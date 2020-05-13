Wi-Fi-модуль имеет компактные габариты, стандартное подключение и возможность использования в системе «Умный дом». Управление осуществляется дистанционно с мобильного устройства и с помощью голосовых помощников (на выбор представлены Alexa и Assistant). Как вариант, можно отсрочить включение или выключение, воспользовавшись функцией таймера. Установку можно производить самостоятельно, используя прилагающиеся в комплекте к Wi-Fi материалы. Посмотреть товар

Цена 753,05 руб.

Сейчас все большую популярность приобретают ультрабуки. И основной их недостаток, это малое количество USB портов. Часто вообще один (на недорогих моделях) и вот этот факт прям очень печалит. Данный тройник хорошо подойдет тем, кто хочет сэкономить место и не желает пользоваться проводными USB хабами. Здесь имеются сразу три входа, что позволит увеличить функционал вашего портативного ПК. Можно будет сразу воткнуть и мышку и флешку и ещё что-нибудь. Кстати, важное уточнение: все три входа будут иметь скорость передачи на уровне USB 2.0, никаким 3.0 здесь и не пахнет. Хотя, для мышки и других устройств все равно нет разницы. А уж для взаимодействия с флешкой придется либо жертвовать скоростью, либо использовать порт в отдельности только для передачи данных.

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Цена 87,45 - 138,70 руб.

Интересная задумка, особенно для тех кто занимается фрилансом или просто часто работает дома, это своеобразный стол для ноутбука с подставкой для мышки. Его можно отрегулировать под нужды каждого человека, например угол наклона, высоту и т.д. Изготовлен из нержавеющей стали, закаленного стекла и пластика.

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Цена 5 903,77 руб.

Многофункциональный цифровой прибор для измерения физических величин тока, напряжения и сопротивления, уровня звука Lux, температуры и влажности. Используется для прозвонки проводов и индикации тока в проводнике. Есть переключатель с режимами работы, жк экран с отображением значений, два щупа с разными полярностями. Питание от батарейки 9 вольт, размер 195 на 55 мм. Посмотреть товар

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Цена 3 768,26 - 3 843,64 руб.

Электронные весы мелкого калибра нужны в каждом хозяйстве, будь то квартира или дом. Они полезны и на кухне и при ремонте, поэтому переоценить их помощь хозяину или хозяйке трудно. Лучше когда они недорогие, компактные и надежные. Всеми этими качествами обладают рассматриваемые нами весы. Есть два варианта весов 0,1 г-1 кг и 1 г - 5 кг, есть жк-дисплей, автоматическое отключение, автоматическая калибровка, минус и сброс тары и т.д. - то есть все, что сейчас есть в любых электронных весах. Работают от батареек, которые в комплект не входят. Посмотреть товар

Цена 587,22 руб.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 PRO RU 8+256 ГБ

Представляю Вашему вниманию флагман от компании Xiaomi - смартфон Mi Note 10. Он построен на базе процессора Snapdragon 730G, с частотой 2,2 Ghz. На борту установлено 8 гигабайт оперативной памяти, а также 256 гигабайт постоянной. Основная камера - на 108 мегапикселей, позволяет делать очень шикарные снимки. Дисплей 6,47 дюймов. Емкость аккумулятора 5260 мАч. Более подробно Вы можете почитать по ссылке ниже. Посмотреть товар

Цена 40 989,68 руб.