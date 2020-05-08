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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: водяной насос для ПК, компьютерное кресло, голосовой пульт и другое

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Индукционный нагреватель

Это самый бюджетный вариант, который состоит из индукционной платы и спирали для разогрева металла. Его мощность составляет 1 000 Вт, чего будет достаточно для нагрева, закалки и плавления металлов небольшого размера. Все материалы на плате пропаяны очень качественно, так что плата будет служить долго. Чтобы сделать конструкцию более удобной и презентабельной, можно самому сделать корпус.

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Цена: 1 895,90 руб.

Ультра-тихий SC-300T Водяной насос для ПК

Представленный насос используется в жидкостной системе охлаждения персонального компьютера. Устройство обладает великолепными эксплуатационными характеристиками. Все компоненты насоса выполнены в соответствии с международными стандартами качества и безопасности. Конструкция включает в себя небольшой резервуар для воды и мощный, но бесшумный двигатель. Посмотреть товар

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Цена: 1 251,04 руб.

Компьютерное кресло

Такое кресло, обшитое полностью прочным материалом, имеет регулируемые подлокотники, его можно регулировать по высоте, то есть поднимать и опускать как вам удобно. Спинка кресла также является регулируемой. Ее можно откинуть максимум на сто восемьдесят градусов. Его можно использовать как в игровых клубах, так и в домашних условиях. Благодаря всем вышеперечисленным функциям такое кресло позволяет поддерживать правильную осанку во время какой-либо игры за компом.Посмотреть товар

Цена: 6 409,19 - 7 343,86 руб.

Голосовой пульт для Гугл

Этот голосовой пульт подключается к компу и позволяет с помощью голоса давать различные команды. Благодаря функции голосового поиска, все что нужно сделать, это спросить. Например, можно спросить погоду, новости знаменитостей или что-то еще. Есть функция гироскопа. Есть и другие функции. Данный пульт совместим с Ю-тубом, телевидением и играми.

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Цена: 496,93 - 800,39 руб.

Паяльник с аккумулятором

Паяльник на аккумуляторе - очень удобная вещь, потому что для работы нет необходимости искать прямое подключение к электросети. Паяльник заряжается с помощью идущего в комплекте провода примерно 2,5-3 часа, а общий объём батарейки составляет 2 000 мАч. Весит такой паяльник около 130 грамм. Максимальная температура паяния составляет 450 градусов. Обратите внимание, что у товара уже имеются отзывы и хороший рейтинг в 4,7 звёзд из 5. Очень хорош в применении благодаря удобной ручке. Посмотреть товар

Цена: 2 136,40 - 2 237,30 руб.

Наручные часы Casio

Хорошие и красивые часы - гордость практически любого человека. Если сегодня вы хотите приобрести себе надёжные и знаменитые часы, но не хотите сильно тратиться, то вот такая легендарная модель Casio для вас! Электронный дисплей покажет точное время, а сами элегантные часы с металлическими ремешком дополнят ваш образ. Также это - классный подарок.

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Цена:2 190,00 руб.

Мощный фонарь

Мощный двусторонний светодиодный фонарь с ручкой. Его световой поток составляет космические 5000 люмен. Чтобы вы понимали, это в десятки раз больше, чем у недорогого налобного фонарика. Такой яркий фонарь может пригодиться, например, в туристических походах. Его можно повесить на что-то, чтобы осветить большую площадь.

В общем, если вы любите активный отдых, то этот вариант для вас. Фонарь работает от двух аккумуляторных батарей 32650 общей ёмкостью 10000 мАч. Как утверждает производитель, заряда должно хватить до 10 часов. Но, как правило, указывают максимум, при самом слабом режиме работы. Заряжается через USB. С одной стороны фонаря три режима: высокий, средний и режим стробоскопа. С другой всё то же самое, но ещё есть четвёртый - красно-синий стробоскоп. Корпус влагозащищённый.

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Цена: 1 483,95 руб.

Автомобильные цифровые светодиодные электронные часы

Электронные часы с функцией термометра и вольтметра отлично впишутся внутри салона автомобиля. Пайка на высшем уровне, внутри новый чип. Заводская сборка, все сделано аккуратно. Есть возможность выбора цвета подсветки: синий, желтый или красный. Выглядит устройство максимально просто, показания видны четко. Устройство поставляется вместе с батареей. Посмотреть товар

Цена: 364,16 - 424,86 руб.

Видео подборка полезных автотоваров с Aliexpress

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indieeugene
22:36
Ах тебя устраивает производительность уровня Sandy Bridge в 2020. А что ты делаешь в новости про Ryzen 4000?
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Эдуард Заикин
22:32
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Они просто освоят новые профессии)
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Елисей Творимиров
22:30
Факт есть. За базар не ответили. Репутация капут! Таким языком тебе ясно?
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Zmey1945
22:29
Каждый сходит с ума по своему)
Лучшую видеокарту для 1440p по версии Tom's Hardware можно купить в РФ дешевле 40 тысяч рублей
markz0R
22:28
пускай подстариваються, сейчас вообще у многих людей денег нету даже на еду
Лучшую видеокарту для 1440p по версии Tom's Hardware можно купить в РФ дешевле 40 тысяч рублей
indieeugene
22:27
"А 52 процента буста никак не будет , зря надеялся" Немного рано об этом говорить, когда ни одного теста нет в природе.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
Елисей Творимиров
22:26
Сдержать обещание до 2020 года ВКЛючительно - это значит обеспечить поддержку Зен3, который по плану шел в 2020-ом. А 3000-серия вышла в 2019-ом году и если бы поддержка заканчивалась на ней, то надо ...
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
indieeugene
22:26
Ты путаешь вот с этим документом.
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
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