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Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Amazfit PowerBuds беспроводные наушники, Bluetooth трансмиттер Ugreen, авто-холодильник и другое

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Amazfit PowerBuds беспроводные наушники

Беспроводная стерео гарнитура, по типу вкладыши, есть датчик сердечного ритма. Работают от bluetooth порта, запас энергии аккумулятора до 24 часов. Удобные, можно подключать к любому аудио устройству. Диапазон звучания до 20 000 герц. В комплекте есть зарядное и чехол для хранения. Посмотреть товар

Цена: 7 746,97 руб.

Power Bank

Миниатюрный внешний аккумулятор для зарядки смартфонов и прочих гаджетов. В характеристиках товара указана ёмкость 15600-19999 мАч, но это мало похоже на правду. Один из покупателей заявляет, что на самом деле там всего 5000, но и это тоже неплохо. Цена в принципе соответствующая.

Power Bank имеет два USB-разъёма(выходы), разъём USB Type-C(вход) и Micro USB(выход). Есть поддержка быстрой зарядки. Есть фонарик, состоящий из двух светодиодов. Также аккумулятор имеет дисплей, на котором отображается текущий уровень заряда самого устройства и ещё какие-то значения. Скорее всего они относятся к выходам и показывают насколько процентов зарядились подключенные гаджеты. 6 расцветок в наличии.Посмотреть товар

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Цена: 673,28 руб.

Беспроводное зарядное устройство Ugreen

Беспроводное зарядное устройство, это одна из удобнейших зарядок в наше время. Удобная, компактная, телефон заряжается всего лишь от одного прикосновения. Также такая зарядка может послужить отличным держателем для телефона. Прекрасный дизайн, в котором нет ничего лишнего. Работает без потери связи со смартфоном. Подойдет в виде подарка или же для личного использования.

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Цена: 1 548,78 - 2 632,69 руб.

Bluetooth трансмиттер Ugreen

Bluetooth-передатчик используется для добавления функции Bluetooth к персональному компьютеру, телевизору, dvd-плеерам или другим аудиоустройствам, имеющим цифровой оптический порт. Изделие позволяет подключать к технике bluetooth-наушники, динамики, усилитель.

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Идеально подходит для просмотра ТВ, фильмов или игр. Пользователь, не мешая другим, прослушивает музыку или смотрит видео в любом месте и в любое время.

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Цена: 

Мужские кроссовки

Вот и настала уже пора вытаскивать свою летнюю обувь. Предлагаем вам мужские кроссовки от популярного бренда, они удобные в носке и выглядят на 10 из 10. Плотная кожа, которая легко очищается от пыли и грязи, прошито все ровно. Полностью повторяют силуэт ноги. Подошва толстая, при чрезмерном намокании подошва не начнет отлетать, но и мочить сильно не рекомендуется, главное ухаживайте правильно за своей обувью и она прослужит вам не один сезон. Посмотреть товар

Цена: 1 843,97 - 2 060,90 руб.

Авто-холодильник до -22 градусов

Да, это настоящий холодильник, который может охлаждать продукты до -22 градусов, ну, конечно, такой температуры вряд ли вам понадобится, ведь обычный холодильник замораживает до максимум -6. Зато этот холодильник настолько мощный, что может не просто поддерживать минусовую температуру продуктов, но именно охлаждать их с комнатной до -2 градусов в супер короткие сроки. Посмотреть товар

Цена: 15 418,01 руб.

Цифровой динамометрический ключ

Посредством данного устройства трещотка станет цифровым динамометрическим ключом. Такое приспособление позволит затянуть резьбовые соединения на узлах и агрегатах с нужным моментом силы. Соединения могут различаться, поэтому и силу затяжки нужно подбирать исходя из характеристик, которые поможет подобрать данное приспособление. Стоимость товара начинается от 3888 рублей. Для новых пользователей есть скидка в 33% и товар можно взять за сумму от 2605 рублей. Уже почти 1300 заказов, большинство отзывов – положительные. Рейтинг товара – пять звезд.Посмотреть товар

Цена: 2 634,24 - 5 584,58 руб.

Видео подборка полезных автотоваров с Aliexpress

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