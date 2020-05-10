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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: беспроводная зарядка, Bluetooth-колонка, Bluetooth наушники и другое

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Беспроводная зарядка от Besuse

Бренд славиться высоким качеством изготовления своей техники, беспроводная зарядка невероятно удобная штуковина и ко всему этому она имеет функцию быстрой зарядки что помогает заряжать вас телефон быстро и эффективно. Достаточно положить телефон на неё и он сам будет заряжаться, но стоит обратить внимание, телефон должен поддерживать такой вид зарядки. Посмотреть товар

Цена: 717,70 - 1 238,14 руб.

Xiaomi mijia Beebest зажигалка

Крутая зажигалка, которая работает от электричества. Ей можно пользоваться не только дома, но и на улице, даже на ветру. Она более безопасна и надёжна по сравнению с обычными зажигалками из-за отсутствия пламени и газа. К тому же ей удобнее пользоваться, из-за её неприхотливого принципа работы. Внутри зажигалки есть аккумулятор на 200 мАч. Заряжается он от обычного usb-провода, то-есть фактически зажигалка вечная. Бери зарядку от телефона, заряжай и продолжай пользоваться. Круто же. Весит такая жига всего 48 грамм.Посмотреть товар

Цена: 2 252,48 руб.

Divoom Mocha 40 Вт беспроводной Bluetooth динамик

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Беспроводная Bluetooth-колонка высокого премиум-класса. Производством занимается крупная китайская компания Divoom, основанная в 2006 году. За эти годы она завоевала авторитет во всём мире и продала свою продукцию в более чем 40 странах. Конкретно данная модель называется Divoom Mocha. В наличии есть чёрного и яркого красного цвета.

Мощность динамиков 40 ватт. Металлический корпус выполнен в старинном стиле. Имеет кожаную ручку для переноски и мощный аккумулятор на 10000 мАч, который подарит до 25 часов прослушивания. Большинство покупателей в восторге от звука. Он очень чистый, отличные басы и высокие частоты. Но, после получения советуют прогреть в течение пары дней. Звук должен кардинально поменяться в лучшую сторону.Посмотреть товар

Цена: 7 886,31 - 8 303,57 руб.

Baseus D02 Bluetooth наушники

Беспроводные наушники работают от Bluetooth порта. Воспроизведение звука в диапазоне от 20 до 20 000 герц. Удобная регулировка по размеру головы. Аккумулятора хватает на 12 часов работы. Батарея на 450 ма.ч. Есть кнопки для управления, индикатор работы. Есть микрофон для записи звука. Сопрягаются с любыми устройствами. Размер 15 на 5 см. Для медиа задач, игр, прослушивания музыки. Посмотреть товар

Цена: 1 706,24 руб.

Стильные часы

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Часы на кварцевом ходу с тремя циферблатами, изготовлены из металла, корпус водонепроницаемый, ремешок из кожи длинна 22 см. Функция автоматического завода, ширина 20 мм. Скругленная форма, диаметр 42 мм. Отлично дополнят деловой стиль человека. Удобно сидят на руке, настраиваются в зависимости от владельца. Посмотреть товар

Цена: 1 213,11 - 1 516,57 руб.

Автомобильный мультимедийный плеер Podofo

Универсальная 1DIN магнитола, обладающая огромным, ярким и качественным дисплеем, а также удобной навигацией, подарит вам не только комфорт при использовании, а также не вызовет никаких проблем при установке. Магнитола имеет возможность подключения задней камеры и вывода изображения на экран, что также является несомненным плюсом. Посмотреть товар

Цена: 2 168,26 - 2 947,41 руб.

Видео подборка полезных автотоваров с Aliexpress

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