Смарт-часы с встроенной системой навигации, уникальным интерфейсом, операционной системой. Память на 16 гб, есть множество функций, работает устройство от аккумулятора на 500 ма.ч. Для общения есть сим карта с поддержкой беспроводной связи с мобильным телефоном. Корпус влагозащищен из абс пластика. Посмотреть товар

Цена: 5 831,76 руб.

Автоматический робот пылесос убирает мусор и пыль на площади до 250 квадратных метров, есть 6 режимов работы. Удаленный канал связи и управления. Есть пылесборник на 0,5 литров. Питание от 14 вольт, аккумулятор рассчитан на цикл в 1,5 часа. Сила всасывания 2500 паскаль. Размер 300 на 76 мм.

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Цена: 18 552,41 руб.

Беспроводной Bluetooth-приемник для прослушивания музыки со штекером 3.5mm Jack станет полезным цифровым гаджетом, упрощающим прослушивание любимых мелодий. Он может быть подключен к медиасистеме автомобиля по разъему AUX, расширяя возможности стандартных систем по минимальной стоимости. С помощью этого устройства можно передавать музыку со смартфона, наслаждаясь в автомобиле хорошим звучанием. Продукция рассчитана на ценителей цифровых возможностей и отличного качества. Поставляется с Support AptX. Посмотреть товар

Цена: 1 108,03 - 1 366,24 руб.

Данный маршрутизатор позволяет устанавливать беспроводной интернет, даже если он находится далеко от точки доступа. Также этот прибор способен расширить зону Wi-Fi. Есть внешняя антенна, три режима настройки. Устанавливается беспроводная связь и беспроводная точка доступа. Поддержка стандартного режима AP. Посмотреть товар

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Цена: 1 281,18 - 1 609,26 руб.

Инновационный внутренний жесткий диск предлагается с различным объемом памяти (от 120 до 515 Гигабайт). Модель имеет защитный металлический чехол, защищающий диск от механических повреждений. Изделие очень легко подключается к ноутбуку, мини-компьютеру, персональной системе и значительно расширяет память любого устройства. Диск обладает отличными рабочими характеристиками: максимальная скорость чтения - 550 МБ/с., максимальная скорость записи - 500 МБ/с. Посмотреть товар

Цена: 1 220,43 - 4 582,48 руб.

Если ваш телевизор не поддерживает интернет, или штатный браузер ужасно тормозит как в моем случае, просто купите такую приставку (или дороже) и забудьте о проблемах. В приставке Андройд 9 версии, разрешение 4096x2160, 4к видео, неплохой процессор и графический чип. Хороший блютус, быстрая и современная оперативная память поможет смотреть видео высокого разрешения без висяков. Вы сможете подключить клавиатуру и мышь и серфить по интернету, как на простом ПК. Детальнее изучите приставку на странице товара.

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Цена: 1 328,27 - 3 568,62 руб.





Если вы катаетесь на велосипеде не только по лесным тропинкам, но и по дорогам общего пользования, то наверняка замечали, как иногда не хватает этих самых зеркал.

На мотоциклах боковые зеркала - обязательная опция, но на велосипедах они на самом деле тоже далеко не лишние. Диаметр этого зеркала - 8 см. Крепление позволяет надежно зафиксировать его на руле толщиной от 15 до 35 мм. Стоимость одного зеркала - 150 рублей. Посмотреть товар

Цена: 149,62 руб.