Данный анализатор может успешно применяться в радиоэлектронике, беспроводных технологиях. Помогает измерить распределение электрической и электромагнитной энергии. У этого прибора есть цифровой экран, на котором все отображается. Также в комплекте есть 2 кабеля, USB-кабель, мелкие детали и зажимы. Посмотреть товар

Цена: 2 419,61 руб.

Беспроводная стерео гарнитура, работает через bluetooth порт с расстояния до 10 метров. Мощность 500mW , чувствительность динамиков 123 дб. Объемный звук на частоте от 20 до 20 000 герц. Продуманный дизайн с удобной посадкой в ухо. Управлять вызовами можно кнопкой. Есть микрофон, чехол с зарядным устройством.

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Цена: 1 842,75 руб.

Легендарный фотоаппарат полароид с быстрой печатью фото, в комплекте идет кассета на 10 снимков. Снабжен объективом на 35 мм, высокочувсвительной матрицей, имеет постоянный фокус. Легкий в обращении. Печать фото в течении 10 сек, проявка до 5 сек. Можно брать на природу, в поездки на отдых. Работает от батареек. Посмотреть товар

Цена: 10 945,84 - 13 826,33 руб.

Уникальная камера с качеством съемки 1080р, имеет двустороннюю связь, есть микрофон. Устанавливается по месту требования, внутри здания и снаружи. Угол обзора 140 градусов, питание от 7 вольт. Передает данные через wifi сигнал. Рабочая температура от -10 до 50 градусов. Размер 8 на 4 см. Посмотреть товар

Цена: 9 216,78 руб.

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К особенностям электрической зубной щетки Soocas X3U Sonic относятся наличие четырех режимов работы, таймера и памяти. Корпус щетки имеет защиту от плесени. Перезаряжаемая аккумуляторная батарея достаточно ёмкая – с полной зарядкой хватает примерно на 25 дней (при использовании по 2 минуты в день). Рабочая частота вибраций – 39600 раз в минуту, это позволяет очищать зубы с высокой эффективностью. Щетка отличается удобной ручкой, имеет комфортную массу – 127 грамм.

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Цена: 3 674,73 - 4 116,41 руб.

Хотите разнообразить свой интерьер интересной и необычной вещью? Тогда вам точно понравится эта напольная скандинавская лампа. Она угловая и занимает совсем немного места, но при этом мягкий свет от неё распространяется на довольно большое пространство, и это придаст вашей комнате шарма и современного стиля, ведь смотрится она очень эффектно и необычно.

Такие лампы сейчас набирают популярность, поэтому будьте в числе первых, кто приобретет такой интересный предмет. Несколько режимов свечения позволяют подобрать наиболее подходящий свет под настроение или мероприятие. Лампа точно добавит вашей комнате уюта и эстетики. Посмотреть товар

Цена: 7 297,23 - 9 217,55 руб.

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