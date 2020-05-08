Это самый бюджетный вариант, который состоит из индукционной платы и спирали для разогрева металла. Его мощность составляет 1 000 Вт, чего будет достаточно для нагрева, закалки и плавления металлов небольшого размера. Все материалы на плате пропаяны очень качественно, так что плата будет служить долго. Чтобы сделать конструкцию более удобной и презентабельной, можно самому сделать корпус.

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Цена: 1 895,90 руб.

Представленный насос используется в жидкостной системе охлаждения персонального компьютера. Устройство обладает великолепными эксплуатационными характеристиками. Все компоненты насоса выполнены в соответствии с международными стандартами качества и безопасности. Конструкция включает в себя небольшой резервуар для воды и мощный, но бесшумный двигатель. Посмотреть товар

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Цена: 1 251,04 руб.

Такое кресло, обшитое полностью прочным материалом, имеет регулируемые подлокотники, его можно регулировать по высоте, то есть поднимать и опускать как вам удобно. Спинка кресла также является регулируемой. Ее можно откинуть максимум на сто восемьдесят градусов. Его можно использовать как в игровых клубах, так и в домашних условиях. Благодаря всем вышеперечисленным функциям такое кресло позволяет поддерживать правильную осанку во время какой-либо игры за компом. Посмотреть товар

Цена: 6 409,19 - 7 343,86 руб.

Этот голосовой пульт подключается к компу и позволяет с помощью голоса давать различные команды. Благодаря функции голосового поиска, все что нужно сделать, это спросить. Например, можно спросить погоду, новости знаменитостей или что-то еще. Есть функция гироскопа. Есть и другие функции. Данный пульт совместим с Ю-тубом, телевидением и играми.



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Цена: 496,93 - 800,39 руб.

Паяльник на аккумуляторе - очень удобная вещь, потому что для работы нет необходимости искать прямое подключение к электросети. Паяльник заряжается с помощью идущего в комплекте провода примерно 2,5-3 часа, а общий объём батарейки составляет 2 000 мАч. Весит такой паяльник около 130 грамм. Максимальная температура паяния составляет 450 градусов. Обратите внимание, что у товара уже имеются отзывы и хороший рейтинг в 4,7 звёзд из 5. Очень хорош в применении благодаря удобной ручке. Посмотреть товар

Цена: 2 136,40 - 2 237,30 руб.

Хорошие и красивые часы - гордость практически любого человека. Если сегодня вы хотите приобрести себе надёжные и знаменитые часы, но не хотите сильно тратиться, то вот такая легендарная модель Casio для вас! Электронный дисплей покажет точное время, а сами элегантные часы с металлическими ремешком дополнят ваш образ. Также это - классный подарок.

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Цена:2 190,00 руб.

Мощный двусторонний светодиодный фонарь с ручкой. Его световой поток составляет космические 5000 люмен. Чтобы вы понимали, это в десятки раз больше, чем у недорогого налобного фонарика. Такой яркий фонарь может пригодиться, например, в туристических походах. Его можно повесить на что-то, чтобы осветить большую площадь.

В общем, если вы любите активный отдых, то этот вариант для вас. Фонарь работает от двух аккумуляторных батарей 32650 общей ёмкостью 10000 мАч. Как утверждает производитель, заряда должно хватить до 10 часов. Но, как правило, указывают максимум, при самом слабом режиме работы. Заряжается через USB. С одной стороны фонаря три режима: высокий, средний и режим стробоскопа. С другой всё то же самое, но ещё есть четвёртый - красно-синий стробоскоп. Корпус влагозащищённый.

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Цена: 1 483,95 руб.

Электронные часы с функцией термометра и вольтметра отлично впишутся внутри салона автомобиля. Пайка на высшем уровне, внутри новый чип. Заводская сборка, все сделано аккуратно. Есть возможность выбора цвета подсветки: синий, желтый или красный. Выглядит устройство максимально просто, показания видны четко. Устройство поставляется вместе с батареей. Посмотреть товар

Цена: 364,16 - 424,86 руб.

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