномерное освещение клавиатуры ноутбука. Это современное решение для защиты глаз существенно уменьшит нагрузку на глазные мышцы при чтении книг или информационного материала с экрана компьютера, косвенно улучшив качество изображения матрицы. Просто устанавливается и имеет стильный дизайн.Посмотреть товар

Цена 2 134,21 руб.

Креативный девайс

Крепежный чехол с макетом гранаты, учебно тактическая модель, используется в страйкболе и теоретическом практическом обучении. Размер 113 на 76 мм, вес 100 грамм. Изготовлен из сплава стали и пластика. Носит только имитационный характер. Изделие полностью разбирается. Не является оружием, полностью безопасно. Посмотреть товар

Цена 1 016,44 руб.

Автомобильное зарядное устройство POWSTRO

 Классно года у вас есть переходник под usb и вы можете заряжать свой телефон, но вашим пассажирам тоже может понадобиться зарядить свои устройства. Для таких случаев есть специальное устройство, вам остается лишь вставить его в прикуриватель одну часть и другую повесить на спинку ваших кресел, и все доступ зарядке имеете не только вы, но и все ваши пассажиры.

Описание товара: Поставляется с длинным шнуром 1,7 м/5,6 дюйма, удобным для людей, сидящих на заднем сиденье, для зарядки и одновременного использования телефона во время вождения.
Поддержка входного напряжения 12 В-24 В постоянного тока, подходит для большинства автомобилей, грузовиков и т. д.
Встроенная защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перенапряжения, защита от перегрева.Посмотреть товар

Цена 607,27 руб.

Светодиодные логотипы на дверь

Если вы молоды и амбициозны, то вам хочется выделяться из толпы (мужику это не нужно, он все и так знает). Если у вас есть автомобиль, то выделиться среди молодежи проще,  а если у вас крутой автомобиль или авто с различными необычными аксессуарами, подсветкой или эффектами. Именно такую функцию несут эти небольшие диодные подсветки. При открытии дверей они автоматически включаются и проецируют на дорожное покрытие логотип вашего авто. Логотип получается, яркий четкий и красивый. Есть практически все марки машин. Работает от батареек, которых хватит месяца на три активного использования девайса. Советую снять обшивку и поставить гаджет во внутрь - так будет эффектнее. Посмотреть товар

Цена 378,69 руб. / набор (2 шт.)


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты электроника гаджеты aliexpress гаджеты с aliexpress гаджеты из китая электроника с aliexpress электроника из китая электроника aliexpress гаджеты с алиэкспресс гаджеты для авто гаджеты с китая электроника с алиэкспресс электроника с китая электроника алиэкспресс электроника с alixpress гаджеты 2018
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
11
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
17
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
49
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
104
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 205
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 104
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 49
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 флагмана Huawei получат стабильную глобальную прошивку EMUI 10.1 в июне
6
Новая технология AMD объединяет видеокарту и процессор, ускоряя их работу в 2 раза
73
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Grand Theft Auto V
125
Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
232
Появился простой способ первым получать обновления прошивки MIUI в смартфонах Xiaomi
1
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
103
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
16
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
11
Epic Games Store намерены подарить каждому геймеру 650 рублей на игры в своем магазине, если вы заберете Ведьмак 3 или GTA 5
52
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
74
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
68
Забрать бесплатную GTA 5 из EGS не получится - сервера магазина Epic Games Store не отвечают
16
Nvidia показала какую RTX графику в реальном времени может визуализировать Quadro RTX 8000
34
В Epic Games Store началась новая «мегараспродажа»
1
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
7
Ampere, который мы заслужили: NVIDIA представила ускоритель вычислений A100
20
Microsoft обновляет требования к процессорам для Windows 10 May 2020
5
Стали известны характеристики и примерные сроки выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake-S – DDR 5 4800, PCIe 4.0 и 16 ядер в настольном сегменте
34
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
22
Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti Amper так и не была анонсирована – NVIDIA намекнула на функциональные особенности настольных моделей
21

Популярные статьи

Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
124
Тестирование процессора Intel Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super: май 2020
17
Охлаждение системы на Ryzen Threadripper 3970X: лучшее - враг хорошего
79
Магазин Keysworlds дарит Windows 10 при покупке Microsoft Office
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 в связке с процессором Ryzen 5 3600: май 2020
11

Сейчас обсуждают

Yilec
16:10
Ничоси! Какой классный инструмент (Dreams) на плойке.
Умелец воссоздал демонстрацию Unreal Engine 5 в Dreams
korn87
16:10
результат 9900 интересен?
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
SATelit
16:09
За ночь, до 5 утра скорость еле ползла, а потом стала нормальной в 5 МВ\s и скачалась быстро. Я удивлён что на моём ведре игрушка работает со сглаживанием, по тесту 62-125 фпс, я в шоке, да и мир полу...
Epic Games случайно подтвердила, что сегодня в EGS стартует бесплатная раздача Grand Theft Auto V
Strain
16:08
ЗАГЛОТИТЕ "новость".
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Yilec
16:08
Бывшая Безоса наверное локти кусает - рано с ним развелась :)
По мнению аналитиков, капитал главы Amazon – Джеффа Безоса к 2026 году перевалит за 1 триллион долларов
bo74
16:08
Спасибо Очень вам буду благодарен
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Saint_Diver
16:06
Вообще, нам всем (пользователям) лучше, когда Интел и АМД серьезно бодаются: имеет место какой-никакой технический прогресс, ну и с ценами не сильно зазнаются.
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Сергей Дестров
16:06
Какой ответ на какой 3950?8700к не могут обогнать
Настольным процессорам Intel Alder Lake-S приписывают поддержку DDR5 и наличие вплоть до 16 ядер
Yilec
16:04
ШИМ
В России цена на Xiaomi Mi 9T упала на 6 000 рублей – самый красивый смартфон 2019 года
Дмитрий Рапкин
16:04
"Инженеры компаний утверждают... четвертое поколение ... Ryzen будет превосходить ... решения Intel ... по производительности."(c) Скажите тем инженерам что на оверах давно доказали - ряженка уже три...
Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем