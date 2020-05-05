Перед Вами отличные смарт часы от Китайского бренда Ticwatch. Данная модель работает на платформе операционной системы Wear OS. Часы имеют влагозащиту типа IP67. Объем ОЗУ 512 мегабайт, ПЗУ - 4 гигабайта. Эти часы без труда сопрягаются со смартфонами на базе IOS и Android. Емкость аккумулятора 300 мАч. Дисплей - OLED 1,39 дюйма. Стоимость часов составляет 7622 рубля. Посмотреть товар

Цена: 7 621,32 руб.

Горячая новинка, которую только представили на CES 2020. Amazfit T-Rex, благодаря защищённому корпусу, способны сохранять работоспособность в условиях экстремальных температур (от +70 до -40 градусов Цельсия), невосприимчивы к коррозии, не боятся погружения в воду и падения на твёрдую поверхность. Посмотреть товар

Цена: 11 664,50 руб.

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Если вы не особый музыкальный гурман, который чувствует каждую ноту и инструмент в музыке и слушает произведение только через дорогие проводные наушники, то эти беспроводные наушники ALWUP G02 придутся по вкусу. По соотношения цена/качество я бы оценил их на 7 из 10 баллов. Автономность просто супер: 60 суток в режиме ожидания, от 10 до 14 часов в режиме постоянного прослушивания или разговора, зарядка до 100% за 1,5 часа. Можно подключать к нескольким смартфонам одновременно, качество музыки 6 из 10. Синхронизация быстрая, связь стабильная, так как блютус 5 версии. Посмотреть товар

Цена: 1 162,64 руб.

Аудио колонка беспроводная с bluetooth портом для передачи данных и управления, изготовлена из металлопластика, на 1500 ма.ч, чувствительность динамика 80 дб. Есть поддержка карты памяти, размер устройства 377 на 158 мм, мощность 16 ватт. Объемный насыщенный звук на 360 градусов. Расстояние управления 10 метров. Посмотреть товар

Цена: 2 378,17 - 2 728,12 руб.

Трехосевые электронные стабилизаторы (или "стедикамы", "гимболы") позволяют снимать очень плавные видео, почти как в кино. Можно снимать видео даже на бегу, а трястись камера почти не будет. Нужно ли говорить, что смотреть на картинку без рывков намного приятнее.

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Zhiyun Smooth 4 - это четвертое поколение одного из самых популярных стабилизаторов китайского производства. Он подойдёт как для съёмки на смартфоны, так и для экшн-камер. Держать его не тяжело, рука почти не устаёт, так как вес его лишь немногим более полкило.

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Цена: 7 699,09 - 9 254,46 руб.

Для людей, ценящих стиль и практичность, этот рюкзак идеально подойдет. Он многофункциональный, его можно носить на учебу, работу, даже на отдых, есть большое количество отделений, которые позволяют использовать внутренне пространство по максимуму. Дышащая задняя поверхность предотвращает излишнюю потливость вашей спины, а летом это очень актуально.

Продуманный дизайн, за счет которого рюкзак смотрится очень органично и подходит на любые случаи жизни. Оптимальное распределение нагрузки на вашу спину предотвращает её усталость. Ну и в конце концов, это Сяоми - что о многом говорит) Посмотреть товар

Цена: 1 726,92 руб.

Данный сканер позволяет определить неисправности в автомобиле. Например, температуру охлаждающей жидкости, состояние топливной системы, давление коллектора и другое.

Благодаря автомобильному сканеру, можно определить состояние автомобиля перед покупкой, стоит ли отдавать его в ремонт, насколько он неисправен. Это позволит существенно сэкономить деньги. Цвет сканера - красный с черным. Бренд Konnwei. В наборе со сканером идет зарядное устройство, кабель, руководство пользователя. Посмотреть товар

Цена: 1 952,77 - 4 956,97 руб.



