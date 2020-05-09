Перед Вами отличный геймерский набор от Китайского бренда RedThunder, который зарекомендовал себя, как один из качественных. В набор входят игровая клавиатура с подсветкой, игровая мышь, а также большой коврик с RGB подсветкой по краям. При заказе Вам необходимо будет написать продавцу о том, что нужна русская раскладка. Посмотреть товар

Цена: 2 275,24 - 4 247,76 руб.

На улице теплеет и это значит, что армия комаров уже на подходе. Совсем скоро они начнут досаждать нас, противно пища около уха и не давая спать по ночам. Благо на дворе 21 век и на рынке представлено множество решений, спасающих от напасти. Одним из таких решений является уничтожитель насекомых от Baseus.

В устройстве стоят ультрафиолетовые лампы, привлекающие своим светом комаров, мух, мотыльков и других летающих тварей. Лампы закрыты сеткой, на которую подаётся высокое напряжение. Летя на манящий источник света, насекомые неминуемо столкнутся с препятствием, которое мгновенно поразит их током. Устройство можно поставить на тумбочку, или даже повесить на гвоздь с помощью металлической цепи. Посмотреть товар

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Цена: 4 020,92 руб.

Данный товар совмещает в себе сразу несколько преимуществ, первое из которых - качество и долговечность, а второе - красивый внешний вид и комфортабельность при использовании. От своих аналогов этот термос отличается тем, что позволяет вам пользоваться одной рукой, что крайне удобно, особенно в дороге и в быстро-текущем ритме жизни. Изготовлен термос из прочной и легкой нержавеющей стали, имеет вакуумную обертку, благодаря которой температура жидкости может сохраняться до 12 часов.

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Цена: 825,43 руб.

Сейчас у всех мобильные телефоны, но есть места, где они не смогут поймать связь. Вот тут и пригодятся данные рации. Дальность связи до 5 км. Сборка качественная, а звук чистый. Сами рации имеют компактное исполнение и не очень большой вес. Батареи держат заряд хорошо, но заявленной мощности там нет. Посмотреть товар

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Цена: 2 464,14 - 3 483,79 руб.

Складная палатка для кемпинга от компании Desert&Fox изготовлена из полиэстера и имеет специальный водонепроницаемый слой, что обеспечивает хорошую защиту от дождя. Конструкция выполнена из рамок стекловолокна, которые будут прочно стоять на земле и не позволят упасть палатке при сильном ветре. Палатка имеет небольшой вес – 3,4 кг. Это позволит перемещаться с ней на большие расстояния. Рассчитана на 3-4 человека, поэтому там сможет разместиться целая семья. Представлена в зеленом, синем и оливковом цветах. Посмотреть товар

Цена: 4 726,48 руб.

Настенный светильник с датчиком движения, можно установить как в ванную комнату, так и в коридор или кладовую. Быстро срабатывает, угол охвата 120 градусов. Питание от батареек сменного типа ААА. Мощность в интервале 0 -5 ватт. Изготовлен из абс пластика, крепится на шурупы или двусторонний скотч в зависимости от поверхности материала. Посмотреть товар

Цена: 1 036,34 руб.

А следующий товар не позволит вашему прекрасному паркету поцарапаться. Ну или вы просто не хотите, что бы стулья скользили по полу. Сейчас расскажу чуть подробнее.

Это небольшие силиконовые накладки, которые вы можете надевать на ножки стульев.

Хочу сразу отметить, что я оставил ссылку на накладки, которые подойдут большинству, но не всем! Если ножки ваших стульев другой формы, то вы без проблем найдете подходящий вариант, выбора на Али очень много. Посмотреть товар

Цена: 251,12 - 360,37 руб.

Противоугонка представляет собой модуль с проводами, который подключается в разрыв любой электро цепи автомобиля, которая влияет на работу машины. Чаще всего в разрыве с бензонасосом. Принцип работы простой, в комплекте два пульта дистанционного управления, нажимаем кнопочку и цепь разорвана, двигатель не заведётся. Нажимаем кнопку снова и цепь в работе, можно ехать. Такая штука явно заставит понервничать злоумышленников. Можно установить и на мотоцикл. Посмотреть товар

Цена: 725,29 руб.

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